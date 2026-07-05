Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Marcelo Gallardo dio un mano a mano con Sebastián Vignolo en ESPN para explicar los motivos de su salida de la cobertura de esa señal en el Mundial 2026 y descartó que sea para asumir como entrenador en un equipo. Además, se refirió a la clasificación de la selección argentina a octavos de final tras imponerse a Cabo Verde, el nivel de Lionel Messi, su cariño por River Plate y por qué no tiene redes sociales.

Frente a la pregunta sobre si tiene ganas de volver a ser DT, el Muñeco aseguró: “Tengo ganas de disfrutar. Veremos como se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. No importa qué, pero algo me tiene que seducir de algún lugar. No hablo de nombres, jerarquías ni nada. Tengo algo en mi que me apasiona y veo otras cosas”.

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A continuación, profundizó en las razones de su alejamiento como analista en la Copa del Mundo: “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa. Enseguida se sacan conclusiones, uno está acostumbrado a que saquen conclusiones con uno mismo, pero no es por ahí”. En este sentido, dejó una tajante frase sobre los rumores que lo vinculan para suceder a Marcelo Bielsa en Uruguay: “No tengo nada que ver con eso”.

A continuación, contó por qué aceptó esta propuesta para sumergirse en la órbita del comentario deportivo: “Para mí, era una experiencia y un desafío totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Me permití esta posibilidad porque quería también entender un poquito, verlo de otro lugar, en un espacio diferente, en un momento de mi vida diferente. Entonces, dije: ¿por qué no? Cuando me hicieron la propuesta de venir a analizar desde este lugar, dije: bueno, me lo tomo como un desafío. No era fácil, porque nada es fácil, pero era algo que me gustaba, que tenía ganas de hacerlo”.

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Por otro lado, dejó una inquietante mirada sobre las redes sociales y cómo puede afectar su uso en la alta competencia: “No tengo y no me interesan ni aún en los tiempos modernos. Las acepto, no tengo nada en contra, pero prefiero no perder mi tiempo. Tener un teléfono nos ofrece todas las alternativas, nos involucra a tener que ser esclavos del teléfono e intento no tener aplicaciones para que no me quiten ese tiempo que considero valioso. Me preocupa que lo hagan mis jugadores porque hay que entender y estar preparados para aceptar el elogio y la crítica. Y no estamos preparados, es mentira que lo estamos. Me preocupa que un jugador vea que se dice de él y cuál es la aceptación que ve de afuera para sentirse valorado porque es agresivo, te quita energía y te afecta emocionalmente. Me preocupa la salud de los futbolistas cuando están muy expuestos a eso”.

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Su cariño por River Plate: “Para mí es parte de mi vida, es donde yo he pasado casi la totalidad del tiempo de mi vida. En un momento, Diego Borinsky (periodista y su biógrafo personal) me decía: ‘¿Vos sabés que viviste más de la mitad de tu vida en River, de los años que tenés?‘. Y le digo: es posible que sea así. Hace mucho tiempo que siempre estoy de una manera u otra involucrado, y voy a seguir estando involucrado, estando o no estando. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Entonces, lo siento así”.

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¿Imaginás que vas a volver? “Yo nunca me voy a ir. Nunca me voy a ir por más que hoy no esté. No lo puedo sacar a River de mi vida. Siempre voy a volver como padre buscando a mi hijo al colegio o dándome la posibilidad de ir a la cancha sin que eso genere ningún tipo de ruido, ni alboroto, ni que se genere nada, porque me gustaría poder hacerlo con mis hijos, que van siempre cuando pueden. Me gustaría acompañarlos desde el lugar que sienta yo, en el momento que sienta yo que tengo que estar, pero nunca me voy a ir. Antes decía: ‘no, no voy, se puede generar algo o puedo incomodar‘ y hoy ya no. Hoy hago lo que siento con las ganas que tengo que hacerlo y no me importa lo que digan, no me importa lo que genere. Si tengo y siento ganas, lo hago”.

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Sus elogios al Método Scaloni: “Hay algo que me identifica en este equipo nacional. Que no solamente es su cuerpo técnico, los jugadores. Hay algo que me identifica, me siento representado de lo que veo. Y eso me gusta. Me gustaba intentar observarlo desde otro lugar, siendo muy cuidadoso y respetuoso con el trabajo de todos, que también eso es algo muy complejo porque hay que tener respeto a las personas y a los profesionales”.

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¿Todavía te sorprende Lionel Messi? “Sí, me sorprende todo el tiempo porque hay cuestiones que tienen que ver con el paso del tiempo. Es para todos el paso del tiempo, ¿no? Y me sorprende que a su edad siga teniendo esa claridad, inteligencia, lucidez y cuidados. Porque para llegar a esos niveles con esa edad, vos tenés que tener ciertos cuidados que él claramente los tiene. Después cómo gestiona su físico, sus esfuerzos, cuándo los hace, cuándo los tiene que hacer, cuándo no. Bueno, eso también da espacio a que el equipo entienda que se puede dar esos lujos, porque tiene un jugador franquicia que cuando recibe la pelota te genera todo lo que te genera. Entonces, ¿cómo no va a sorprender? Todo el tiempo sorprende".

La alarma que despertó el encuentro de Argentina ante Cabo Verde: “El partido de ayer, sobre todo, no creo que para adentro haya sido algo que no haya anotaciones para hacer. Yo creo que son muy conscientes de lo que significó el partido, que fue muy incómodo para la selección argentina”.

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¿Por qué no lo sorprendió cómo se dio el trámite? “Había dos factores: el rival y el calor, y con esas dos cosas ya hay algo que te puede generar un extra. Y el clima era algo que no podíamos pasar por alto porque Argentina no había jugado con un clima así todavía. Tal es así que se sufrió físicamente el partido. Lo vimos al equipo argentino sufriendo el partido, no solamente en el segundo tiempo, sino en el alargue. Y bueno, después sale la jerarquía. Lo gana por jerarquía y un partido que se festeja por lo que significó, por lo duro que fue. Pero hay muchas cosas para revisar. Claramente, ellos lo tienen en cuenta y lo van a saber revisar”.

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La sensación de tener un cuadro sencillo: “Sobre todo, es un mensaje para todo el resto, que, por ahí, acompañamos con esa fiebre de decir: ‘Nos tocó algo que, a priori, es fácil‘. Y no, nada es fácil. Y eso a veces confunde. Y ahí bueno, hay una pequeña alerta que dice: ‘Che, no va a ser fácil‘. Ahora la gente sabe que nada va a ser fácil. Que un equipo sin historia mundialista, que no tenía nada que perder, que había hecho cierto daño a selecciones que son potencia, como es España o Uruguay, llegó y jugó un partido realmente asombroso. Realmente muy valorable lo que hizo ayer el Cabo Verde”.