Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron posiciones en Yemen: al menos 15 muertos y más de 20 heridos

Un partidario de los hutíes sostiene un fusil durante una manifestación en Saná (Yemen) (REUTERS/Khaled Abdullah/Archivo)

Al menos 15 soldados alineados con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente murieron y más de 20 resultaron heridos tras un ataque perpetrado por rebeldes hutíes chiíes, respaldados por Irán, contra posiciones en la provincia de Hudeida, sobre el mar Rojo.

El ataque, el primero de esta magnitud en años en la zona, comenzó el viernes por la noche y se extendió hasta la madrugada del sábado, con intenso fuego de artillería dirigido a posiciones gubernamentales en el monte Dabas, dentro del área de Hays.

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Fuentes militares y locales confirmaron que los atacantes lograron tomar durante varias horas posiciones de la 14.ª Brigada de Infantería de las fuerzas gubernamentales, también denominada Segunda Brigada Zaraniq. Las fuerzas leales al Ejecutivo recuperaron el control tras unas cuatro horas de combates con armas pesadas y medianas. El ministro de Estado de Yemen, Waleed al Qudaimi, reportó en su cuenta en X la muerte de los 15 soldados, junto a 20 heridos, en lo que definió como la “batalla del monte Dabas”.

Al Qudaimi afirmó que el Gobierno infligió “grandes pérdidas a los hutíes” y aseguró: “En esa batalla murieron más de 50 combatientes de los terroristas hutíes y decenas resultaron heridos”, aunque estas cifras no fueron confirmadas por fuentes independientes. Los insurgentes, que controlan desde 2014 amplias zonas del norte, centro y oeste de Yemen, incluida la capital Saná, no reaccionaron a las acusaciones.

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“El frente costero del mar Rojo nunca descansa”, sostuvo Al Qudaimi, quien explicó que los ataques hutíes buscan romper “la línea defensiva clave que bloquea su avance hacia el sur de Hudeida”. Este episodio representa una escalada de la violencia tras años de relativa calma en Hays y coincide con reportes de un incremento en los movimientos de tropas hutíes y el envío de refuerzos a lo largo de varias líneas del frente.

Partidarios hutíes se manifiestan en solidaridad con Irán, mientras continúa el conflicto de Estados Unidos e Israel con dicho país, en Saná (Yemen), el 3 de abril de 2026 (REUTERS/Khaled Abdullah)

El incidente expone la fragilidad de la tregua negociada por la ONU, vigente desde abril de 2022 y que, aunque formalmente expirada ese mismo año, redujo las hostilidades a gran escala. Ambas partes evitaron ofensivas terrestres importantes y se limitaron a acusaciones mutuas de violaciones que incluyen ataques de artillería, francotiradores y enfrentamientos localizados.

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Hudeida es uno de los puntos más estratégicos de Yemen por su acceso al mar Rojo y sus puertos, esenciales para la ayuda humanitaria y el comercio. El nuevo enfrentamiento ocurre en un contexto de renovadas tensiones, después de que los hutíes amenazaran con atacar intereses de Arabia Saudí, país que respalda al Gobierno yemení, y con romper las restricciones aéreas impuestas por la coalición militar liderada por Riad en áreas bajo control rebelde.

El Gobierno de Arabia Saudita advirtió el sábado que la coalición militar liderada por Riad responderá “con firmeza y con fuerza sin precedentes” ante cualquier ataque de los rebeldes hutíes contra territorio o aeropuertos saudíes. El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, afirmó en un comunicado: “La coalición responderá y atacará con toda firmeza, y con fuerza sin precedentes, a cualquier intento de atentar contra el reino, sus ciudadanos y sus bienes nacionales”.

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La advertencia fue emitida pocas horas después de que el portavoz militar hutí, Yehya Sarea, amenazara con atacar “intereses vitales” de Arabia Saudita, incluidos aeropuertos, si la coalición mantiene las restricciones sobre el espacio aéreo en las zonas bajo control de los insurgentes desde 2014.

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, príncipe heredero de Arabia Saudita (Europa Press)

Al Maliki reiteró el respaldo de Riad al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, enfatizando que la coalición militar árabe también responderá “con fuerza a cualquier violación la soberanía de la hermana República de Yemen”.

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El vocero saudí no aludió a las declaraciones previas de Sarea, quien afirmó que los hutíes dispararon misiles este viernes y forzaron a cazas saudíes a retirarse del espacio aéreo sobre áreas controladas por los insurgentes en el centro, norte y oeste de Yemen.

(Con información de EFE)