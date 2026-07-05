Crimen y Justicia

Nuevo detenido por el crimen del joven que mataron a golpes y dejaron en una heladera

La investigación judicial en Santa Fe identificó a un organizador de búnkeres de drogas, en un crimen marcado por deudas y violencia

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Primer plano de Ramiro Nast, un joven con gorra estampada de palmeras y camiseta negra, mirando directamente a la cámara
Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ramiro Nast en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, Argentina. (Rosario3)

La investigación por el asesinato de Ramiro Fabián Nast derivó en la detención de Mauro Bracamonte, un presunto vendedor de drogas de 26 años, quien operaba dos búnkeres en la ciudad de Funes. Su nombre surgió de manera reiterada en la causa del homicidio, a partir de testimonios que lo vincularon con una deuda de casi un millón de pesos que la víctima mantenía por compra de estupefacientes. Bracamonte quedó bajo prisión preventiva por 60 días, acusado de organizar la venta de cocaína en la zona.

La causa principal, que investiga la muerte de Ramiro Nast, expuso una red de microtráfico en Funes, situada al oeste de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Según Rosario3, la fiscal Mercedes Banchio impulsó once allanamientos que permitieron identificar a Bracamonte como responsable de dos puntos de venta ubicados en Esquiú al 2000 y en Hipólito Yrigoyen al 1400, donde la policía confiscó casi 30 gramos de cocaína, balanzas de precisión y 28 teléfonos celulares. Durante el procedimiento, también fue detenida Paola R., de 44 años, imputada como partícipe secundaria.

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La fiscalía de Santa Fe ordenó múltiples allanamientos tras el crimen de Ramiro Nast vinculado al narcomenudeo
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La noche del 3 de abril de 2026, Ramiro Nast, de 23 años, asistió a una fiesta en la zona norte de Funes y no regresó a su casa. Se activo la alarma de su ausencia al día siguiente cuando no apareció en el supermercado donde trabajaba. La pesquisa dio un giro el lunes siguiente, cuando la Policía de Investigaciones encontró su cuerpo dentro de una heladera arrojada en un zanjón de Tomás de la Torre y Paysandú, bajo las vías del tren.

El cadáver presentaba claros signos de agresión. La autopsia permitió determinar que Nast fue asesinado a golpes dentro de una vivienda situada en Coronel Brandsen al 5300, a solo metros del sitio donde se descartó el cuerpo. El móvil del crimen está vinculado a un conflicto por consumo de drogas, según la hipótesis principal de la fiscalía, aunque no se confirmó si la víctima conocía previamente a sus agresores.

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Después del hallazgo del cuerpo de Nast, Bracamonte eliminó sus perfiles en redes sociales. Además, personas cercanas a hombre de 26 años revelaron que utilizaba una réplica de arma de fuego para amenazar a quienes mantenían deudas con los búnkeres de venta de estupefacientes. Por el momento, Bracamonte no enfrenta cargos directos por el homicidio, aunque su nombre figura de forma central en la investigación.

El hallzgo del cuerpo de Ramiro Nast tras estar días desaparecido en Rosario
El hallzgo del cuerpo de Ramiro Nast tras estar días desaparecido en Rosario

En la audiencia imputativa, celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se formalizaron los cargos contra Luis Fernando Vega de 29 años, Kevin Ariel Toloza de 25 años y Matías Damián Zabala de 40 años, quedando bajo prisión preventiva efectiva. El primer detenido fue Vega; Toloza se presentó ante la policía tras varios allanamientos y Zabala fue localizado días después en inmediaciones de avenida de las América y El Mangrullo.

Fueron imputados como coautores del homicidio de Ramiro Nast. La fiscal Noelia Navone expuso en audiencia que los tres participaron en el ataque a Nast, golpeándolo en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cráneo, y utilizando un elemento contundente.

En ese contexto, Mauro Bracamonte aparece en la causa como una figura vinculada al entorno de la víctima y al contexto en el que ocurrió el crimen. Bracamonte fue identificado como presunto organizador de dos puntos de venta de drogas en la ciudad de Funes. La conexión entre la deuda de Nast con el presunto vendedor de drogas y la brutalidad del homicidio permanece en análisis, mientras la justicia busca esclarecer si existió un encargo o presión directa para el ataque.

Mientras tanto, la familia de Ramiro Nast insiste en que el joven no presentaba signos de consumo problemático, una versión que contrasta con los argumentos de los implicados y algunos testimonios recogidos por la fiscalía. La investigación continúa intentando establecer la cadena completa de responsabilidades tanto en el crimen como en la red de venta de drogas.

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