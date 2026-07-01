La señal durante el sueño que científicos vinculan con pérdida de memoria y riesgo de demencia

La apnea del sueño en la mediana edad se asoció con peor memoria y con una mayor carga de factores de riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apnea del sueño es un trastorno del sueño que implica interrupciones repetidas de la respiración al dormir. Los síntomas más comunes son ronquidos fuertes, episodios de jadeo o ahogo, somnolencia diurna excesiva y dolores de cabeza matutinos.

Estas interrupciones respiratorias reducen la calidad del sueño y, si no se tratan, pueden tener consecuencias graves para la salud, afirmó la entidad.

Según un nuevo estudio, la apnea del sueño en la mediana edad se asoció con peor memoria y con una mayor carga de factores de riesgo de demencia, una combinación que, según la investigación de Monash University, refuerza la idea de que detectarla y tratarla de modo temprano puede ser una vía para proteger la salud cerebral a largo plazo.

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La peor memoria apareció sobre todo en las personas con apnea obstructiva del sueño que no recibían tratamiento (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio analizó a 2.795 adultos cognitivamente sanos de entre 40 y 70 años inscritos en el Australian Healthy Brain Project. Entre quienes tenían apnea obstructiva del sueño, los investigadores encontraron más obesidad, hipertensión y colesterol alto, factores vasculares y de estilo de vida vinculados con la demencia.

El trabajo fue publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia y comparó el rendimiento cognitivo y los factores de riesgo de demencia entre personas con y sin apnea obstructiva del sueño. Los participantes completaron evaluaciones en línea sobre habilidades de pensamiento y estado de salud.

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Qué descubrieron sobre la memoria y la apnea del sueño

La investigación publicada en Alzheimer's & Dementia comparó el rendimiento cognitivo y los factores de riesgo de demencia entre personas con y sin apnea del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo central fue que las personas con apnea obstructiva del sueño mostraron peor memoria que aquellas sin el trastorno. Esa diferencia se observó principalmente entre quienes no estaban tratados, mientras que los participantes que sí recibían tratamiento tuvieron un desempeño similar al de quienes no presentaban la afección.

Ese punto responde a la pregunta principal del estudio: la asociación con la memoria no fue uniforme dentro del grupo con apnea. La publicación señaló que el tratamiento coincidió con resultados comparables a los del grupo sin diagnóstico de apnea obstructiva del sueño.

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El primer autor, Gabriel Abdelmessih, doctorando en neuropsicología clínica de la School of Psychological Sciences de Monash University, dijo que los resultados subrayan la importancia de identificar y tratar la apnea del sueño temprano en la vida adulta.

“La apnea del sueño es común, con frecuencia no se diagnostica y es altamente tratable, pero no suele considerarse en los debates sobre el riesgo de demencia”, afirmó. Abdelmessih añadió: “Nuestros hallazgos sugieren que identificar y tratar la apnea del sueño en la mediana edad puede representar una oportunidad importante para apoyar la salud cerebral a largo plazo”.

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Los riesgos vasculares

La apnea obstructiva del sueño se vinculó con obesidad, hipertensión y colesterol alto, factores relacionados con la demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también evaluaron si la obesidad, la presión arterial alta y el colesterol elevado podían explicar la relación entre apnea y peor rendimiento mnésico. El análisis mostró que esos factores mediaron solo parcialmente el déficit de memoria.

Ese resultado indica que la mayor carga de riesgos vasculares y de estilo de vida entre las personas con apnea no alcanzó para explicar por completo por qué rindieron peor en las tareas de memoria. La asociación, por lo tanto, persistió aun después de considerar esos elementos.

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En otra de las citas recogidas por el medio, Abdelmessih señaló que la apnea del sueño suele coexistir con otros riesgos modificables de demencia, entre ellos la obesidad, la hipertensión y el colesterol alto. También sostuvo que esos datos destacan la necesidad de considerar la apnea junto con esos problemas de salud al evaluar el riesgo de deterioro cognitivo futuro y demencia.

La siguiente etapa de la investigación apunta a determinar si tratar de manera conjunta la apnea del sueño y los factores vasculares relacionados puede ayudar a proteger la salud cerebral y reducir el riesgo de demencia a medida que las personas envejecen.

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Diagnóstico y tratamiento

El abordaje puede incluir desde la recomendación de bajar de peso y mejorar la higiene del sueño, hasta el uso de dispositivos como el CPAP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para diagnosticar la apnea obstructiva o central del sueño, es necesario realizar un estudio del sueño, la polisomnografía, que se lleva a cabo durante una noche en un laboratorio especializado.

La terapia de presión positiva en las vías respiratorias (CPAP) es el tratamiento más común y eficaz para la apnea obstructiva del sueño, explicó la Fundación del Sueño. Un dispositivo administra suavemente aire a presión a través de una mascarilla que se usa durante el sueño, manteniendo las vías respiratorias abiertas y evitando las pausas respiratorias características de este trastorno.

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Las opciones quirúrgicas generalmente se reservan para pacientes que no toleran la terapia con CPAP o que presentan anomalías anatómicas específicas que contribuyen a su apnea obstructiva del sueño.

Entre las opciones de tratamiento alternativas para la apnea del sueño se incluyen los dispositivos orales, que son boquillas hechas a medida que se usan por la noche para reposicionar la mandíbula y la lengua y mantener las vías respiratorias despejadas, así como cambios en el estilo de vida, como la pérdida de peso, la reducción del consumo de alcohol y el uso de dispositivos de terapia posicional para evitar dormir boca arriba.

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