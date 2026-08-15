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Qué alimentos fermentados recomiendan los expertos para apoyar la microbiota intestinal sin depender de suplementos

La ciencia respalda una serie de opciones naturales y accesibles que, según Vogue, cuidan el intestino desde adentro y van mucho más allá de la digestión

Un recipiente con yogur, bayas y miel, una botella de leche, un frasco de kimchi, un plato con kimchi, un cuenco de chucrut, un tarro de pepinillos y un pan.
La microbiota intestinal regula la digestión, el sistema inmunitario y el estado de ánimo, y los probióticos ayudan a sostener ese equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La microbiota intestinal regula procesos que van desde la digestión hasta el estado de ánimo. Según explican expertos y estudios citados por Vogue, incorporar alimentos ricos en probióticos a la dieta cotidiana es una de las formas más directas de sostener ese equilibrio sin recurrir a suplementos.

Los probióticos son microorganismos vivos que, al consumirse en cantidades suficientes, benefician la salud del huésped. Vogue precisa que estos compuestos mejoran la flora bacteriana intestinal, fortalecen el sistema inmunitario y pueden aliviar trastornos como el síndrome de intestino irritable (SII).

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La relación entre el eje intestino-cerebro también pesa: estudios vinculan el consumo regular de probióticos con mejoras en el estado de ánimo y descensos en los niveles de ansiedad.

El proceso de fermentación es la clave. Durante esa transformación bioquímica, las bacterias beneficiosas se multiplican y enriquecen los alimentos con microorganismos activos. Para garantizar ese beneficio, Vogue recomienda buscar en las etiquetas las leyendas “Contiene fermentos vivos” o “contiene probióticos activos”.

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Diez fermentados para sumar a la dieta

Varias preparaciones de alimentos fermentados dispuestas sobre una tabla de madera: frascos con líquidos y vegetales, cuencos con sustancias cremosas y granos, además de un bloque de queso.
El yogur y el kéfir concentran cepas como Lactobacillus y Bifidobacterium, y el kéfir además aporta calcio para la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur encabeza la lista por su accesibilidad y concentración de cepas como Lactobacillus y Bifidobacterium. La variante griega, más densa en proteínas y fermentos lácticos, ofrece una dosis concentrada. Para maximizar el aporte, la recomendación es elegir versiones naturales y sin azúcares añadidos.

El kéfir comparte origen láctico con el yogur, aunque su textura es más líquida y su perfil microbiano, más variado: además de bacterias, contiene levaduras que amplían su espectro de acción. Vogue detalla que este alimento también aporta calcio, lo que lo convierte en un aliado para la salud ósea.

Los quesos maduros —parmesano, gouda, cheddar— deben su contenido en probióticos al proceso de maduración, que también funciona por fermentación. Si bien su concentración de microorganismos vivos es menor que la del yogur o el kéfir, su valor nutricional se complementa con calcio y vitaminas liposolubles.

Procedente de la cocina coreana, el kimchi fermenta col y otras verduras con especias como ají, ajo y jengibre. La fermentación activa cepas de Lactobacillus y el resultado es un alimento denso en probióticos, vitaminas y minerales. Un perfil similar ofrece el chucrut —col fermentada de tradición centroeuropea—, fuente adicional de vitamina C y vitamina K.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El kimchi, el chucrut, el miso y el tempeh suman probióticos a la dieta junto con vitaminas, minerales y proteínas vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miso japonés, pasta de soja fermentada con el hongo Aspergillus oryzae, y el tempeh —soja fermentada en formato sólido— son dos opciones de origen vegetal que combinan el aporte de probióticos con proteínas vegetales, hierro y calcio. Vogue señala que ambos resultan especialmente útiles en dietas vegetarianas y veganas.

La kombucha, té fermentado mediante una colonia simbiótica de bacterias y levaduras conocida como “scoby”, se suma a ese repertorio con propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes. Finalmente, el vinagre de manzana no pasteurizado —fruto de la fermentación acética— promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas y contribuye al equilibrio del pH intestinal.

Los pepinillos en salmuera, casi libres de calorías y grasas, cierran el listado con una fuente de bacterias lácticas que muchos consumidores pasan por alto.

Por qué importa variar los fermentados

Una figura humana estilizada con torso transparente contiene formas geométricas de colores brillantes; la rodean íconos de yogur, kéfir, kimchi, kombucha, chucrut y queso.
La kombucha, el vinagre de manzana no pasteurizado y los pepinillos en salmuera aportan bacterias beneficiosas y contribuyen al equilibrio intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de cada alimento en particular, Vogue subraya que la diversidad es la variable que más pesa. Una microbiota robusta depende de la variedad de cepas que la alimentan, no de la cantidad de un solo producto.

Incluir distintos fermentados a lo largo de la semana —alternar yogur con kéfir, sumar kimchi o miso en las comidas principales— multiplica el espectro de microorganismos activos. Esa rotación constante, sostiene la publicación, es la forma más práctica de sostener una flora intestinal equilibrada sin depender de suplementos ni protocolos complejos.

El natto, una mención aparte

El natto, otro fermentado japonés elaborado con soja y la bacteria Bacillus subtilis, merece una mención aparte: además de probióticos, aporta vitamina K2 y enzimas que favorecen la salud cardiovascular y ósea.

Un bol verde con natto y palillos sobre una mesa de madera clara. Un tarro de vidrio con granos de soja y una etiqueta con kanji japonés está a la derecha.
Vogue sostiene que variar los fermentados, con opciones como natto, yogur, kéfir o miso, fortalece la microbiota sin recurrir a suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sabor intenso y textura filamentosa lo hacen menos habitual fuera de Japón, pero su perfil nutricional lo posiciona como uno de los fermentados más completos del listado.

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