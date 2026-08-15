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La carta de una pequeña fan que emocionó a Joaquín Levinton: “Sos inspiración para muchas personas”

Durante la emisión de Es mi sueño, el cantante conoció a una niña que le entregó un regalo y lo conmovió con sus palabras

Joaquín Levinton en "Es Mi Sueño" recibió un regalo de una admiradora secreta (Video: El Trece)
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Joaquín Levinton protagonizó uno de los momentos más tiernos de Es mi sueño al recibir en vivo el regalo y la carta de una fan, un gesto que lo conmovió y emocionó a todo el estudio. Mientras el certamen de canto que conduce Guido Kaczka se acerca a las instancias finales, segmentos como el protagonizado por el líder de Turf aportan un clima diferente en medio de la tensión propia de la definición.

Todo comenzó cuando le avisaron al cantante que una seguidora quería entregarle un obsequio. “¿Quién me lo da?”, preguntó él, mientras desde el estudio comentaban que la niña estaba llorando de la emoción. Lejos de dejar pasar la situación, Levinton reaccionó con la calidez y el humor que lo caracterizan. Se acercó a la tribuna y quiso improvisar una “cadena del cariño” entrelazando sus manos con las de otras personas hasta llegar a la fanática y poder recibir el presente.

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Sin embargo, la niña pudo estar cara a cara con Levinton y le pudo dar el obsequio, que el músico agradeció con ternura. Pero el momento más emotivo llegó después, cuando abrió la carta que venía junto al regalo y la leyó en voz alta. “Joaquín, quería que sepas que yo y mi hermana somos tu fan número uno y que vos sos inspiración para muchas personas. Y que cuando estamos tristes vos nos levantás. Espero que te gusten mis regalos. Muchas gracias”, decía el mensaje.

Joaquín Levinton en Es mi sueño
Joaquín Levinton en Es mi sueño (Captura El Trece)

La reacción en el estudio no tardó en llegar. Entre aplausos y sonrisas, Kaczka empatizó con la observación de la seguidora y resumió lo que muchos sienten por el ex Turf: Es la voz de todos nosotros, porque cuando estamos tristes vos nos levantás.

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Además de la carta, la fan le regaló unos muñequitos, gesto que Joaquín celebró con entusiasmo. “Hermoso el regalo. Ahora lo voy a poner en mi despacho”, dijo, todavía movilizado por la sorpresa. Con su espontaneidad de siempre y una conexión genuina con la gente, Levinton volvió a protagonizar un instante tan simple como conmovedor, de esos que terminan convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la noche.

El ataque de risa de Guido Kaczka que provocó Joaquín Levinton en Es mi sueño

El conductor reaccionó al cantante y tuvo que marcharse del escenario, superado por sus carcajas (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

En otra de sus intervenciones más comentadas en Es mi sueño, Joaquín Levinton también fue protagonista de un insólito ataque de risa que descolocó por completo a Guido Kaczka en plena emisión. Todo ocurrió cuando el conductor intentaba presentar a uno de los participantes del programa, pero el líder de Turf lo interrumpió con una serie de sonidos guturales que no tenían relación con la situación y que terminaron por hacerlo estallar de risa.

A partir de ahí, el clima se volvió incontrolable: Abel Pintos fue uno de los primeros en contagiarse, luego se sumó el resto del jurado y finalmente todo el estudio quedó envuelto en carcajadas. Kaczka intentó varias veces retomar la presentación, pidió disculpas al aire e incluso buscó apoyo en la tribuna, pero no logró recomponerse.

En medio del caos, Levinton siguió aportando frases y gestos que profundizaron todavía más la escena, hasta que el conductor decidió abandonar por un momento el escenario y dejar que el participante siguiera adelante. La secuencia, que rápidamente se volvió viral, mostró otra vez el costado más imprevisible del cantante dentro del ciclo: si en un momento puede emocionar con una fan y una carta, en otro puede romper por completo la lógica del programa con una ocurrencia mínima y desatar uno de los momentos más comentados de la temporada.

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