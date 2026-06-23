Ciencia

Por qué entrenar fuerza dos veces por semana puede marcar la diferencia en el desarrollo muscular

Especialistas en ejercicio y salud sostienen que la distribución del esfuerzo, la recuperación y la variedad de estímulos resultan claves para potenciar resultados y minimizar riesgos a largo plazo

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Hombre calvo con barba haciendo ejercicio de tríceps en una máquina de poleas en un gimnasio. Se ven mancuernas, bancos y ventanales con vista a la ciudad.
Un hombre realiza entrenamiento de fuerza con pesas en el gimnasio, una rutina clave para ganar masa muscular y sostener la salud a medida que cambian las hormonas y el metabolismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de veces que se debe entrenar durante la semana para ganar masa muscular depende tanto de la constancia como de la calidad del programa de ejercicios. Según el profesor Brad Schoenfeld, quien lideró un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise y citado por Health, se ha comprobado que realizar al menos dos sesiones de entrenamiento de fuerza de 30 minutos por semana puede generar aumentos en la masa muscular, siempre que cada grupo muscular reciba estímulo suficiente y exista un adecuado tiempo de recuperación entre las sesiones.

Los expertos consultados por Healthline subrayan que, para quienes desean optimizar el desarrollo muscular, es fundamental dividir el entrenamiento de manera que ningún grupo muscular se trabaje en días consecutivos. Recomiendan que los principiantes realicen entre dos y tres días de pesas a la semana, mientras que las personas con mayor experiencia pueden llegar hasta cinco sesiones semanales, combinando diferentes intensidades y ejercicios específicos para brazos, piernas, espalda y abdomen. A esto se deben sumar dos o tres días de actividad cardiovascular y movilidad, lo que ayuda a mejorar la resistencia y evitar la sobrecarga muscular.

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La variedad en la rutina no solo previene el estancamiento, sino que también disminuye el riesgo de lesiones y fatiga. Tanto Schoenfeld como los especialistas de Healthline coinciden en que el progreso sostenido depende de desafiar de manera constante a los músculos y ajustar la rutina conforme se gana fuerza y experiencia. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere complementar las pesas con actividades de movilidad y cardio, y recomienda no superar los cinco días de entrenamiento de fuerza a la semana para evitar el sobreentrenamiento.

Cuántas veces por semana conviene entrenar para aumentar masa muscular

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La frecuencia ideal para ganar masa muscular depende de la constancia, la intensidad y una recuperación muscular adecuada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia ideal de ejercicio para ganar masa muscular depende de la combinación entre constancia, intensidad y recuperación adecuada. Las recomendaciones internacionales señalan que los adultos deben acumular entre 150 y 300 minutos de ejercicio moderado semanalmente, pero esa cifra representa solo una base para la salud general. Para quienes buscan aumentar masa muscular y fuerza, el entrenamiento debe ser más específico y planificado.

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Según el profesor Brad Schoenfeld, citado por Health y cuyo estudio fue publicado en Medicine & Science in Sports & Exercise, se puede lograr un incremento en la masa muscular con al menos dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza de 30 minutos cada una. Los expertos sugieren trabajar cada grupo muscular al menos dos veces por semana, alternando los días para evitar la fatiga excesiva y permitir una adecuada recuperación muscular. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda complementar las sesiones de fuerza con actividades cardiovasculares y ejercicios de movilidad. Dividir los entrenamientos en varios días facilita abordar de manera específica los distintos grupos musculares —como brazos, piernas, espalda y abdomen— y reduce el riesgo de sobrecarga.

Cómo estructurar la rutina y qué errores evitar

Un hombre asiste a una mujer levantando una barra con discos en un banco de gimnasio, con otros deportistas y máquinas de ejercicio al fondo.
Una mujer realiza levantamiento de pesas en banco plano mientras un hombre la asiste, parte de su rutina de entrenamiento en un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación correcta del entrenamiento es clave para estimular el crecimiento muscular de manera sostenida. Los especialistas consultados por Healthline indican que una rutina equilibrada debe incluir entre dos y cinco días de pesas por semana, según el nivel de experiencia, combinados con sesiones de cardio y ejercicios de movilidad. Para principiantes, se recomienda comenzar con dos o tres días de fuerza y sumar dos días de actividad cardiovascular. Personas con mayor experiencia pueden aumentar hasta cinco días de pesas, siempre respetando la recuperación y evitando entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos.

Entre las pautas técnicas, Schoenfeld aconseja iniciar cada sesión con un calentamiento de cinco a diez minutos, seleccionar uno o dos ejercicios para cada grupo muscular principal y realizar de ocho a doce repeticiones por serie hasta alcanzar la fatiga muscular, sin excederse. El uso de calzado adecuado también contribuye a mejorar el balance y la estabilidad durante el levantamiento.

La clave, según los especialistas, es desafiar de forma constante los músculos y alternar la intensidad de las sesiones. Mantener la regularidad y ajustar la rutina progresivamente permite obtener resultados sin caer en el sobreentrenamiento ni en periodos prolongados de inactividad.

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