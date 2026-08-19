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Operativo aéreo llevará ayuda a 475 familias indígenas afectadas por las lluvias en Costa Rica

Catorce vuelos serán ejecutados este miércoles para trasladar asistencia humanitaria a comunidades de difícil acceso, mientras la cantidad de personas en albergues podría comenzar a disminuir por la mejoría de las condiciones meteorológica

Comunidades como Jarey, Ñarinak, Sitio Hilda y Valle Escondido recibirán ayuda mediante el operativo aéreo de asistencia humanitaria. Crédito: CNE
Comunidades como Jarey, Ñarinak, Sitio Hilda y Valle Escondido recibirán ayuda mediante el operativo aéreo de asistencia humanitaria. Crédito: CNE
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El operativo de atención a las comunidades afectadas por las lluvias de los últimos días continuará este miércoles con un despliegue aéreo que permitirá llevar asistencia humanitaria a 475 familias indígenas de Turrialba y Limón, algunas de ellas ubicadas en zonas de difícil acceso por vía terrestre.

En total, las autoridades tienen programados 14 vuelos como parte de la jornada de apoyo. Las aeronaves trasladarán alimentos y otros suministros hacia comunidades como Jarey, Ñarinak, Sitio Hilda y Valle Escondido, que se encuentran entre los sectores que requieren atención debido a las condiciones provocadas por las precipitaciones.

El despliegue forma parte de las acciones coordinadas para garantizar que las familias afectadas reciban alimentos y asistencia, especialmente en aquellos territorios donde las condiciones de las vías terrestres dificultan o impiden el traslado normal de suministros.

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La atención no se limitará al operativo aéreo. Por tierra también se realizará la distribución de alimentos para 400 familias de Talamanca, además de otras familias afectadas en Sarapiquí.

Catorce vuelos serán realizados este miércoles para llevar asistencia humanitaria a 475 familias indígenas de Turrialba y Limón. Crédito: CNE
Catorce vuelos serán realizados este miércoles para llevar asistencia humanitaria a 475 familias indígenas de Turrialba y Limón. Crédito: CNE

De esta manera, las instituciones mantienen activos dos mecanismos de respuesta para llegar a las comunidades que han experimentado mayores dificultades como consecuencia de las lluvias: el traslado de ayuda mediante aeronaves hacia los sectores de acceso más complejo y la movilización terrestre de suministros hacia las zonas donde las condiciones permiten el ingreso de vehículos.

Mientras continúa este trabajo, 1,191 personas permanecen actualmente en 18 albergues temporales habilitados para atender a población que debió abandonar sus viviendas ante las condiciones generadas por el temporal.

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No obstante, esta cifra podría comenzar a disminuir durante las próximas horas debido a la mejoría de las condiciones del tiempo. La evolución meteorológica permitiría que algunas de las personas que permanecen en los refugios puedan regresar progresivamente a sus hogares, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

1,191 personas permanecen en 18 albergues temporales mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
1,191 personas permanecen en 18 albergues temporales mientras las autoridades monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Las autoridades mantienen, sin embargo, el seguimiento de las condiciones atmosféricas debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Según la información disponible, durante la tarde y noche de este miércoles podrían registrarse aguaceros muy puntuales en diferentes sectores del país. Aunque no se prevé un escenario de lluvias generalizadas como el registrado durante los días anteriores, las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas que continúan presentando mayor vulnerabilidad.

Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) mantiene vigente la Alerta Naranja para la Zona Norte y la Vertiente del Caribe.

Además, permanece activa la Alerta Amarilla para el Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur.

La distribución territorial de las alertas responde a las condiciones particulares de cada región y al nivel de riesgo que todavía existe después de las lluvias de los últimos días.

La CNE mantiene Alerta Naranja para la Zona Norte y la Vertiente del Caribe, mientras otras regiones permanecen bajo Alerta Amarilla. Crédito: Cruz Roja Costarricense
La CNE mantiene Alerta Naranja para la Zona Norte y la Vertiente del Caribe, mientras otras regiones permanecen bajo Alerta Amarilla. Crédito: Cruz Roja Costarricense

En las zonas bajo alerta, las autoridades mantienen el monitoreo de ríos, quebradas, deslizamientos y otras condiciones que podrían representar una amenaza para las comunidades, especialmente en sectores donde los suelos permanecen saturados.

El operativo de este miércoles se desarrolla, por tanto, en un escenario de transición: mientras las condiciones meteorológicas muestran señales de mejoría y se abre la posibilidad de que disminuya la cantidad de personas en los albergues, todavía se mantiene la atención sobre cientos de familias que necesitan asistencia humanitaria.

La evolución del tiempo durante las próximas horas será determinante para establecer si el número de personas refugiadas en los albergues comienza efectivamente a descender y si las condiciones permiten avanzar hacia una etapa de retorno y recuperación.

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