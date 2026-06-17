Ciencia

Calcio y vitamina D, un estudio pone en duda su papel para prevenir fracturas

Una revisión internacional publicada en The BMJ revisó una práctica extendida en consultorios y farmacias y abrió preguntas sobre su beneficio real en la salud ósea, con impacto posible en guías clínicas

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Especialista en medicina evaluando la densidad ósea en paciente para prevenir fracturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una revisión analizó casi 154.000 adultos mayores en ensayos aleatorizados y no encontró beneficios significativos para prevenir caídas o fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de que los suplementos de calcio y vitamina D fortalecen los huesos en la etapa adulta fue objeto de análisis tras la difusión de un nuevo estudio científico. La revisión reciente determinó que estas sustancias brindan escasa o nula protección frente a fracturas y caídas en la población mayor. Este resultado cuestiona directrices establecidas durante años y plantea interrogantes sobre el verdadero beneficio de tales productos para quienes intentan evitar daños óseos relacionados con el envejecimiento.

El estudio realizado por un equipo de investigadores de Canadá y publicado por la revista científica The BMJ analizó datos de casi 154.000 personas a través de 69 ensayos clínicos aleatorizados.

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De acuerdo con el informe, el uso de estos productos no logró reducir de manera significativa el riesgo de fracturas o caídas en la población analizada. El ensayo destacó que este trabajo representa una de las evaluaciones más rigurosas y extensas sobre el uso de suplementos óseos en adultos mayores.

El mito de los suplementos y la salud ósea

Infografía con un hueso roto, píldoras, gráficos, y diferentes secciones con íconos y texto sobre la ineficacia de calcio y vitamina D.
Al reunir datos de ensayos aleatorizados en población mayor, la revisión detectó que la suplementación con esta vitamina no redujo de manera significativa fracturas ni caídas y que el efecto fue consistente entre subgrupos (Imagen iliustrativa Infobae)

Durante décadas, los suplementos fueron recomendados por médicos, guías clínicas y organismos reguladores para fortalecer los huesos y reducir la posibilidad de fracturas. La práctica se popularizó de tal modo que las prescripciones y el consumo mundial de estos productos se incrementaron de forma sostenida. Sin embargo, el nuevo análisis puso en duda la validez de esta estrategia preventiva, especialmente fuera de grupos con patologías óseas específicas.

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Las caídas representan una de las amenazas más serias para la autonomía y la salud de las personas mayores. Según la investigación, casi una de cada tres personas de 65 años o más sufre una caída cada año, muchas veces con consecuencias severas como fracturas, dolor crónico y pérdida de independencia. A pesar de la magnitud del problema, el análisis evidenció que la suplementación no disminuye el riesgo general de fracturas, incluidas las de cadera, ni disminuye la proporción de caídas en la mayoría de los casos.

El análisis también señaló que los estudios previos sobre el tema ya habían arrojado resultados inconsistentes. Mientras algunos trabajos no hallaron diferencias significativas en la incidencia de fracturas, otros sugerían beneficios únicamente marginales, sin que existiera consenso científico. La nueva revisión, al integrar una muestra mucho mayor y aplicar criterios más estrictos de evaluación, otorga mayor claridad a un debate sostenido durante años.

Resultados por grupo y limitaciones

Especialista en medicina evaluando la densidad ósea en paciente para prevenir fracturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores de Canadá concluyeron que ni el calcio, ni la vitamina D, ni su combinación disminuyeron de forma relevante fracturas o caídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores canadienses revisó 69 ensayos clínicos con un total de 153.902 adultos, comparando el uso de productos contra placebo o ningún tratamiento. La evaluación consideró tanto el posible sesgo de los estudios como el nivel de certeza de la evidencia. El resultado fue contundente: no se observaron reducciones significativas del riesgo de fracturas con calcio (evidencia de certeza moderada), vitamina D (alta certeza) ni con la combinación de ambos (alta certeza).

Este hallazgo se mantuvo constante al segmentar los datos por edad, sexo, antecedentes de fracturas o caídas e ingesta dietética de calcio. Los investigadores advirtieron que en algunos subgrupos, como personas con enfermedades óseas o que reciben tratamiento para osteoporosis, los resultados pueden variar. Por ello, recomendaron interpretar los hallazgos con cautela para estos casos particulares.

En la publicación de The BMJ, los autores indicaron que la consistencia de los resultados entre diferentes grupos poblacionales refuerza la fiabilidad de la conclusión general. Esta declaración sugiere la necesidad de revisar las actuales recomendaciones médicas y regulatorias en materia de suplementos óseos.

Reorientar la prevención de caídas

Mujer de más de 50 años con camiseta azul y mallas negras, sonriente y sosteniendo mancuernas rosas en un parque con árboles de otoño.
Los autores señalaron que los suplementos no disminuyeron fracturas ni caídas en general y sugieren destinar recursos a programas de prevención, fuerza y entrenamiento del balance (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del debate sobre los complementos, el equipo propone enfocar los esfuerzos en intervenciones cuya eficacia está mejor demostrada. Los investigadores mencionaron que la financiación y los recursos de salud pública se destinen a estrategias como el entrenamiento del equilibrio, el ejercicio de resistencia y los programas personalizados de prevención de caídas.

Además, los especialistas subrayaron que aún es necesario realizar ensayos más rigurosos y potentes para determinar si ciertos subgrupos de la población podrían beneficiarse del uso de suplementos. Hasta entonces, la recomendación es no fomentar la suplementación generalizada y priorizar intervenciones con respaldo científico sólido.

Esta revisión marca un punto de inflexión en la manera en que la comunidad médica y los sistemas de salud abordan la prevención de fracturas en la vejez. El debate sobre el papel de la suplementación queda abierto, aunque la evidencia actual apunta a estrategias más activas y personalizadas para proteger la salud ósea.

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