Ciencia

Un estudio cuestiona el efecto de la vitamina C para proteger los pulmones

La investigación analizó la relación entre antioxidantes y la función respiratoria. Los resultados no encontraron evidencia de que niveles elevados de estos nutrientes mejoren el rendimiento pulmonar ni reduzcan el impacto de la contaminación o el humo del tabaco

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Ilustración en acuarela de dos pulmones humanos con tráquea, flanqueados por medio limón y media naranja con hojas, sobre un fondo con patrones botánicos de cítricos.
Los pulmones realizan el intercambio de gases al permitir la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, alimentos como las naranjas, los limones y otras fuentes de vitamina C fueron asociados con una mejor protección frente a la contaminación, el humo del tabaco y otros factores que afectan la salud respiratoria. Sin embargo, una investigación publicada en 2026 puso en duda esa relación al no encontrar pruebas sólidas de que niveles elevados de este nutriente mejoren directamente el funcionamiento de los pulmones.

El estudio, liderado por investigadores y publicado en el Canadian Respiratory Journal, analizó datos de más de 285.000 personas para evaluar si antioxidantes como la vitamina C, la vitamina A y el β-caroteno podían influir en la función respiratoria o ayudar al organismo a resistir mejor la exposición a contaminantes ambientales. Los resultados cuestionan una de las creencias más extendidas sobre el papel de estos compuestos en la protección pulmonar.

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Primer plano de un vaso de agua con rodajas de limón flotando y miel en el fondo, sobre una encimera blanca bajo luz natural.
La investigación evaluó qué factores influyen en la salud respiratoria y en la capacidad de los pulmones para afrontar contaminantes y amenazas ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la alimentación en la salud pulmonar

La alimentación se ha considerado tradicionalmente un factor clave para el bienestar pulmonar, en particular por la presencia de compuestos antioxidantes y vitaminas en ciertos alimentos. Muchas recomendaciones dietéticas asocian el consumo de frutas y verduras con una mejor capacidad defensiva frente a agentes tóxicos presentes en el aire, como los contaminantes o el humo de tabaco.

El estudio investigó si estos beneficios observados en estudios previos podían explicarse por una relación causal directa entre los nutrientes consumidos y el estado de los pulmones, o si existían otros factores determinantes.

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La investigación puso especial atención en los posibles efectos de la dieta sobre la función respiratoria, evaluando el impacto de distintos niveles de antioxidantes y su capacidad para modificar la respuesta pulmonar ante exposiciones nocivas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis examinó si la alimentación y los compuestos antioxidantes de la dieta tienen una relación causal con la función pulmonar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas cítricas y la salud pulmonar

Entre los alimentos frecuentemente recomendados para el cuidado pulmonar destacan las frutas cítricas, como naranjas y limones. Estas son conocidas por su alto contenido de vitamina C y otros antioxidantes, lo que ha llevado a sugerir que pueden ayudar a depurar los pulmones y protegerlos del daño celular causado por la contaminación o el contacto con otros agentes irritantes.

El consumo regular de cítricos suele formar parte de los consejos populares para quienes buscan fortalecer el sistema respiratorio y mejorar la capacidad pulmonar. Sin embargo, la confirmación científica de estos efectos ha sido motivo de debate y análisis en estudios recientes, que buscan determinar si el aporte de vitamina C y antioxidantes en la dieta resulta suficiente para producir mejoras objetivas en la función de los pulmones.

Naranjas, pomelos, kiwis y limones freepik
El estudio revisó si la vitamina C, la vitamina A y el β-caroteno se vinculan con una mejor función respiratoria o con mayor resistencia ambiental (Crédito: Freepik)

Vitamina C y antioxidantes: qué dice la evidencia

Los antioxidantes, en particular la vitamina C, han sido considerados durante años como componentes para la defensa de las células pulmonares frente al estrés oxidativo y la inflamación. La hipótesis principal sostiene que estos nutrientes podrían mitigar el impacto negativo de los contaminantes ambientales al reducir la oxidación y reforzar la inmunidad.

El estudio evaluó si las personas con niveles elevados de vitamina C, vitamina A y β-caroteno —ya sea por factores genéticos o por hábitos dietéticos— presentaban una función respiratoria superior o mayor resistencia ante la exposición a agentes ambientales dañinos. Esta aproximación permitió distinguir entre los efectos derivados exclusivamente de la dieta y aquellos relacionados con predisposiciones individuales.

Una mujer de cabello castaño con suéter beige claro, ojos cerrados y sonrisa serena, está en el centro de una sala de estar iluminada con un ventanal al fondo.
El trabajo concluyó que no existe una relación causal que respalde aumentar antioxidantes como estrategia de protección pulmonar frente a contaminación y humo de cigarrillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué halló el estudio de 2026

Los resultados obtenidos en el análisis de 2026 no encontraron pruebas consistentes de que niveles elevados de antioxidantes en sangre, incluidos la vitamina C, la vitamina A y el β-caroteno, se asocien de manera directa con una mejor función pulmonar. Tampoco se detectó un efecto protector en personas expuestas a altos niveles de contaminación, humo de cigarrillo u otros factores de riesgo ambiental.

El estudio explicó que, pese a la popularidad de las recomendaciones dietéticas basadas en la ingesta de antioxidantes para “depurar” o fortalecer los pulmones, no existe una relación causal que respalde la eficacia de aumentar estos nutrientes en sangre como estrategia de protección pulmonar en la población general ni en grupos sometidos a mayor estrés oxidativo.

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