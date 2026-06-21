Gratitud, té verde y un propósito cada mañana: las claves detrás de la longevidad japonesa

La longevidad en Japón se apoya en hábitos diarios y prácticas culturales, con una esperanza de vida que supera los 85 años y casi 100,000 centenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad en Japón se apoya, según la revista Vogue, en una combinación de hábitos diarios y prácticas culturales que van más allá de la genética. El país supera los 85 años de esperanza de vida, ronda los 87 entre las mujeres y registró el año pasado casi 100.000 centenarios.

Los hábitos que, según estudios citados por Vogue, ayudan a explicar la longevidad y el envejecimiento saludable en Japón incluyen comer hasta quedar satisfecho en un 80%, hacerlo despacio y sin distracciones, tomar té verde varias veces al día, mantener un desayuno tradicional, mover el cuerpo a diario, cuidar el descanso, practicar la gratitud y encontrar una razón para levantarse por la mañana.

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La médica Robin Berzin, fundadora de Parsley Health, definió el envejecimiento saludable en declaraciones recogidas por Vogue como la capacidad de mantenerse activo, mentalmente lúcido e involucrado en la vida durante el mayor tiempo posible. También advirtió que vivir más tiempo sin fuerza, movilidad o claridad cognitiva no representa una ventaja.

El artículo sitúa esa búsqueda de longevidad en un momento en que la industria del bienestar gira en torno a suplementos, tratamientos antienvejecimiento y biohacking. Frente a ese escenario, Vogue presenta a Japón como un caso donde el bienestar forma parte de la vida cotidiana.

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La alimentación consciente como base de la longevidad

Comer despacio, hacer pausas y evitar distracciones como el teléfono o la televisión ayuda a reconocer la saciedad y acompaña el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principios es el hara hachi bu, una enseñanza de inspiración confuciana originada en Okinawa que propone dejar de comer cuando la persona está satisfecha en un 80%.

La idea no se plantea como restricción, sino como una forma de atender las señales de saciedad del cuerpo. Para ponerlo en práctica, el texto recomienda comer despacio, hacer pausas frecuentes y apartar distracciones como la televisión o el teléfono.

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Esa pauta se suma al consumo de té verde varias veces al día, una bebida que, según el artículo, favorece la digestión, la salud celular, la circulación y la salud cardiovascular.

La rutina alimentaria también incluye desayunos tradicionales como natto, arroz, verduras y pescado. El artículo añade que los alimentos fermentados o ricos en probióticos favorecen la salud intestinal y el sistema inmunitario.

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El movimiento diario y la calma mental en la rutina

El movimiento diario en Japón incluye caminar, barrer, bailar o cultivar un jardín como prácticas cotidianas asociadas al bienestar y la reducción del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta no pasa por el ejercicio con fin competitivo, sino por mantener el cuerpo en actividad todos los días. Barrer, caminar, cultivar un jardín o bailar figuran entre las acciones que el texto vincula con esa forma de movimiento.

La jardinería forma parte de esa lógica. Vogue la describe como un acto diario de atención plena conectado con los ciclos de la naturaleza y señala que 30 minutos de esa actividad pueden reducir hormonas asociadas al estrés.

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El artículo también menciona la práctica artística sin objetivo, hecha solo por placer, como una vía para aquietar la mente y bajar el estrés. A eso suma el hábito de sentarse en silencio, mirar al vacío y dejar que la mente se serene.

Dormir mejor y encontrar un propósito

La rutina de descanso en Japón incluye levantarse temprano, dormir en una habitación fresca y recurrir a un baño caliente para favorecer el sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pieza de la rutina es levantarse temprano a primera hora, una práctica que el texto vincula con la intención de alinear el ritmo circadiano con el amanecer y empezar el día con calma.

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La propuesta no se centra en la productividad, sino en una mañana silenciosa y sin interrupciones. Por la noche, el artículo recomienda una habitación fresca, oscura y bien ventilada, además de un baño caliente para relajar el sistema nervioso y favorecer el sueño.

El texto añade que dormir en futón puede contribuir a la alineación de la columna y a un descanso más profundo. También presenta la gratitud como una práctica diaria y el ikigai como una razón para levantarse por la mañana.

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