Ciencia

Gratitud, té verde y un propósito cada mañana: las claves detrás de la longevidad japonesa

Un enfoque basado en rutinas simples, desde comer con atención hasta moverse todos los días, se impone como alternativa a la fiebre de tratamientos antiedad, con datos de esperanza de vida y centenarios como contexto

Guardar
Google icon
Una mujer japonesa de edad avanzada sonríe mientras camina por una calle con edificios tradicionales y árboles de hojas naranjas, bajo la luz del amanecer.
La longevidad en Japón se apoya en hábitos diarios y prácticas culturales, con una esperanza de vida que supera los 85 años y casi 100,000 centenarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longevidad en Japón se apoya, según la revista Vogue, en una combinación de hábitos diarios y prácticas culturales que van más allá de la genética. El país supera los 85 años de esperanza de vida, ronda los 87 entre las mujeres y registró el año pasado casi 100.000 centenarios.

Los hábitos que, según estudios citados por Vogue, ayudan a explicar la longevidad y el envejecimiento saludable en Japón incluyen comer hasta quedar satisfecho en un 80%, hacerlo despacio y sin distracciones, tomar té verde varias veces al día, mantener un desayuno tradicional, mover el cuerpo a diario, cuidar el descanso, practicar la gratitud y encontrar una razón para levantarse por la mañana.

PUBLICIDAD

La médica Robin Berzin, fundadora de Parsley Health, definió el envejecimiento saludable en declaraciones recogidas por Vogue como la capacidad de mantenerse activo, mentalmente lúcido e involucrado en la vida durante el mayor tiempo posible. También advirtió que vivir más tiempo sin fuerza, movilidad o claridad cognitiva no representa una ventaja.

El artículo sitúa esa búsqueda de longevidad en un momento en que la industria del bienestar gira en torno a suplementos, tratamientos antienvejecimiento y biohacking. Frente a ese escenario, Vogue presenta a Japón como un caso donde el bienestar forma parte de la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

La alimentación consciente como base de la longevidad

Mesa de madera con múltiples platos de comida japonesa, incluyendo arroz, pescado y té. Una persona sentada sostiene un teléfono móvil con ambas manos.
Comer despacio, hacer pausas y evitar distracciones como el teléfono o la televisión ayuda a reconocer la saciedad y acompaña el envejecimiento saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principios es el hara hachi bu, una enseñanza de inspiración confuciana originada en Okinawa que propone dejar de comer cuando la persona está satisfecha en un 80%.

La idea no se plantea como restricción, sino como una forma de atender las señales de saciedad del cuerpo. Para ponerlo en práctica, el texto recomienda comer despacio, hacer pausas frecuentes y apartar distracciones como la televisión o el teléfono.

Esa pauta se suma al consumo de té verde varias veces al día, una bebida que, según el artículo, favorece la digestión, la salud celular, la circulación y la salud cardiovascular.

La rutina alimentaria también incluye desayunos tradicionales como natto, arroz, verduras y pescado. El artículo añade que los alimentos fermentados o ricos en probióticos favorecen la salud intestinal y el sistema inmunitario.

El movimiento diario y la calma mental en la rutina

Una persona de edad con sombrero de paja poda un bonsái en un jardín japonés, con musgo verde, rocas, flores rosadas y blancas, y un farol de piedra.
El movimiento diario en Japón incluye caminar, barrer, bailar o cultivar un jardín como prácticas cotidianas asociadas al bienestar y la reducción del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta no pasa por el ejercicio con fin competitivo, sino por mantener el cuerpo en actividad todos los días. Barrer, caminar, cultivar un jardín o bailar figuran entre las acciones que el texto vincula con esa forma de movimiento.

La jardinería forma parte de esa lógica. Vogue la describe como un acto diario de atención plena conectado con los ciclos de la naturaleza y señala que 30 minutos de esa actividad pueden reducir hormonas asociadas al estrés.

El artículo también menciona la práctica artística sin objetivo, hecha solo por placer, como una vía para aquietar la mente y bajar el estrés. A eso suma el hábito de sentarse en silencio, mirar al vacío y dejar que la mente se serene.

Dormir mejor y encontrar un propósito

Interior de una casa japonesa con suelo de tatami y paneles shoji; una persona adulta mayor se sienta en una ventana abierta que da a un jardín tradicional.
La rutina de descanso en Japón incluye levantarse temprano, dormir en una habitación fresca y recurrir a un baño caliente para favorecer el sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra pieza de la rutina es levantarse temprano a primera hora, una práctica que el texto vincula con la intención de alinear el ritmo circadiano con el amanecer y empezar el día con calma.

La propuesta no se centra en la productividad, sino en una mañana silenciosa y sin interrupciones. Por la noche, el artículo recomienda una habitación fresca, oscura y bien ventilada, además de un baño caliente para relajar el sistema nervioso y favorecer el sueño.

El texto añade que dormir en futón puede contribuir a la alineación de la columna y a un descanso más profundo. También presenta la gratitud como una práctica diaria y el ikigai como una razón para levantarse por la mañana.

Temas Relacionados

Longevidad en JapónOkinawaAlimentación ConscienteBienestarNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciencia revela cuánto ejercicio de fuerza y cardio se necesita para vivir más años

La combinación de ejercicios de musculación y actividad cardiovascular se asocia con una mayor esperanza de vida. El trabajo analizó datos de más de 147.000 adultos que participaron en tres estudios a largo plazo

La ciencia revela cuánto ejercicio de fuerza y cardio se necesita para vivir más años

Cómo dormir mejor durante la menopausia y qué síntomas no conviene ignorar

Entre sofocos, despertares y fatiga diurna, estudios y una neuróloga citada por Vogue proponen ajustes concretos, desde recortar luz nocturna hasta sostener horarios, para recuperar energía y detectar señales que ameritan evaluación

Cómo dormir mejor durante la menopausia y qué síntomas no conviene ignorar

La pista invisible que explica por qué vuelven las hormigas a tu casa

Un acto impulsivo puede activar señales químicas y reforzar rutas que otras obreras siguen, lo que termina aumentando la actividad en el mismo sector del hogar

La pista invisible que explica por qué vuelven las hormigas a tu casa

El consumo de electrolitos por la mañana es recomendado por la ciencia: los efectos en la memoria y concentración

Especialistas aconsejan evaluar necesidades y tomar los minerales al despertarse para favorecer la salud mental y recuperación muscular

El consumo de electrolitos por la mañana es recomendado por la ciencia: los efectos en la memoria y concentración

¿Granos enteros o refinados?: cuál es el ideal para favorecer la salud intestinal, según la ciencia

A la hora de elegir productos, los expertos aseguran que la clave está en encontrar alternativas con mayor contenido de fibra y menor procesamiento

¿Granos enteros o refinados?: cuál es el ideal para favorecer la salud intestinal, según la ciencia

DEPORTES

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao en el Mundial: el baile junto al Rey y los jugadores en el vestuario

“Tenemos una vida más”: la dramática arenga de Beccacece tras el empate de Ecuador que lo dejó sin margen de error en el Mundial

Sufrió una fractura de mandíbula en el debut del Mundial y ahora enfrentará a la selección argentina con una innovadora férula facial

Gimnasia de Comodoro Rivadavia se consagró campeón de la Liga Nacional de básquet: cómo quedó la tabla de títulos

TELESHOW

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Doce canciones dedicadas a Lionel Messi: la playlist en homenaje al Diez de la selección

Alex González, el baterista de Maná, habla del próximo show de la banda en River: “Es un lugar casi sagrado”

Osqui Guzmán, entre la resistencia y la emoción: la infancia que lo marcó y el premio que hizo llorar a sus padres

La noche romántica de Mauro Icardi y la China Suárez en Costanera: besos, pasión y tragos

INFOBAE AMÉRICA

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

Delegados de Guatemala se capacitan en EE. UU. con tecnología de vanguardia para el control penitenciario

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

Pobreza multidimensional golpea con fuerza a Centroamérica y República Dominicana, según informe de la Cepal

Estados Unidos e Irán retomaron en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Después del Memorándum, hay más perdedores que ganadores