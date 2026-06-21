Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen no detiene las hostilidades provocadas por Hezbollah en Líbano

Trump amenzó con retomar los ataques contra Irán si Hezbollah mantiene las hostilidades en Líbano (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una advertencia directa al régimen de Irán, exigiendo que detenga cualquier acción de sus aliados en Líbano, en referencia al grupo terrorista Hezbollah. El líder republicano afirmó que, en caso contrario, las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques militares sobre territorio iraní.

El jefe de Estado exigió a la República Islámica que actúe de inmediato para frenar a sus “agentes a sueldo” en Líbano, a quienes acusó de provocar disturbios en ese país. “Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más fuerza”, afirmó el presidente estadounidense en un mensaje publicado en Truth Social.

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La declaración del presidente se da en un momento en que representantes de Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones en Bürgenstock (Suiza), con el objetivo de alcanzar un acuerdo final para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Un rato antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabeza la delegación norteamericana, aseguró que las conversaciones han logrado “grandes avances” y expresó expectativas de que este proceso permita dejar atrás los métodos tradicionales del conflicto.

Asimismo, durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump intensificó las advertencias hacia las autoridades iraníes presentes en la cumbre de Bürgenstock. El mandatario dejó claro que no dudará en emplear la fuerza militar si las negociaciones fracasan o si Teherán mantiene el cierre del estrecho de Ormuz, una acción tomada por el gobierno iraní en respuesta a la reciente ofensiva militar israelí en Líbano. “Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país”.

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JD Vance ofrece una declaración en una conferencia de prensa. Varios hombres en traje oscuro lo acompañan. El evento se desarrolla en un lugar con letreros "Bürgenstock" y "Lake Lucern Summit". El portavoz menciona una "reunión histórica" y la búsqueda de una "transformación" en la relación entre dos países, en alusión a Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos también advirtió que su país podría tomar el control militar del estrecho de Ormuz y gestionar los ingresos derivados del tránsito de petróleo: “Podríamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes”.

La cumbre diplomática de Bürgenstock fue inaugurada por el vicepresidente JD Vance y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Ambos participaron en el primer encuentro con representantes de Irán tras la firma de un memorando de entendimiento que busca sentar las bases para el fin de la guerra regional. Vance manifestó el deseo de “pasar página” y evitar la reanudación de hostilidades, abriendo la puerta a una transformación en la relación entre Estados Unidos y el pueblo iraní.

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Durante la sesión inicial de la cumbre, JD Vance dirigió preguntas a los negociadores iraníes sobre la disposición de su gobierno para abandonar la promoción de la inestabilidad regional y renunciar a sus aspiraciones nucleares a largo plazo, dos de los principales puntos de la agenda bilateral. No obstante, los principales representantes de Irán, el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalifab, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, evitaron hacer declaraciones públicas y permanecieron apartados en la sala de negociaciones.

El conflicto en Líbano se mantiene como uno de los temas centrales de las conversaciones. El vicepresidente norteamericano señaló que la situación en el sur del país, escenario de enfrentamientos entre fuerzas israelíes y milicias chiíes de Hezbollah, muestra actualmente un nivel de calma superior al de meses anteriores, aunque reconoció que “queda tela que cortar”.

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Vance subrayó ante las cámaras que el presidente Trump mantiene el compromiso de lograr un alto el fuego regional. “Todos trabajamos por la paz regional aunque existan, por supuesto, desacuerdos sobre cómo alcanzarla”, afirmó. Además, destacó avances recientes en la negociación, al comparar la situación actual con la de semanas y meses anteriores.

El desarrollo de la cumbre de Bürgenstock y las advertencias de la administración Trump se producen en un contexto de alta volatilidad en el Oriente Medio, con la comunidad internacional atenta a los resultados de las negociaciones y a la posible reanudación de hostilidades si no se alcanza un acuerdo diplomático.

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