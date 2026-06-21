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Guatemala: La PNC destruyó 68,160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén

Unos agentes de la SGAIA hallaron el sembradío el 20 de junio en un sector montañoso de difícil acceso y, tras el conteo, lo erradicaron e incineraron en el lugar, según el reporte oficial

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La PNC informó que agentes de la SGAIA erradicaron e incineraron 68.160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén, durante un operativo del 20 de junio. (Cortesía: PNC Guatemala)
La PNC informó que agentes de la SGAIA erradicaron e incineraron 68.160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén, durante un operativo del 20 de junio. (Cortesía: PNC Guatemala)

La PNC informó que agentes de la SGAIA localizaron, erradicaron e incineraron 68.160 matas de marihuana en Las Cruces, Petén, durante un operativo realizado el 20 de junio en una zona montañosa de difícil acceso, una acción que las autoridades valoraron en Q34,08 millones (USD 4,463,278.60) y que se enmarca en la ofensiva del Estado contra los cultivos ilícitos en el norte de Guatemala.

El golpe se suma a otros operativos recientes en el mismo departamento. Según la Agencia Guatemalteca de Noticias, el 6 de junio fueron destruidas más de 115.416 plantas en el caserío Ixmuconé, Petén, con un avalúo superior a Q57,7 millones.

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La operación más reciente fue ejecutada por la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil tras tareas de reconocimiento y búsqueda en áreas remotas del departamento. Después del hallazgo, los agentes arrancaron e incineraron las plantaciones conforme a los protocolos establecidos.

Las autoridades calcularon que el cultivo destruido tenía un valor aproximado de 34 millones 80 mil quetzales. La PNC sostuvo que la destrucción representa un golpe a las estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas.

Las autoridades valoraron en Q34,08 millones la plantación de marihuana destruida en una zona montañosa de difícil acceso en Petén. (Cortesía: PNC Guate)
Las autoridades valoraron en Q34,08 millones la plantación de marihuana destruida en una zona montañosa de difícil acceso en Petén. (Cortesía: PNC Guate)

Petén concentra los principales hallazgos de cultivos ilícitos

El municipio de Las Cruces se ha convertido en uno de los puntos más sensibles para este tipo de operaciones por sus extensas áreas montañosas, su difícil acceso y su cercanía fronteriza. De acuerdo con la información oficial incluida en el reporte, Petén es hoy el principal foco de localización de sembradíos clandestinos de marihuana en Guatemala.

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En mayo de 2026, en el caserío Flor de la Esperanza, también en Petén, las fuerzas de seguridad localizaron e incineraron 87,800 plantas distribuidas en tres campos de cultivo, con un avalúo de Q43,9 millones. Ese mismo mes, en el caserío Ixcoch, agentes de la SGAIA erradicaron y quemaron 59.904 matas dentro del plan de desarticulación de bandas del crimen organizado.

La respuesta a la pregunta central del operativo es concreta: la plantación destruida estaba compuesta por 68,160 matas de marihuana y fue encontrada en un sector montañoso del municipio de Las Cruces, Petén. La intervención terminó con la erradicación total y la quema en el lugar para impedir su traslado y su comercialización.

El protocolo guatemalteco exige contar, tomar muestras con supervisión fiscal y judicial, y luego arrancar e incinerar toda la plantación en el lugar para evitar su traslado al mercado ilegal. (Cortesía: PNC Guatemala)
El protocolo guatemalteco exige contar, tomar muestras con supervisión fiscal y judicial, y luego arrancar e incinerar toda la plantación en el lugar para evitar su traslado al mercado ilegal. (Cortesía: PNC Guatemala)

La ley guatemalteca ordena destruir los sembradíos en el mismo terreno

Según el Ministerio de Gobernación, la destrucción de estos cultivos forma parte de una estrategia permanente para impedir que la droga llegue a los mercados ilícitos de Guatemala y otros países de la región. La publicación oficial añadió que los operativos continúan en distintos puntos del país, sobre todo en áreas rurales y montañosas donde grupos criminales buscan establecer cultivos clandestinos.

El marco legal que rige estas acciones es la Ley Contra la Narcoactividad, Decreto 48-92, que prohíbe de forma estricta la siembra, el cultivo y la cosecha de marihuana en territorio guatemalteco. El protocolo establece que, tras localizar un sembradío, el personal antinarcótico realiza el conteo, toma muestras para pruebas de campo en coordinación con jueces fiscales y luego arranca e incinera la totalidad de la plantación en el mismo terreno.

La PNC sostuvo que la destrucción de las matas de marihuana representa un golpe a las estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas. (Cortesía: PNC Guatemala)
La PNC sostuvo que la destrucción de las matas de marihuana representa un golpe a las estructuras dedicadas a la producción y comercialización de drogas. (Cortesía: PNC Guatemala)

Los registros oficiales citados por el medio también señalan que en 2025 Guatemala superó la erradicación histórica de 2,6 millones de matas de marihuana. Ese balance anual incluyó además la destrucción de miles de kilos de marihuana procesada y de plantaciones de otras sustancias ilícitas, como amapola y hoja de coca.

Fuera de Petén, los reportes oficiales ubican otros focos de incautación en San Marcos, en localidades como Tajumulco y Sipacapa, y en Totonicapán, donde se han desmantelado plantaciones menores en municipios como Momostenango.

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