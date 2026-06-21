Indignado hasta las lágrimas: una figura de Túnez apuntó contra la federación de su país tras la eliminación en el Mundial 2026

Un jugador de la selección de Túnez se mostró indignado tras la eliminación del Mundial

El defensor tunecino Ali Abdi, visiblemente afectado tras la derrota de su selección ante Japón por 4-0 en Monterrey, ofreció declaraciones que reflejaron el estado de malestar y frustración dentro del fútbol de Túnez. En diálogo con beIN Sports, el jugador del OGC Nice expresó: “Me disculpo con los aficionados; lo que nos está pasando es incomprensible”, en referencia a la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial 2026. El futbolista no solo transmitió su pesar, sino que también dirigió críticas directas contra la Federación Tunecina de Fútbol y el exseleccionador Sabri Lamouchi.

Abdi lamentó la falta de estabilidad y continuidad en la preparación del seleccionado nacional. El defensor, con 48 partidos internacionales, subrayó que la plantilla llegó al torneo con una base inestable: “Venimos a jugar un Mundial con jugadores que nunca han jugado juntos. Construir un equipo competitivo requiere tiempo y estabilidad”, sostuvo. El futbolista señaló que las constantes modificaciones en la convocatoria y el relevo de entrenadores impidieron formar una base sólida.

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El Mundial 2026 ha resultado especialmente adverso para Túnez, que ya había caído por 5-1 ante Suecia en su debut, lo que derivó en la destitución del entrenador Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard. El cambio de mando no logró revertir el rumbo del equipo, que volvió a sufrir una derrota contundente frente a Japón. El combinado asiático, que alcanzó los 4 puntos en el Grupo F, se posicionó como líder junto a Países Bajos, mientras que los tunecinos quedaron eliminados tras encajar nueve goles en dos partidos.

Túnez se convirtió en la tercer país eliminado del Mundial (Reuters)

El futbolista insistió en la necesidad de una revisión estructural profunda: “No tenemos tiempo para trabajar; desmantelamos y reconstruimos todo una y otra vez en lugar de corregir los errores”, criticó. Además, se mostró especialmente molesto con los rumores y las polémicas que, según él, afectaron el ambiente alrededor del equipo: “Me disculpo con los aficionados tunecinos, no con quienes difunden rumores por doquier. No beneficia al país”.

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El defensor también se refirió a las condiciones de preparación previas al torneo. “No se puede preparar un Mundial jugando solo unos pocos partidos contra rivales que llevan años preparándose. Cuando formas un equipo en el que los jugadores no han jugado juntos nunca, ni en un partido ni en ningún encuentro antes del Mundial, formamos un equipo... antes del Mundial no renovamos, no mejoramos y no nos preparamos bien”, declaró en medio de la emoción. Para Abdi, la planificación insuficiente y la improvisación han resultado determinantes en el temprano adiós.

El ambiente en la concentración de las Águilas de Cartago es de decepción y enfado. Tras la derrota ante Japón, el defensor pidió disculpas también al técnico Hervé Renard, quien asumió el cargo en una situación de emergencia tras la salida de Lamouchi. “Pedimos disculpas al cuerpo técnico que vino con nosotros ahora. Esto se debe a que no es fácil para ellos construir una carrera con una selección nacional como la nuestra. Ahora mismo, necesitamos arreglar las cosas”, reclamó el jugador del OGC Nice.

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Con la eliminación de Túnez tras dos jornadas, la selección buscará cerrar su participación enfrentando a Países Bajos en Kansas City, partido en el que intentará recomponer su imagen tras una campaña marcada por la inestabilidad y el descontento interno. Junto al equipo tunecino, Turquía y Haití son las otras dos selecciones que se despdieron de forma temprana del Mundial 2026.