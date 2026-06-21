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La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao en el Mundial: el baile junto al Rey y los jugadores en el vestuario

La argentina estuvo presente en Kansas junto a Guillermo y la princesa Ariane para ver a la selección caribeña. Antes, la familia real alentó a los Países Bajos frente a Suecia

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Luego del histórico empate contra Ecuador en el Mundial, Máxima Zorreguieta celebró con los futbolistas en compañía del Rey Guillermo de los Países Bajos

La selección de Curazao logró un empate histórico en el Mundial 2026 tras el 0-0 conseguido en Kansas City frente a Ecuador. La isla caribeña, que está gozando de su primera Copa del Mundo, aún sueña con la hazaña de pasar de ronda y el plantel celebró el punto en el vestuario con la visita especial del rey Guillermo de los Países Bajos y la reina Máxima, quien se lució con un baile.

Luego de conseguir el punto, los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat festejaron en los camarines del Arrowhead Stadium y se encontraron con una grata sorpresa. La realeza estaba con ellos, felicitándolos por su actuación en el campo de juego. “Celebración Real con el Rey y la Reina”, compartió en sus redes sociales la Federación de Fútbol de Curazao (FKK).

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En el video se observa a la argentina Máxima Zorreguieta con la camiseta azul de la selección de Curazao y su nombre estampado en el dorso, entrando al vestuario detrás de su esposo Guillermo, saludando cordialmente al cuerpo técnico y bailando con alegría. Las imágenes se hicieron virales y los usuarios felicitaron a la Reina por el gesto delante de los jugadores. “Es un logro impresionante”, “¡Qué pareja real tenemos!“, ”Qué bonita noche para el fútbol" y “El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Países Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en la Copa del Mundo el mismo día es algo bastante loco. Lo que solo significa una cosa: ¡Hay que repetirlo!“, fueron algunas de las reacciones en X (ex Twitter).

Tal como lo marcaron algunos usuarios, para la pareja Real de los Países Bajos significó un sábado especial en la Copa del Mundo. Guillermo y Máxima, que están en compañía de su hija y princesa, Ariane, estuvieron horas antes en Houston observando la goleada de la selección naranja (5-1) frente a Suecia por el Grupo F. Luego, volaron rumbo a Kansas City para estar presente en el partido de Curazao y terminaron con los mencionados festejos con los jugadores. Una de las canciones que bailó la familia real fue Mama Wa, del cantante de Curazao Jeon, interpretada en papiamento, el idioma criollo oficial de la isla caribeña junto con el neerlandés.

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El Rey Guillermo de los Países Bajos junto con la Reina Máxima y la Princesa Ariane en el palco del estadio observando el partido del Mundial entre Curazao y Ecuador (REUTERS/Hannah Mckay)
El Rey Guillermo de los Países Bajos junto con la Reina Máxima y la Princesa Ariane en el palco del estadio observando el partido del Mundial entre Curazao y Ecuador (REUTERS/Hannah Mckay)

La presencia de la familia real en uno de los palcos del estadio en Houston para el duelo entre Países Bajos y Suecia fue interpretada como un gesto institucional de respeto y también como una forma de conexión con los hinchas vestidos de naranja en las tribunas. La pareja real había seguido por televisión la primera fecha, pero esta vez asistió en persona al segundo encuentro del seleccionado europeo que dirige Ronald Koeman.

Máxima eligió un conjunto de sastrería compuesto por una americana negra de crepé de lana, de textura ligera y solapas marcadas, junto con un top de punto acanalado en color naranja terracota visible bajo la chaqueta. El look se completó con pantalones anchos del mismo tono de la americana, pulseras de oro, un reloj de correa oscura, anillos en ambas manos y el cabello liso peinado hacia un lado.

El accesorio central de su atuendo fue una bufanda naranja institucional, igual a la del rey. Sobre la chaqueta oscura, ese contraste generó un efecto de “color blocking” que el medio describió como especialmente fotográfico.

El Rey Guillermo Alejandro vistió un traje azul marino oscuro de dos piezas con un discreto patrón de raya diplomática. Sumó una camisa blanca de cuello rígido y una corbata de seda naranja satinada, en sintonía con los colores de la selección neerlandesa.

Guillermo y Máxima saludan al público durante el partido de Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026 (REUTERS/Annegret Hilse)
Guillermo y Máxima saludan al público durante el partido de Países Bajos y Suecia en el Mundial 2026 (REUTERS/Annegret Hilse)

La pieza más visible de su estilismo fue la bufanda oficial de la afición, la Orange, tejida en acrílico y terminada en flecos. El diseño blanco con el león rampante del escudo neerlandés aportó una referencia directa a la simbología nacional, mientras que el rey la llevó sobre los hombros y sin nudo para mantener a la vista los detalles del traje.

El rey se sentó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al ex futbolista neerlandés Wesley Sneijder, integrante de la selección subcampeona del mundo en 2010. Las imágenes oficiales mostraron a la pareja real sonriente durante el encuentro, en sintonía con el desarrollo del partido.

La familia ahora deberá elegir a qué partido irá en la semana, ya que los de ambos equipos juegan el mismo día con un margen de tres horas. El próximo compromiso de la selección de Países Bajos será el jueves 25 ante Túnez, a las 20, en el Kansas City Stadium de Missouri. En tanto que Curazao cerrará la primera fase frente a Costa de Marfil, el mismo día en Philadelphia, pero a las 17.

La tabla de posiciones de los grupos del Mundial 2026

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