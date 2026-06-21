El Salvador

El Salvador: Santa Ana queda en el segundo lugar mundial entre los destinos preferidos para viajar en solitario

Un ranking destacó a la ciudad salvadoreña junto a destinos como Sao Paulo, Belgrado y Seúl, en la tendencia creciente del turismo individual

Guardar
Google icon
Santa Ana, en El Salvador, quedó en el segundo lugar mundial entre los destinos preferidos por los viajeros que viajan solos, según GuruWalk. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)
Santa Ana, en El Salvador, quedó en el segundo lugar mundial entre los destinos preferidos por los viajeros que viajan solos, según GuruWalk. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

Santa Ana, situada en el occidente de El Salvador, se ha consolidado como el segundo destino más elegido del mundo para quienes viajan solos, según la plataforma internacional GuruWalk. Este reconocimiento posiciona a la “Ciudad Morena” como un referente para el turismo independiente, una tendencia que suma adeptos en todo el planeta.

La lista elaborada por GuruWalk ubica a Santa Ana en el segundo puesto global, solo superada por Toronto, Canadá, que ocupa el primer escalón. El tercer puesto corresponde a Sao Paulo, Brasil. En el top 15 figuran también otras ciudades como Belgrado, Serbia, en la décima posición, y Seúl, Corea del Sur, en el undécimo lugar. El ranking, construido a partir del análisis de reservas realizadas en los últimos doce meses en 150 destinos, identifica aquellos lugares con mayor proporción de viajeros en solitario.

PUBLICIDAD

La plataforma destacó que Santa Ana sorprende a quienes se aventuran a visitarla, principalmente por su centro histórico, dominado por una de las catedrales neogóticas más reconocidas de Centroamérica. En palabras de GuruWalk, este enclave “tiene una energía auténtica y muy poco masificada”, lo que lo convierte en un punto de interés para turistas que buscan experiencias fuera de los circuitos tradicionales.

GuruWalk destacó que Santa Ana sorprendió a los visitantes por su centro histórico y por una de las catedrales neogóticas más reconocidas de Centroamérica. (Cortesía: Redes sociales)
GuruWalk destacó que Santa Ana sorprendió a los visitantes por su centro histórico y por una de las catedrales neogóticas más reconocidas de Centroamérica. (Cortesía: Redes sociales)

El perfil del viajero en solitario se ha transformado en uno de los más activos del turismo global. Según el análisis de la plataforma, las personas que deciden organizar su propio itinerario y explorar nuevos lugares sin depender de terceros encuentran en Santa Ana un espacio ideal. “Viajar solo ya no es nada raro”, señala el informe, que asocia este fenómeno con el deseo de autonomía, flexibilidad y descubrimiento personal.

PUBLICIDAD

Santa Ana destaca en ranking internacional

La Alcaldía de Santa Ana celebró la inclusión del municipio en el ranking de GuruWalk, atribuyendo el atractivo creciente de la ciudad a los trabajos de recuperación de espacios públicos y a la mejora de la infraestructura turística.

“Gracias a los trabajos de recuperación de espacios públicos como la iluminación de Catedral, la apuesta a la recuperación vial, el orden, limpieza, seguridad, diversidad de destinos y la riqueza cultural, ahora Santa Ana Centro es reconocida por el portal GuruWalk en su top 50 de ciudades que más atraen a los turistas que viajan solos, una nueva tendencia dentro del turismo”, expresó la municipalidad en redes sociales

El centro histórico de Santa Ana se ha beneficiado de una serie de intervenciones que incluyen la modernización de la iluminación de su catedral, la reorganización vial y una mayor presencia de servicios para turistas. Estos cambios han reforzado la percepción de seguridad y comodidad entre los visitantes, lo que, según la alcaldía, contribuye directamente al auge del turismo individual.

El ranking de GuruWalk ubicó a Santa Ana detrás de Toronto y por delante de São Paulo entre 150 destinos analizados. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)
El ranking de GuruWalk ubicó a Santa Ana detrás de Toronto y por delante de São Paulo entre 150 destinos analizados. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

La tendencia de los “solo travelers” ha modificado también la oferta de servicios turísticos en la ciudad. Hostales, cafeterías, recorridos guiados y actividades culturales han adaptado sus propuestas para atender la demanda de quienes viajan por su cuenta. De acuerdo con el ranking de GuruWalk, estos factores, sumados a la autenticidad y la variedad de atractivos, explican por qué Santa Ana figura entre los destinos favoritos para explorar sin compañía.

El fenómeno global de los viajes en solitario, analizado por plataformas internacionales, refleja un cambio en las preferencias del turismo contemporáneo.

Temas Relacionados

Santa AnaTurismoViajes y TurismoEl SalvadorViajar en solitario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Honduras productores alertan abandono del campo mientras Congreso aprueba Ley de Alivio Financiero

Mientras el Congreso Nacional aprobó una ley para aliviar la carga financiera del sector agropecuario, productores advierten que la falta de incentivos está provocando una caída en las siembras

En Honduras productores alertan abandono del campo mientras Congreso aprueba Ley de Alivio Financiero

Hondureño enfrenta acusación federal en EEUU por volar dron en estadio

Un ciudadano hondureño fue acusado por las autoridades federales de Estados Unidos de presuntamente operar un dron en un espacio aéreo restringido durante un partido de la Copa Mundial de la FIFA en Texas. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión.

Hondureño enfrenta acusación federal en EEUU por volar dron en estadio

Honduras: Gobierno garantiza control transparente de maquinaria para las 298 alcaldías del país

El Gobierno aseguró que la maquinaria pesada destinada a las 298 alcaldías contará con seguros, GPS y mecanismos de supervisión para garantizar su uso transparente y eficiente.

Honduras: Gobierno garantiza control transparente de maquinaria para las 298 alcaldías del país

Ley orgánica antimonopolio en República Dominicana plantea un mecanismo que cambia cómo se persiguen los cárteles empresariales

Una pieza del proyecto agrega una vía para colaborar con pesquisas y, a cambio, modificar castigos, según explicó María Elena Vásquez Taveras durante una ponencia en Santo Domingo

Ley orgánica antimonopolio en República Dominicana plantea un mecanismo que cambia cómo se persiguen los cárteles empresariales

Más de 838 mil nicaragüenses obligados a abandonar su país desde 2018, alerta organización

En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Colectivo Nicaragua Nunca Más advierte que la cifra de quienes huyeron del régimen nicaragüense por persecución política equivale al 13% de la población

Más de 838 mil nicaragüenses obligados a abandonar su país desde 2018, alerta organización

TECNO

Colombia sufrió más de 10 billones de intentos de ciberataques: 42% de los datos filtrados son cédulas y teléfonos

Colombia sufrió más de 10 billones de intentos de ciberataques: 42% de los datos filtrados son cédulas y teléfonos

Así cambió Henry Ford la historia: prometió repartir millones entre empleados y todos quisieron trabajar para él

Bill Gates y cinco claves del éxito: “Estudié de todo pero nunca fui el mejor”

Roja Directa TV y Fútbol en vivo: dos ideas que no te harán feliz en el Mundial 2026

Las 5 ‘Red Flags’ en tu celular que ninguna mujer debería ignorar

ENTRETENIMIENTO

Zendaya revela la presión que sintió al trabajar con Christopher Nolan en “La Odisea” y recibe un elogio poco habitual del director

Zendaya revela la presión que sintió al trabajar con Christopher Nolan en “La Odisea” y recibe un elogio poco habitual del director

El triste final de Daveigh Chase, la actriz de ‘El Aro’: “Las drogas se apoderaron de ella”

De ‘La familia Ingalls’ a ‘Malcolm in the Middle’: la historia que une a Michael Landon con la exitosa sitcom

La película “Toy Story 5″ rompe récords con 71 millones de dólares en su estreno y apunta a un debut histórico

Dua Lipa compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia: el impactante vestido de Chanel

MUNDO

JD Vance dijo que hubo “grandes avances” tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

JD Vance dijo que hubo “grandes avances” tras las primeras horas de negociaciones con Irán en Suiza

Israel afirmó que su Ejército no se retirará del sur del Líbano pese al alto el fuego con el grupo terrorista Hezbollah

Irán advirtió que no avanzará en un acuerdo final con Estados Unidos mientras continúe el conflicto en Líbano

Estados Unidos e Irán retomaron en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Reino Unido enfrenta la peor escasez de medicamentos de su historia y miles de pacientes ya sufren las consecuencias