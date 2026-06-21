El Salvador: Santa Ana queda en el segundo lugar mundial entre los destinos preferidos para viajar en solitario

Santa Ana, en El Salvador, quedó en el segundo lugar mundial entre los destinos preferidos por los viajeros que viajan solos, según GuruWalk. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

Santa Ana, situada en el occidente de El Salvador, se ha consolidado como el segundo destino más elegido del mundo para quienes viajan solos, según la plataforma internacional GuruWalk. Este reconocimiento posiciona a la “Ciudad Morena” como un referente para el turismo independiente, una tendencia que suma adeptos en todo el planeta.

La lista elaborada por GuruWalk ubica a Santa Ana en el segundo puesto global, solo superada por Toronto, Canadá, que ocupa el primer escalón. El tercer puesto corresponde a Sao Paulo, Brasil. En el top 15 figuran también otras ciudades como Belgrado, Serbia, en la décima posición, y Seúl, Corea del Sur, en el undécimo lugar. El ranking, construido a partir del análisis de reservas realizadas en los últimos doce meses en 150 destinos, identifica aquellos lugares con mayor proporción de viajeros en solitario.

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La plataforma destacó que Santa Ana sorprende a quienes se aventuran a visitarla, principalmente por su centro histórico, dominado por una de las catedrales neogóticas más reconocidas de Centroamérica. En palabras de GuruWalk, este enclave “tiene una energía auténtica y muy poco masificada”, lo que lo convierte en un punto de interés para turistas que buscan experiencias fuera de los circuitos tradicionales.

GuruWalk destacó que Santa Ana sorprendió a los visitantes por su centro histórico y por una de las catedrales neogóticas más reconocidas de Centroamérica. (Cortesía: Redes sociales)

El perfil del viajero en solitario se ha transformado en uno de los más activos del turismo global. Según el análisis de la plataforma, las personas que deciden organizar su propio itinerario y explorar nuevos lugares sin depender de terceros encuentran en Santa Ana un espacio ideal. “Viajar solo ya no es nada raro”, señala el informe, que asocia este fenómeno con el deseo de autonomía, flexibilidad y descubrimiento personal.

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Santa Ana destaca en ranking internacional

La Alcaldía de Santa Ana celebró la inclusión del municipio en el ranking de GuruWalk, atribuyendo el atractivo creciente de la ciudad a los trabajos de recuperación de espacios públicos y a la mejora de la infraestructura turística.

“Gracias a los trabajos de recuperación de espacios públicos como la iluminación de Catedral, la apuesta a la recuperación vial, el orden, limpieza, seguridad, diversidad de destinos y la riqueza cultural, ahora Santa Ana Centro es reconocida por el portal GuruWalk en su top 50 de ciudades que más atraen a los turistas que viajan solos, una nueva tendencia dentro del turismo”, expresó la municipalidad en redes sociales

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El centro histórico de Santa Ana se ha beneficiado de una serie de intervenciones que incluyen la modernización de la iluminación de su catedral, la reorganización vial y una mayor presencia de servicios para turistas. Estos cambios han reforzado la percepción de seguridad y comodidad entre los visitantes, lo que, según la alcaldía, contribuye directamente al auge del turismo individual.

El ranking de GuruWalk ubicó a Santa Ana detrás de Toronto y por delante de São Paulo entre 150 destinos analizados. (Cortesía: Alcaldía de Santa Ana)

La tendencia de los “solo travelers” ha modificado también la oferta de servicios turísticos en la ciudad. Hostales, cafeterías, recorridos guiados y actividades culturales han adaptado sus propuestas para atender la demanda de quienes viajan por su cuenta. De acuerdo con el ranking de GuruWalk, estos factores, sumados a la autenticidad y la variedad de atractivos, explican por qué Santa Ana figura entre los destinos favoritos para explorar sin compañía.

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El fenómeno global de los viajes en solitario, analizado por plataformas internacionales, refleja un cambio en las preferencias del turismo contemporáneo.