Política

En el peronismo advirtieron por una maniobra del oficialismo para blindar a Manuel Adorni en el Senado

La oposición había acordado que la interpelación, censura y salida del cargo se aprueban con 37 votos, pero el senador José Mayans afirmó que varios bloques cambiaron de postura tras una reunión con Karina Milei

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El jefe del bloque José Mayans dijo que el oficialismo impulsa una maniobra para dilatar la votación en la Cámara alta que puede terminar con la destitución del jefe de Gabinete

El senador nacional José Mayans afirmó este domingo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “no puede estar cinco minutos más” en su cargo y reclamó su destitución por la vía constitucional, en el marco de la polémica por la consultoría de la esposa del funcionario y su presunta vinculación con contratos del Estado.

“Es un delito lo que hizo Adorni”, sostuvo Mayans en declaraciones a Radio 10, donde enumeró tres figuras penales que, a su criterio, recaen sobre el jefe de Gabinete: incumplimiento de los deberes del funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y omisión maliciosa en la declaración jurada. El senador formoseño, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, apuntó además contra el presidente Javier Milei por no haber ejercido el control que la Constitución le exige sobre el funcionario.

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El titular del bloque Justicialista en el Senado reiteró su pedido para la salida del jefe de Gabinete
El titular del bloque Justicialista en el Senado reiteró su pedido para la salida del jefe de Gabinete

La denuncia central de Mayans gira en torno a la consultoría que maneja la esposa de Adorni, que habría cobrado 55 millones de pesos para organizar una licitación sobre 50 hectáreas de tierras fiscales lindantes a la Avenida General Paz. Según el senador, esas tierras serían entregadas en concesión a una persona del entorno de Karina Milei, y el propio Adorni debió firmar las concesiones derivadas del proceso que esa consultoría armó. “El modus operandi que tienen con los bienes del Estado”, dijo Mayans, “es para los hombres que están dentro del gobierno”.

La pulseada en el Senado

En la última labor parlamentaria, el bloque opositor logró que los presidentes de todos los bloques acordaran que la interpelación, censura y destitución del jefe de Gabinete requiere mayoría absoluta —37 votos— y no dos tercios, en base al artículo 101 de la Constitución Nacional. Mayans citó incluso el libro de derecho constitucional del senador Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, como respaldo de esa lectura: “Habla claramente que es un artículo operativo, que no hace falta dos tercios”.

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Ese acuerdo, sin embargo, duró poco. Según Mayans, varios bloques dieron marcha atrás tras reunirse con Karina Milei y ahora impulsan una nueva labor parlamentaria para el martes con el objetivo de reinterpretar el artículo y elevar el umbral de votos. “Lo que le ordenó Karina es: ‘Vayan, interpreten la Constitución como quieran y salvémoslo a Adorni porque es socio nuestro’”, afirmó el senador.

Una mujer con cabello castaño, traje de terciopelo negro y blusa blanca sonríe y saluda, saliendo por una puerta de madera oscura, acompañada por tres hombres
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Foto: Jaime Olivos

Esa disputa interpretativa se da en un contexto de creciente tensión en el Senado. La crisis de Adorni generó una inédita coincidencia entre el bloque de Patricia Bullrich y el kirchnerismo en torno al artículo 101, mientras que la indefinición del Gobierno sobre el futuro del funcionario mantiene paralizada la agenda legislativa de La Libertad Avanza. El Senado ya tiene acordada una interpelación; la discusión es si alcanza con mayoría simple o se necesitan dos tercios para avanzar hacia la remoción.

Mayans también recordó que Adorni incumplió su obligación constitucional de informar mensualmente al Congreso. En mayo y junio faltó a las citaciones del Senado, y la única vez que compareció ante Diputados lo hizo acompañado por el presidente y su hermana. “Mintió a todo el Congreso y mintió al pueblo argentino”, afirmó el senador. La oposición postergó el tratamiento de otro proyecto —la ley de inviolabilidad de la propiedad privada— para priorizar el caso Adorni como primer punto del orden del día.

La sesión del Senado prevista para el jueves próximo se perfila como el escenario donde se definirá si la oposición tiene los votos para avanzar con la interpelación y, eventualmente, con la censura del jefe de Gabinete.

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