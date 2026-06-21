Guatemala: Localizan vehículo en la laguna de Ayarza mientras continúa búsqueda de una persona desaparecida

La Brigada Especial Acuática de Bomberos Voluntarios localizó un vehículo sumergido en la laguna de Ayarza. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Un equipo de la Brigada Especial de Rescate y Salvamento Acuático “Hombres Rana” de los Bomberos Voluntarios informó, este sábado, que localizaron un vehículo sumergido en la laguna de Ayarza. El despliegue, coordinado por el jefe nacional de la sección, el mayor Juan Díaz Muñoz, incluyó la movilización de nueve elementos de la unidad acuática hacia el área de los miradores, entre la aldea Media Cuesta y la aldea El Portezuelo en San Rafael Las Flores.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, la misión consistió en la búsqueda y localización de un automóvil que cayó a la profundidad de la laguna con personas a bordo. Los buzos, certificados en seguridad pública, ubicaron el automotor a una profundidad aproximada de 45 pies (unos 137 metros). No fue posible encontrar personas en los alrededores del vehículo, de acuerdo con el reporte de los rescatistas.

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Durante la jornada, el equipo realizó más de veinte inmersiones y exploró zonas de hasta 90 pies (unos 27.4 metros) de profundidad, cumpliendo con las normativas y estándares internacionales de seguridad para buceadores. La búsqueda quedó suspendida al finalizar el día, con la previsión de renovar el personal y reanudar las operaciones este domingo, con el objetivo de encontrar al conductor que cayó al agua.

La Brigada Especial de Rescate y Salvamento Acuático ubicó el automóvil a 13,7 metros de profundidad bajo la coordinación de Juan Díaz Muñoz. (Cortesía: Redes sociales)

La labor de los rescatistas se desarrolló en condiciones de visibilidad limitada y corrientes internas, lo que exigió la aplicación estricta de protocolos para salvaguardar la seguridad del personal especializado. El jefe nacional, Juan Díaz Muñoz, supervisó directamente el avance de las operaciones, priorizando la seguridad de los buzos y la exhaustividad en la revisión del área de la inmersión.

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Identidad, antecedentes y primeras versiones del accidente

De acuerdo con información publicada por el medio Soy502, el incidente se registró durante la madrugada del sábado, cuando un hombre que transitaba por las curvas de la zona conocida como Media Cuesta perdió el control del vehículo por causas que permanecen bajo investigación de las autoridades.

Las primeras horas tras el accidente estuvieron marcadas por la incertidumbre, luego de que se supo que un vehículo había caído desde las alturas hacia la laguna. Más tarde, la Municipalidad de San Rafael Las Flores compartió que se localizó documentación en la zona. Este fue un paso importante para dar con allegados a la víctima.

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La documentación encontrada permitió avanzar en la identificación del caso en la laguna de Ayarza. (Cortesía: Gobierno Municipal San Rafael Las Flores)

Posteriormente, la Municipalidad informó a través de sus canales oficiales que un vehículo cayó desde las vueltas de Media Cuesta hacia la laguna de Ayarza. En el aviso mencionaron el rescate de unos documentos por lo que solicitaron la colaboración de la población para localizar a los familiares de la persona que viajaban en el vehículo que se hundió en la laguna.

Esta información fue difundida inicialmente como un servicio social urgente por el gobierno municipal y replicada por medios periodísticos que dieron seguimiento al caso.

De acuerdo con Soy 502, familiares llegaron al lugar del accidente y confirmaron que el vehículo era conducido por Edy, un hombre de 31 años. Su búsqueda continuará este domingo, con otras inmersiones, según confirmaron los bomberos.

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