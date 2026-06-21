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“Tenemos una vida más”: la dramática arenga de Beccacece tras el empate de Ecuador que lo dejó sin margen de error en el Mundial

El conjunto sudamericano sumó sólo un punto y está obligado a ganarle a Alemania para seguir con chances de seguir en el torneo

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Sebastián Beccacece intentó motivar a sus futbolistas tras el empate ante Curazao

El seleccionado ecuatoriano afronta horas decisivas en el Mundial 2026 tras empatar 0-0 ante Curazao, resultado que lo deja con apenas un punto en dos partidos del Grupo E y lo obliga a jugarse la clasificación ante Alemania. La figura del encuentro, Eloy Room, frustró cada intento de la Tri y sumó el primer punto en la historia de su país en Copas del Mundo. Luego del pitazo final, el entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, se metió al campo, reunió a sus jugadores y optó por enviar un mensaje de resiliencia a sus dirigidos: “Tenemos una vida más, cabeza arriba”.

El clima en el vestuario era tenso tras el empate. La selección ecuatoriana generó 28 remates al arco, pero la actuación del arquero caribeño impidió cualquier festejo. La frustración se hizo visible en el rostro de los futbolistas, quienes quedaron en el césped al concluir el encuentro. Beccacece se acercó, levantó a Gonzalo Plata y reunió al plantel en una ronda. Allí, el técnico argentino los animó con una arenga que se transformó en consigna: “Nos vamos a clasificar. Nos queda una chance más. Lo hicimos bien, cabeza arriba”.

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La situación del Grupo E, muestra a Alemania como líder absoluto con seis puntos, seguido por Costa de Marfil con tres, mientras que Ecuador y Curazao suman apenas uno. El equipo sudamericano necesita derrotar a los alemanes en la última jornada y aguardar un resultado favorable entre africanos y caribeños para avanzar como segundo o, en su defecto, ingresar como uno de los mejores terceros.

Beccacece afirmó que aun "queda una vida más" para continuar en el Mundial (Reuters)
Beccacece afirmó que aun "queda una vida más" para continuar en el Mundial (Reuters)

El propio Beccacece asumió la responsabilidad del momento y se dirigió tanto a sus jugadores como a la afición. En conferencia de prensa, manifestó: “Hay que seguir trabajando, es normal sentir la sensación de dolor, pero esto no terminó. Vamos con toda la entereza para conseguir el objetivo”. El entrenador subrayó la importancia de aceptar la decepción y enfatizó la actitud del grupo: “Ese sufrimiento es lo que más me duele. La vida va de esto, de saber revertir y saber aceptar lo que te pone en frente. Cuando uno va adelante y busca, no hay nada que reprochar a los jugadores”, puntualizó.

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La presión también se trasladó a las gradas del Arrowhead Stadium, donde parte de la hinchada despidió al técnico argentino con cánticos en su contra. Beccacece no evitó el tema y declaró: “A la gente, comprendemos el enojo hacia mi persona, y transmitirles que vamos a dar todo mientras tengamos vida. Nadie dijo que sería fácil, ahora tenemos la posibilidad de ganarle a una selección que no hemos podido ganarle”.

Sobre el ambiente adverso, agregó: “El malestar lo comprendo y me duele profundamente. Es un momento incómodo que no merecemos estar viviendo. Toca atravesar estos momentos más de dolor, hay que hacerlo con trabajo. Asumir este momento de dolor y frustración, pero tenemos que sacarlo adelante”.

Ecuador enfrentará Alemania por el último partido de la fase de grupos (Reuters)
Ecuador enfrentará Alemania por el último partido de la fase de grupos (Reuters)

La actuación de Room, portero de Curazao, fue determinante para sellar el empate y complicar el panorama de la Tri. El guardameta realizó múltiples paradas, estableciendo un récord en la Copa del Mundo y consolidándose como la figura del partido.

El cierre del Grupo E encontrará a Ecuador frente a un rival de jerarquía: Alemania. El encuentro, previsto para el jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, será decisivo. El partido comenzará a las 17:00 (horario de Argentina) y 15:00 (horario de Ecuador). El equipo dirigido por Julian Nagelsmann ya aseguró su lugar en dieciseisavos tras vencer a Curazao y remontar ante Costa de Marfil.

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