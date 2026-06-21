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La pista invisible que explica por qué vuelven las hormigas a tu casa

Un acto impulsivo puede activar señales químicas y reforzar rutas que otras obreras siguen, lo que termina aumentando la actividad en el mismo sector del hogar

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Una ilustración de hormigas negras en fila que transportan migas de comida, con frascos de vidrio llenos, un cuenco y una rebanada de pan al fondo.
Aplastar una hormiga activa señales químicas que pueden atraer a más obreras dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplastar una hormiga en casa puede empeorar una infestación porque ese gesto libera feromonas que atraen a otras de la colonia. La explicación y las medidas para responder al problema aparecen en una guía de Reader’s Digest con comentarios de Laurel Hansen, doctora y experta certificada en biología de hormigas.

El error común que puede hacer que entren más hormigas en una vivienda es aplastar una dentro de la casa. Según el medio citado, al morir libera señales químicas que alertan a la colonia y pueden llevar a más obreras al mismo punto, sobre todo en zonas como la cocina o el baño.

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Hansen explicó al medio que las hormigas mantienen muy limpios tanto el nido como sus rastros. Por eso, si una muere cerca de una de esas rutas químicas, otras obreras acuden para retirar el cuerpo o responder a una amenaza.

Varias hormigas de color negro y rojizo caminan sobre una superficie clara, algunas cerca de una galleta mordida con migajas.
Las feromonas guían rutas repetidas hacia la cocina, el baño y otras zonas con agua o comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que empieza con un solo insecto puede terminar en una concentración visible de más hormigas. La reacción cambia según la especie: algunas envían unas pocas obreras y otras, como las hormigas de fuego, pueden reunirse por miles.

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Por qué aplastar una hormiga puede atraer a más

La guía indica que esas señales de alarma pueden detectarse hasta varios centímetros de distancia, según el tipo de hormiga. Si muchas aparecen con rapidez, eso puede indicar que la colonia está cerca.

Cinco plantas aromáticas en macetas de terracota —menta, citronela, lavanda, albahaca y romero— sobre una mesa de madera con hormigas alejándose.
Una hormiga muerta cerca de un rastro provoca que otras se acerquen para retirarla o responder a la alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obreras siguen rastros de feromonas ya marcados y, al encontrar una señal de alarma o muerte, emiten nuevas señales que atraen a más individuos por la misma ruta. Así se produce un efecto en cadena que termina en una acumulación de hormigas en el lugar donde se aplastó al insecto.

Investigadores de la Universidad de Vanderbilt sostienen, según Reader’s Digest, que el olfato de las hormigas es más preciso que el de otros insectos. La publicación añade que el viento puede ayudar a que la señal química llegue más lejos y que, con la descomposición, el cuerpo libera ácido oleico, una sustancia más potente y duradera.

Qué hacer si ya hay hormigas dentro de casa

Docenas de hormigas de color marrón trabajan juntas sobre un tronco cubierto de musgo, transportando larvas blancas y cooperando activamente en un entorno natural de bosque.
Algunas especies reaccionan con pocas obreras y otras se concentran en grandes números. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparece una sola hormiga, Hansen recomienda retirarla de la vivienda y dejarla a una distancia segura para impedir que vuelva de inmediato. Si hay más de una en un área con comida o agua, la publicación aconseja tomar medidas de control y prevención más firmes.

Entre esas medidas, el medio menciona un cebo con ácido bórico mezclado con azúcar y agua. Su efecto no es inmediato: las obreras lo consumen, lo llevan al nido y allí lo comparten con la reina y las larvas.

La publicación añade que ciertas hormigas domésticas olorosas, como las llamadas hormigas del azúcar, pueden tener muchas colonias y varias reinas. En esos casos, atacar varias colonias al mismo tiempo con cebo resulta la estrategia más eficaz.

Varios científicos en batas blancas trabajan en un laboratorio. Uno examina hormigas con un microscopio robótico, otro usa gafas de RV con una interfaz 3D.
La descomposición del cuerpo libera ácido oleico, un compuesto que puede prolongar el efecto de la señal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de colocar productos químicos, la fuente indica que hay que leer todas las instrucciones de la etiqueta. También recomienda mantener los cebos fuera del alcance de niños y mascotas.

La evidencia científica reciente señala que las hormigas sienten una fuerte atracción por alimentos procesados como galletas o papas fritas. Un estudio del Smithsonian Tropical Research Institute advierte que la presencia de estos restos en el hogar puede modificar el comportamiento de estos insectos, favoreciendo su concentración en zonas donde se encuentran migas o residuos comestibles.

Cómo prevenir nuevas entradas de hormigas

Seis hormigas negras en fila caminan por una encimera blanca y suben a una tabla de cortar de madera. Al fondo hay un tazón y un paño.
Un cebo con ácido bórico, azúcar y agua funciona de forma gradual al llegar al nido mediante las obreras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se puede identificar por dónde entran, Laurel Hansen aconseja tapar esos accesos y retirar la vegetación que rodea la vivienda. También sugiere limpiar con jugo de limón o vinagre las zonas donde se hayan visto hormigas para alterar sus rastros químicos.

La prevención también pasa por revisar el exterior de la casa. Árboles, arbustos, flores u otras plantas que toquen el techo, los laterales o los cimientos pueden convertirse en vías de entrada, advirtió la experta en declaraciones recogidas por Reader’s Digest.

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