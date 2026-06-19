Un cambio en la alimentación y el estilo de vida: el testimonio de una médica que convive con esclerosis múltiple

Terry Wahls contó en The Dr. Hyman Show que recibió un diagnóstico de esclerosis múltiple remitente-recurrente y luego de esclerosis múltiple secundaria progresiva (YouTube: @drmarkhyman)

En un episodio del pódcast The Dr. Hyman Show, sobre esclerosis múltiple, Mark Hyman entrevistó a Terry Wahls, médica e investigadora, sobre el diagnóstico que recibió, la etapa en que usó silla de ruedas y el cambio alimentario y terapéutico que, según dijo, precedió a una mejoría posterior.

Wahls contó en el pódcast que primero recibió un diagnóstico de esclerosis múltiple remitente-recurrente y después de esclerosis múltiple secundaria progresiva. También dijo que su deterioro continuó pese a varias terapias modificadoras de la enfermedad y que, tras rediseñar su dieta paleolítica, vinculó ese cambio con menos fatiga, menos niebla mental y un regreso posterior a la bicicleta.

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Hyman presentó a Wahls como una médica formada en la medicina que atravesó una enfermedad progresiva que, según su propio relato, parecía no tener retorno. Ella comenzó con un tramo más temprano de su vida: “Cuando era adolescente, tuve dificultades con la depresión”.

La médica dijo que su deterioro continuó pese al uso de Copaxone, mitoxantrona, Tysabri y CellCept hasta llegar a una etapa con silla de ruedas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevistada relató que estudió medicina interna y que a los 45 años notó debilidad en la pierna izquierda, un cuadro que derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple remitente-recurrente. Después dijo que, pese al uso de Copaxone, mitoxantrona, Tysabri y CellCept, siguió empeorando hasta llegar a la esclerosis múltiple secundaria progresiva.

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El giro que Wahls situó en 2007

Wahls describió una etapa de deterioro y la ubicó con fechas precisas. “Así que para mí en 2007 está muy claro que mi enfermedad probablemente me llevará a quedar postrada en cama, probablemente con demencia porque estoy empezando a tener niebla mental, y probablemente a morir con un dolor eléctrico en la cara, incontrolable y horrible”.

Wahls relató que el 26 de diciembre de 2007 reorganizó su dieta paleolítica y la combinó con suplementos y estimulación eléctrica muscular (UAM)

También dijo que en ese período sufría neuralgia del trigémino, niebla mental y grandes limitaciones físicas. “Entonces, en 2003, ya estaba en una silla de ruedas reclinable. Para 2007, podía dar un par de pasos usando dos bastones. No podía sentarme en una silla normal como lo hago ahora, Mark”.

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La médica señaló que ya seguía una dieta paleolítica, pero que el cambio llegó cuando la reorganizó a partir de lo que leía sobre función mitocondrial, de la lista de suplementos que tomaba y de la estimulación eléctrica muscular que sumó a sus ejercicios.

En ese mismo tramo del diálogo, vinculó la nueva pauta con una mejoría rápida. “Para finales de febrero, mi fatiga desapareció. Mi claridad mental mejoró mucho”. Luego situó otra escena que, según dijo: “Y para el Día de la Madre, por primera vez en seis años, me subí a mi bicicleta y di una vuelta a la manzana”.

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Wahls sostuvo que su enfoque para la esclerosis múltiple y otras enfermedades se basa en crear salud con nutrición, sueño, ejercicio y conexiones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejoría, según dijo, continuó hasta octubre. Entonces afirmó que completó una ruta en bicicleta de 29,8 kilómetros. Wahls añadió que esa experiencia cambió su manera de pensar la enfermedad, la salud y su práctica médica.

Qué dijo sobre “crear salud”

La conversación giró después hacia el marco que Wahls usó para explicar su enfoque. “En nuestras células, ocurren 2.000 millones de reacciones químicas cada segundo”. A partir de esa idea, defendió un abordaje que no se limitara a un solo fármaco o a una sola vía biológica. “Eso significa asegurarme de que mi nutrición sea lo mejor posible, que mi sueño sea lo más efectivo posible, que mis conexiones sociales sean lo más profundas y significativas posible, y que me mueva y ejercite más”.

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Wahls dijo que en sus clínicas optó por hablar de crear salud y vigilar los ajustes de medicación si los pacientes mejoraban. “Fui muy cuidadosa en no tratar ninguna enfermedad en particular. Simplemente me concentro en crear salud”.

Según su testimonio, el cambio alimentario se vinculó con menos fatiga, menos niebla mental y un regreso posterior a la bicicleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrevistada sostuvo que, en la clínica de estilo de vida terapéutico que puso en marcha, veía a personas con fatiga, dolor, ansiedad o depresión y niebla mental, muchas veces con entre 15 y 30 medicamentos recetados. Según su relato, tras tres meses de cambios dietarios e intervenciones sobre el estilo de vida, la fatiga y la niebla mental bajaban y empezaban a revisar dosis con el equipo médico.

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Hyman reforzó esa línea con una frase que ordenó buena parte del episodio: “La manera de tratar la enfermedad es generando salud, y la enfermedad desaparece como un efecto secundario”. Wahls coincidió con ese planteamiento y dijo que la adhesión a sus programas mejoraba porque las personas notaban cambios en cómo se sentían.

La médica afirmó que impulsa investigaciones sobre fibromialgia, COVID prolongado, fatiga en cáncer, enfermedades reumatológicas y esclerosis múltiple progresiva (YouTube: @drmarkhyman)

Qué investigaciones dijo estar impulsando

En la parte final, Wahls pasó de su caso personal al trabajo clínico y de investigación que dijo desarrollar. Afirmó que en programas en línea y ensayos estudian fibromialgia y COVID prolongado, y que esos trabajos seguían en reclutamiento.

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También mencionó fatiga en cáncer, enfermedades reumatológicas y un nuevo proyecto sobre esclerosis múltiple progresiva. “Tenemos un estudio abierto en este momento para diagnósticos reumatológicos” y “Acabo de presentar una propuesta para estudiar la esclerosis múltiple progresiva”, dijo en la entrevista.

La médica añadió que esa mañana había hablado con su equipo sobre esclerosis múltiple de inicio pediátrico. Más adelante planteó que la medicina futura podría personalizar dietas y suplementos con datos de saliva, sangre, orina y heces, junto con genética, microbioma y metaboloma, y situó nuevas publicaciones para 2028 y 2029. Cuando Hyman le preguntó qué tipo de investigación impulsaría con más fuerza, Wahls respondió con una respuesta. “Necesitamos realizar intervenciones multimodales”.

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