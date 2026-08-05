Volcán de Fuego seguirá en actividad al menos 72 horas en Guatemala

El volcán de Fuego de Guatemala entra en erupción y expulsa lava, ceniza y rocas tras elevarse el nivel de alerta; imagen captada desde San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (REUTERS/Cristina Chiquin)

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El Volcán de Fuego seguirá activo al menos 72 horas más en Guatemala, con explosiones, caída de ceniza, emisión de gases, retumbos y lanzamiento de rocas, mientras las autoridades mantienen la alerta roja por el riesgo de flujos piroclásticos y lahares asociados a las lluvias, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Más de 29 mil personas sufrieron efectos por la emergencia y 1,221 permanecen en cinco albergues, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). La entidad agregó que esos espacios ya no tienen más capacidad y que hay otros tres listos para recibir a más familias evacuadas.

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Las explosiones alcanzaron entre cinco y siete kilómetros sobre el cráter y la ceniza se desplaza hacia el este y suroeste. Los departamentos con mayor impacto son Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, en un radio de hasta 120 kilómetros.

El último boletín del Insivumeh señaló que el volcán continúa en su fase más intensa de emisión de gases, lava y ceniza desde el cráter. El organismo advirtió además que se mantiene la posibilidad de descenso de flujos piroclásticos por cualquiera de las barrancas.

Un hombre camina mientras el volcán de Fuego de Guatemala entra en erupción, después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta a naranja, en San Juan Alotenango, Guatemala, el 4 de agosto de 2026. (REUTERS/Cristina Chiquin)

La ceniza cubre 1,280 kilómetros cuadrados y obligó a suspender clases en 488 escuelas

La dispersión de ceniza cubre 1.280 kilómetros cuadrados, según Conred, que recomendó usar mascarilla y revisar los techos, en especial los de lámina, por el peso que puede acumularse. Hasta el momento, 18 comunidades presentan impacto directo, aunque no se reportan daños en viviendas.

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Como medida preventiva, las clases fueron suspendidas en 488 escuelas para reducir la exposición de estudiantes y personal educativo. También continúa cerrado el paso en la Ruta Nacional 14 para priorizar la emergencia y facilitar las evacuaciones, bajo coordinación de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala.

Claudinne Ogaldez, secretaria ejecutiva de Conred, dijo a la publicación que los equipos de respuesta permanecen en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango para apoyar a las autoridades departamentales, municipales y comunitarias. Añadió que el sector azucarero apoyó con buses para facilitar las evacuaciones.

Edwin Rojas, director general del Insivumeh, explicó que observar una columna de humo no significa necesariamente que ocurra una explosión. También indicó que uno de los siete sensores permitió establecer el comportamiento del volcán y que, tras ocho pulsos, se determinó que la actividad puede sostenerse durante varios días.

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Las autoridades guatemaltecas declararon el segundo nivel de alerta de emergencia más alto del país, tras una fuerte erupción del Volcán de Fuego, lo que motivó la evacuación de las poblaciones cercanas. (AFP/Johan Ordóñez)

Rojas informó que en el país se registraron más de 21 mil sismos, de los cuales 125 fueron percibidos por la población. Aclaró que esos eventos no guardan relación con el comportamiento del Volcán de Fuego.

Las lluvias elevan el riesgo de lahares en las barrancas Seca y Ceniza

La actividad eruptiva comenzó el 3 de agosto a las 8:30 y alcanzó su fase más intensa hacia las 23:00, informaron las autoridades de la Conred en conferencia de prensa. Desde entonces se mantiene la emisión constante de gases, ceniza y lava, acompañada de un tremor acústico continuo.

En tanto, el Insivumeh indicó que las precipitaciones previstas por el paso de una onda del este podrían generar lahares, sobre todo en las barrancas Seca y Ceniza, con impactos de nivel bajo a medio. Las autoridades señalaron que esos flujos de lodo, rocas y material volcánico representan un riesgo para las comunidades cercanas y para quienes transitan por áreas aledañas al volcán.

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Un flujo de material gris oscuro y rocas desciende de una pendiente cercana al Volcán de Fuego. (Facebook)

El instituto mantiene vigilancia visual e instrumental mediante observadores de campo, sensores sísmicos y de infrasonido, cámaras web e imágenes satelitales. También recomendó a la Secretaría Ejecutiva de la Conred mantener activos los planes de respuesta en los municipios de San Pedro Yepocapa, Escuintla y San Juan Alotenango, e informar de forma oportuna a las comunidades ubicadas en un radio de 10 kilómetros del volcán.

El Insivumeh también recomendó a la Dirección General de Aeronáutica Civil mantener precauciones con el tráfico aéreo por la dispersión de ceniza. A la vez, el Parque Nacional Volcán de Acatenango mantiene restringido hasta nuevo aviso el acceso a los volcanes de Acatenango y de Fuego, con un llamado a agencias de turismo, guías y visitantes para que respeten la medida mientras persista la emergencia.

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