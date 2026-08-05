Quejas de padres obligan al gobierno panameño a replantear el inicio del calendario escolar de 2027

El calendario escolar de 2027 inicialmente contemplaba el inicio de clases el 22 de febrero, antes de los días libres por Carnaval, lo que generó cuestionamientos entre los padres de familia. Andina

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que el Gobierno modificará el calendario escolar de 2027, luego de la preocupación expresada por padres de familia ante la posibilidad de que los colegios particulares cobraran la mensualidad completa de febrero, pese a que el cronograma contemplaba únicamente tres días efectivos de clases durante ese mes.

El calendario publicado inicialmente por el Ministerio de Educación establecía que la semana de organización docente se desarrollaría del 15 al 19 de febrero, mientras que el primer trimestre comenzaría el lunes 22 de febrero y finalizaría el 21 de mayo. Sin embargo, el 25 y 26 de febrero fueron incluidos como días libres, debido a las celebraciones de Carnaval.

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Esto significaba que los estudiantes acudirían a las aulas únicamente los días 22, 23 y 24 de febrero, antes de una nueva interrupción del calendario.

La situación generó cuestionamientos entre padres de familia, quienes advirtieron que algunos centros privados podrían exigir el pago íntegro de la colegiatura, aunque las clases se impartieran durante menos de una semana.

Lucy Molinar, ministra de Educación, confirmó que el Gobierno corregirá el calendario escolar tras reconocer que no previó el impacto económico que tendría sobre las familias. Tomada de Presidencia

Molinar reconoció que el Ministerio no anticipó las consecuencias económicas que tendría la decisión para las familias. “No contábamos con que alguien por tres días de clase iba a cobrar un mes. No pensábamos que eso iba a pasar. Nos equivocamos”, declaró la funcionaria al ser consultada por periodistas sobre las críticas generadas por el calendario.

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La ministra confirmó que el documento será corregido y que el inicio de clases retornará a marzo. Al preguntársele si el año escolar comenzaría nuevamente durante la primera semana de ese mes, respondió afirmativamente y aseguró que el decreto con el ajuste sería publicado en cuestión de horas.

“Si yo voy tres días, cojo bus tres días, me cobran tres días”, expresó Molinar, al cuestionar que una institución pudiera cobrar una mensualidad completa por únicamente tres jornadas escolares. La funcionaria señaló que el cambio busca impedir que los padres tengan que asumir un gasto que considera desproporcionado frente al tiempo efectivo de clases.

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La polémica se suma a las quejas recurrentes de padres de familia por el cobro completo de la mensualidad de diciembre en colegios particulares. Según han señalado, la mayoría de los estudiantes ya ha terminado sus exámenes finales alrededor del 10 de diciembre, pero los centros educativos mantienen el cobro correspondiente a todo el mes.

Padres de familia advirtieron que algunos colegios particulares podrían cobrar la mensualidad completa de febrero pese a que el calendario solo incluía tres días efectivos de clases. REUTERS/Nathalia Angarita

Para muchas familias, ese pago resulta cuestionable debido a que durante las semanas restantes de diciembre la asistencia estudiantil disminuye considerablemente o concluye por completo. La situación ha alimentado el reclamo de que las colegiaturas guarden una mayor relación con los días efectivos de enseñanza y con el servicio realmente recibido.

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El calendario original contemplaba una duración de 44 semanas, distribuidas en tres trimestres.

El primero se extendería del 22 de febrero al 21 de mayo; el segundo, del 31 de mayo al 20 de agosto; y el tercero, del 30 de agosto al 3 de diciembre. También incluía períodos de receso, balance académico y graduaciones.

Con la modificación anunciada, el Meduca deberá reorganizar las fechas para mantener las semanas académicas previstas sin provocar un cobro adicional durante febrero.

El cambio también evidencia que la planificación del calendario no solo afecta el desarrollo pedagógico, sino que puede tener consecuencias directas sobre el presupuesto de miles de hogares panameños.

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