¿Por qué algunas personas tuvieron COVID-19 grave y otras no? Un reciente estudio brinda pistas

Un estudio publicado en BMC Biology vinculó la gravedad de la COVID-19 con la historia evolutiva de cuatro genes del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un estudio difundido por Medical Xpress y publicado en BMC Biology vincula la gravedad de la COVID-19 con la historia evolutiva de 4 genes del sistema inmunitario en poblaciones de África, Europa y Asia e identificó en una cohorte italiana de casi 4.000 personas con diagnóstico confirmado 2 variantes raras de TLR2 asociadas con el estado de trasplante de órganos o con enfermedad más grave.

La primera vez que se abordó este tema, el análisis señaló que se sabía menos sobre el material hereditario implicado en el COVID-19 grave y sobre su historia evolutiva que sobre la susceptibilidad a la infección. El trabajo fue liderado por la Universidad del Sur de California (USC) y la Universidad Howard, con colaboración de Yale y Columbia.

PUBLICIDAD

La investigación identificó en una cohorte italiana de casi 4.000 personas dos variantes raras de TLR2 asociadas a trasplantes de órganos o a COVID-19 más grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Medical Xpress, el equipo examinó los genes IL-4, TLR2, CCL2 y SLC11A1, antes vinculados con enfermedades respiratorias o inflamatorias. Para ese análisis usó datos genéticos de más de 2.000 personas del Proyecto 1000 Genomas.

Después, los investigadores contrastaron esos resultados con información genética y clínica del estudio multicéntrico GEN-COVID en Italia. Según el artículo científico, las pruebas incluyeron 2 conjuntos de datos con 1.112 casos para el análisis de trasplantes y 2.839 para el de gravedad de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Qué reveló la historia evolutiva de los genes inmunitarios

El análisis mostró señales de selección natural en genes inmunitarios de poblaciones de África, Europa y Asia, con diferencias según la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis mostró que los genes presentaban señales de selección natural, aunque de manera diferente entre las poblaciones estudiadas. Los autores identificaron eventos adaptativos antiguos y recientes, y observaron que distintas variantes eran más frecuentes según la región, lo que sugiere que las enfermedades infecciosas y otras presiones ambientales influyeron de forma desigual en la evolución humana.

Algunas de esas variantes también aparecieron en genomas de neandertales o denisovanos, según la investigación. El artículo científico indicó que esa coincidencia puede deberse a que ciertos cambios genéticos ya estaban presentes en un ancestro común de estos grupos (polimorfismo ancestral compartido), o a que hubo cruces entre humanos modernos y esas especies extintas en el pasado (mestizaje antiguo).

PUBLICIDAD

Michael Campbell afirmó que la evolución de los genes inmunitarios puede ayudar a explicar por qué las personas responden de manera diferente al SARS-CoV-2 y a otras infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Campbell, profesor asociado de ciencias biológicas en USC Dornsife y autor principal sénior del estudio, dijo al medio que “el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19, puede ser nuevo, pero el sistema inmunitario al que se enfrentó no lo es”.

También expresó que “nuestros genes inmunitarios se han moldeado a lo largo de miles de generaciones de encuentros con patógenos. Comprender la historia evolutiva de los genes inmunitarios puede aportar información sobre por qué las personas responden de manera diferente a las enfermedades infecciosas en la actualidad”.

PUBLICIDAD

Qué se sabe y qué falta confirmar sobre TLR2 y la COVID-19 grave

Los autores advirtieron que la asociación entre TLR2, trasplantes y COVID-19 grave no prueba causalidad y debe confirmarse en estudios más amplios y en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo aclaró que estos resultados no demuestran una relación de causalidad. En particular, la posible asociación entre una variante de TLR2 y un mayor riesgo en receptores de trasplantes requiere más investigación, ya que estos pacientes de por sí presentan un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de manera grave y esta podría ser solo uno de varios factores.

El artículo en BMC Biology indicó además que los alelos, diferentes versiones o formas de un mismo segmento de ADN, asociados de forma significativa, son raros o de baja frecuencia en Europa occidental y Asia oriental, y que están ausentes en poblaciones de ascendencia africana y del sur de Asia. Según la revista, esa distribución sugiere un origen relativamente reciente.

PUBLICIDAD

Los autores señalaron que futuras investigaciones deberán confirmar estas asociaciones en grupos independientes más amplios y comprobar sus efectos en laboratorio. Reconstruir cómo antiguas infecciones moldearon genes del sistema inmunitario puede aportar nuevas pistas sobre por qué la respuesta humana ante enfermedades infecciosas no es igual en todas las personas.