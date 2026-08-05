Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

¿Por qué algunas personas tuvieron COVID-19 grave y otras no? Un reciente estudio brinda pistas

Una investigación publicada en BMC Biology detectó que ciertas variantes inmunitarias estarían asociadas con una mayor severidad de la enfermedad. Lo que encontraron los investigadores abre preguntas sobre por qué el mismo virus no afectó igual a todas las personas ni a todas las poblaciones

Varias personas con mascarilla cruzan una amplia avenida rodeada de edificios altos, en un entorno urbano que transmite sensación de quietud y distancia social.
Un estudio publicado en BMC Biology vinculó la gravedad de la COVID-19 con la historia evolutiva de cuatro genes del sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio difundido por Medical Xpress y publicado en BMC Biology vincula la gravedad de la COVID-19 con la historia evolutiva de 4 genes del sistema inmunitario en poblaciones de África, Europa y Asia e identificó en una cohorte italiana de casi 4.000 personas con diagnóstico confirmado 2 variantes raras de TLR2 asociadas con el estado de trasplante de órganos o con enfermedad más grave.

La primera vez que se abordó este tema, el análisis señaló que se sabía menos sobre el material hereditario implicado en el COVID-19 grave y sobre su historia evolutiva que sobre la susceptibilidad a la infección. El trabajo fue liderado por la Universidad del Sur de California (USC) y la Universidad Howard, con colaboración de Yale y Columbia.

PUBLICIDAD

Manos con guantes azules de látex. Placa de Petri transparente. Doble hélice de ADN dorado y azul eléctrico. Fondo de laboratorio con microscopio.
La investigación identificó en una cohorte italiana de casi 4.000 personas dos variantes raras de TLR2 asociadas a trasplantes de órganos o a COVID-19 más grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Medical Xpress, el equipo examinó los genes IL-4, TLR2, CCL2 y SLC11A1, antes vinculados con enfermedades respiratorias o inflamatorias. Para ese análisis usó datos genéticos de más de 2.000 personas del Proyecto 1000 Genomas.

Después, los investigadores contrastaron esos resultados con información genética y clínica del estudio multicéntrico GEN-COVID en Italia. Según el artículo científico, las pruebas incluyeron 2 conjuntos de datos con 1.112 casos para el análisis de trasplantes y 2.839 para el de gravedad de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Qué reveló la historia evolutiva de los genes inmunitarios

Mesa de laboratorio con tubos de ensayo, matraces con líquidos azul y verde, y documentos impresos que muestran secuencias genéticas y gráficos sobre evolución de genes inmunitarios.
El análisis mostró señales de selección natural en genes inmunitarios de poblaciones de África, Europa y Asia, con diferencias según la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis mostró que los genes presentaban señales de selección natural, aunque de manera diferente entre las poblaciones estudiadas. Los autores identificaron eventos adaptativos antiguos y recientes, y observaron que distintas variantes eran más frecuentes según la región, lo que sugiere que las enfermedades infecciosas y otras presiones ambientales influyeron de forma desigual en la evolución humana.

Algunas de esas variantes también aparecieron en genomas de neandertales o denisovanos, según la investigación. El artículo científico indicó que esa coincidencia puede deberse a que ciertos cambios genéticos ya estaban presentes en un ancestro común de estos grupos (polimorfismo ancestral compartido), o a que hubo cruces entre humanos modernos y esas especies extintas en el pasado (mestizaje antiguo).

Hombre de espaldas usa computadora en un estudio. Un monitor muestra "AI Image Generator", el otro tiene cuatro imágenes: planeta, virus, cerebro, ADN.
Michael Campbell afirmó que la evolución de los genes inmunitarios puede ayudar a explicar por qué las personas responden de manera diferente al SARS-CoV-2 y a otras infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Michael Campbell, profesor asociado de ciencias biológicas en USC Dornsife y autor principal sénior del estudio, dijo al medio que “el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la COVID-19, puede ser nuevo, pero el sistema inmunitario al que se enfrentó no lo es”.

También expresó que “nuestros genes inmunitarios se han moldeado a lo largo de miles de generaciones de encuentros con patógenos. Comprender la historia evolutiva de los genes inmunitarios puede aportar información sobre por qué las personas responden de manera diferente a las enfermedades infecciosas en la actualidad”.

Qué se sabe y qué falta confirmar sobre TLR2 y la COVID-19 grave

Representación de una doble hélice de ADN con segmentos resaltados en varios colores, simbolizando la diversidad genética y las mutaciones en la secuencia.
Los autores advirtieron que la asociación entre TLR2, trasplantes y COVID-19 grave no prueba causalidad y debe confirmarse en estudios más amplios y en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo aclaró que estos resultados no demuestran una relación de causalidad. En particular, la posible asociación entre una variante de TLR2 y un mayor riesgo en receptores de trasplantes requiere más investigación, ya que estos pacientes de por sí presentan un riesgo elevado de desarrollar la enfermedad de manera grave y esta podría ser solo uno de varios factores.

El artículo en BMC Biology indicó además que los alelos, diferentes versiones o formas de un mismo segmento de ADN, asociados de forma significativa, son raros o de baja frecuencia en Europa occidental y Asia oriental, y que están ausentes en poblaciones de ascendencia africana y del sur de Asia. Según la revista, esa distribución sugiere un origen relativamente reciente.

Los autores señalaron que futuras investigaciones deberán confirmar estas asociaciones en grupos independientes más amplios y comprobar sus efectos en laboratorio. Reconstruir cómo antiguas infecciones moldearon genes del sistema inmunitario puede aportar nuevas pistas sobre por qué la respuesta humana ante enfermedades infecciosas no es igual en todas las personas.

Temas Relacionados

COVID-19 GraveTLR2Genética EvolutivaTrasplante de ÓrganosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Plásticos y electrónicos: El lado tóxico de la modernidad que afecta el desarrollo infantil

El pediatra Celedonio Enrique Díaz Díaz explicó que algunos metales pesados de aparatos electrónicos pueden interferir con las hormonas y dañar áreas cerebrales vinculadas al control de impulsos; aconseja evitar acumular dispositivos obsoletos

Plásticos y electrónicos: El lado tóxico de la modernidad que afecta el desarrollo infantil

La Cruz Roja analizó la confianza en las vacunas en Argentina: valoración positiva y un dato preocupante

El relevamiento mostró que el principal obstáculo para sostener las coberturas no está en la disponibilidad de dosis ni en las dificultades para llegar a un vacunatorio

La Cruz Roja analizó la confianza en las vacunas en Argentina: valoración positiva y un dato preocupante

Avance inédito: desarrollan un antiviral oral que podría impedir que el sarampión se transmita por el aire

El resultado, sin precedentes para esta clase de fármacos, fue obtenido en modelos animales y representa una posible herramienta concreta para el control de brotes. Cómo funciona

Avance inédito: desarrollan un antiviral oral que podría impedir que el sarampión se transmita por el aire

Por qué la mayoría subestima los cambios en su propia personalidad, según un estudio

Los encuestados no lograron estimar con precisión las variaciones anuales de su carácter en el 90% de los casos, a diferencia de otras dimensiones como la salud, donde el nivel de acierto fue notablemente mayor

Por qué la mayoría subestima los cambios en su propia personalidad, según un estudio

Microbiota intestinal: cómo un suplemento de 30 plantas logró superar el efecto de un probiótico

Durante seis semanas, un ensayo aleatorizado en 349 adultos sanos del Reino Unido evaluó una fórmula vegetal diaria frente a una cápsula de una sola cepa bacteriana y un alimento control. La intervención también se vinculó con cambios en energía, apetito y bienestar digestivo

Microbiota intestinal: cómo un suplemento de 30 plantas logró superar el efecto de un probiótico

DEPORTES

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

El cambio de piloto que comenzó a sonar en la Fórmula 1 y la promesa de Ferrari que podría debutar

“Un día inolvidable”: el gesto de Licha Martínez con dos fanáticos en medio de sus vacaciones en Ibiza que causó furor en las redes

Francisco Cerúndolo y otros cinco argentinos juegan en el Masters 1000 de Montreal: hora, rivales y cómo verlos en vivo

“Las piernas me quedaron volando”: la desopilante anécdota de un reconocido futbolista sobre el día que quiso marcar a Messi

El descargo del capitán de Platense tras su ataque de furia luego de la caída ante Talleres: qué desató su reacción

TELESHOW

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

Pampita: “Mis hijos se van con sus padres y tengo diez días para ser novia exclusivamente”

L-Gante recordó su vínculo con Candela Arizaga y contó cómo era ella cuando estaban juntos: “Yo la conozco”

Noelia Marzol lució el antes y después de un retoque estético en su cara: “El cambio es real”

Tuli Acosta desmintió tener una relación clandestina con Luck Ra: “Es uno de mis mejores amigos y a La Joaqui la admiro”

El accidente doméstico que sufrió Aníbal Pachano: “Me pasa por bañarme y ser higiénico”

INFOBAE AMÉRICA

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

INTERPOL detiene en Costa Rica a estadounidense requerido por el FBI por presunto fraude y legitimación de capitales

Costa Rica reitera suspensión de todos los viajes a Medio Oriente por riesgo de una mayor escalada del conflicto

La silleta gigante que sorprende en la Feria de las Flores: mide 64 metros cuadrados

Estados Unidos creó una fuerza conjunta con 18 países latinoamericanos para combatir a los cárteles de droga

Guatemala: Confirman que el Presidente tiene problemas de salud y aclaran que sigue en funciones