Plásticos y electrónicos: El lado tóxico de la modernidad que afecta el desarrollo infantil

Un niño de dos años con una camiseta de dinosaurio azul mira fijamente una pantalla en el suelo de la sala de su casa, rodeado de bloques de construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exposición cotidiana a productos plásticos y residuos electrónicos representa un riesgo creciente para el desarrollo neurológico y hormonal de los niños, según advirtió el pediatra y toxicólogo clínico Celedonio Enrique Díaz Díaz en entrevista con Infobae. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que la presencia de disruptores endocrinos en el ambiente puede afectar la salud de las nuevas generaciones, a medida que estos compuestos se acumulan en el entorno y en los organismos.

De acuerdo con la OMS, los disruptores endocrinos son sustancias químicas que alteran el funcionamiento normal del sistema hormonal. Pueden encontrarse en plásticos, retardantes de llama, residuos electrónicos y metales pesados, elementos presentes en hogares, escuelas y espacios públicos. La OMS estima que más del 90% de la población mundial tiene algún nivel de exposición a estos compuestos, los cuales pueden provocar alteraciones en el desarrollo físico y mental.

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El especialista consultado por Infobae detalló que “los disruptores endocrinos son sustancias químicas que simulan el efecto de las hormonas y actúan sobre sus receptores, interfiriendo en funciones vitales del organismo”. Díaz Díaz señaló que el bisfenol A, los ftalatos y los metales pesados como el plomo o el cadmio figuran entre los compuestos más problemáticos. “Por ejemplo, en el caso de los plásticos, los más que hacen el material más blandos y dúctiles (flexible o deformable)”, explicó el médico.

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La realidad en El Salvador y en otros países de la región incluye la exposición infantil a estos compuestos en talleres, basureros digitales y viviendas donde se acumulan dispositivos electrónicos fuera de uso. “Hay niños que viven en talleres llenos de desechos, esa puede ser una fuente de exposición. Los equipos electrónicos contienen metales pesados que pueden actuar como disruptores endocrinos”, advirtió Díaz Díaz.

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La OMS advierte que los efectos de estos compuestos pueden manifestarse de maneras diversas, desde malformaciones congénitas hasta pubertad precoz y disminución del coeficiente intelectual. El especialista salvadoreño remarcó que “el plomo está asociado a la disminución del coeficiente intelectual en los niños y también puede dañar la corteza prefrontal, que es la responsable del control de impulsos”. Díaz Díaz agregó que la relación entre disruptores endocrinos y trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo o TDAH, aún no está comprobada de manera directa, pero sí existen pruebas de que estos compuestos pueden causar infertilidad, endometriosis, ovario poliquístico, ciertos tipos de cáncer y malformaciones.

Un chico se sienta cabizbajo en un banco mientras todo a su alrededor parece moverse a una velocidad vertiginosa. Esta imagen refleja la sensación de aislamiento que pueden experimentar los jóvenes con trastornos como la depresión, el abandono, la ansiedad, o un ataque de pánico. Destaca la importancia de la atención en salud mental, psicología, psiquiatría, y la necesidad de terapia adecuada en la niñez y adolescencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En términos de prevención, la OMS recomienda reducir al máximo la exposición a plásticos de un solo uso, optar por recipientes de vidrio y evitar la acumulación de electrónicos obsoletos en los hogares. En la misma línea, Díaz Díaz aconseja que “lo que debemos hacer es consumir la menor cantidad de plástico posible y ser consumidores informados para evitar las fuentes posibles de riesgo”. El médico subrayó que los envases libres de bisfenol A y el reciclaje adecuado de dispositivos electrónicos son medidas claves para disminuir el impacto de los disruptores endocrinos.

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La falta de pruebas estandarizadas para medir la exposición a estos compuestos representa un desafío adicional para la salud pública. El pediatra y toxicólogo explicó que “en el caso de los disruptores endócrinos no hay pruebas estandarizadas, solo podemos pensar en ellos como un factor de riesgo”. La OMS coincide en que la vigilancia y la regulación de estos compuestos es limitada y urge a los gobiernos a implementar políticas más estrictas de control y prevención.

“No vamos a poder evitar todas las fuentes, pero sí podemos disminuir los riesgos adoptando hábitos más seguros en el consumo diario”, concluyó el especialista.

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