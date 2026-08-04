El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Plásticos y electrónicos: El lado tóxico de la modernidad que afecta el desarrollo infantil

El pediatra Celedonio Enrique Díaz Díaz explicó que algunos metales pesados de aparatos electrónicos pueden interferir con las hormonas y dañar áreas cerebrales vinculadas al control de impulsos; aconseja evitar acumular dispositivos obsoletos

Un niño de dos años con cabello castaño y camiseta azul de dinosaurio mira una tableta en el suelo de una sala con un sofá beige y bloques de colores.
Un niño de dos años con una camiseta de dinosaurio azul mira fijamente una pantalla en el suelo de la sala de su casa, rodeado de bloques de construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La exposición cotidiana a productos plásticos y residuos electrónicos representa un riesgo creciente para el desarrollo neurológico y hormonal de los niños, según advirtió el pediatra y toxicólogo clínico Celedonio Enrique Díaz Díaz en entrevista con Infobae. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que la presencia de disruptores endocrinos en el ambiente puede afectar la salud de las nuevas generaciones, a medida que estos compuestos se acumulan en el entorno y en los organismos.

De acuerdo con la OMS, los disruptores endocrinos son sustancias químicas que alteran el funcionamiento normal del sistema hormonal. Pueden encontrarse en plásticos, retardantes de llama, residuos electrónicos y metales pesados, elementos presentes en hogares, escuelas y espacios públicos. La OMS estima que más del 90% de la población mundial tiene algún nivel de exposición a estos compuestos, los cuales pueden provocar alteraciones en el desarrollo físico y mental.

PUBLICIDAD

El especialista consultado por Infobae detalló que “los disruptores endocrinos son sustancias químicas que simulan el efecto de las hormonas y actúan sobre sus receptores, interfiriendo en funciones vitales del organismo”. Díaz Díaz señaló que el bisfenol A, los ftalatos y los metales pesados como el plomo o el cadmio figuran entre los compuestos más problemáticos. “Por ejemplo, en el caso de los plásticos, los más que hacen el material más blandos y dúctiles (flexible o deformable)”, explicó el médico.

disruptores endocrinos, cánceres, ciencia, laboratorio, investigación, química, experimento.- (imagen ilustrativa Infobae)
disruptores endocrinos, cánceres, ciencia, laboratorio, investigación, química, experimento.- (imagen ilustrativa Infobae)

La realidad en El Salvador y en otros países de la región incluye la exposición infantil a estos compuestos en talleres, basureros digitales y viviendas donde se acumulan dispositivos electrónicos fuera de uso. “Hay niños que viven en talleres llenos de desechos, esa puede ser una fuente de exposición. Los equipos electrónicos contienen metales pesados que pueden actuar como disruptores endocrinos”, advirtió Díaz Díaz.

PUBLICIDAD

La OMS advierte que los efectos de estos compuestos pueden manifestarse de maneras diversas, desde malformaciones congénitas hasta pubertad precoz y disminución del coeficiente intelectual. El especialista salvadoreño remarcó que “el plomo está asociado a la disminución del coeficiente intelectual en los niños y también puede dañar la corteza prefrontal, que es la responsable del control de impulsos”. Díaz Díaz agregó que la relación entre disruptores endocrinos y trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo o TDAH, aún no está comprobada de manera directa, pero sí existen pruebas de que estos compuestos pueden causar infertilidad, endometriosis, ovario poliquístico, ciertos tipos de cáncer y malformaciones.

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un chico se sienta cabizbajo en un banco mientras todo a su alrededor parece moverse a una velocidad vertiginosa. Esta imagen refleja la sensación de aislamiento que pueden experimentar los jóvenes con trastornos como la depresión, el abandono, la ansiedad, o un ataque de pánico. Destaca la importancia de la atención en salud mental, psicología, psiquiatría, y la necesidad de terapia adecuada en la niñez y adolescencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

En términos de prevención, la OMS recomienda reducir al máximo la exposición a plásticos de un solo uso, optar por recipientes de vidrio y evitar la acumulación de electrónicos obsoletos en los hogares. En la misma línea, Díaz Díaz aconseja que “lo que debemos hacer es consumir la menor cantidad de plástico posible y ser consumidores informados para evitar las fuentes posibles de riesgo”. El médico subrayó que los envases libres de bisfenol A y el reciclaje adecuado de dispositivos electrónicos son medidas claves para disminuir el impacto de los disruptores endocrinos.

La falta de pruebas estandarizadas para medir la exposición a estos compuestos representa un desafío adicional para la salud pública. El pediatra y toxicólogo explicó que “en el caso de los disruptores endócrinos no hay pruebas estandarizadas, solo podemos pensar en ellos como un factor de riesgo”. La OMS coincide en que la vigilancia y la regulación de estos compuestos es limitada y urge a los gobiernos a implementar políticas más estrictas de control y prevención.

No vamos a poder evitar todas las fuentes, pero sí podemos disminuir los riesgos adoptando hábitos más seguros en el consumo diario”, concluyó el especialista.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludPlásticoMicroplásticosDispositivos electrónicosEl SalvadorAutismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

Con este contagio, Honduras eleva a 13 los casos confirmados de sarampión, mientras las autoridades insisten en reforzar la vacunación infantil para evitar nuevos brotes

Honduras confirma un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses

Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica

A pocos días del choque entre el Gobierno y la Sala Constitucional, las diputadas oficialistas Marta Esquivel y Kattia Mora llevaron al Congreso un paquete de reformas constitucionales y legales que promete abrir un amplio debate sobre el futuro de la justicia y la seguridad en Costa Rica

Oficialismo impulsa paquete de reformas que busca cambiar la elección de magistrados, reorganizar el Poder Judicial y ampliar la extradición en Costa Rica

El precio de la tradición: la inflación y el costo del maíz encarecen las comidas típicas en las Fiestas Agostinas

La inflación interanual de El Salvador llegó a 2.76% en junio de 2026 y el rubro de alimentos subió 3.02%, en un contexto que eleva el gasto de hogares y vendedores en la feria de agosto

El precio de la tradición: la inflación y el costo del maíz encarecen las comidas típicas en las Fiestas Agostinas

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Más de 29,000 habitantes resultaron afectados y 18 comunidades están bajo impacto directo, según el balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED

Alerta roja en tres departamentos de Guatemala por actividad eruptiva del Volcán de Fuego, ya hay 1,421 evacuados

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

La incorporación de 93 hoteles a una plataforma internacional amplió la cobertura estadística y permitió construir indicadores más representativos del desempeño del sector

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

TECNO

Cómo quitar el lag en mi celular y qué elementos borrar para que sea más rápido

Cómo quitar el lag en mi celular y qué elementos borrar para que sea más rápido

Comprar MacBook Air M5 | El deseo que se vuelve una espera de semanas por alza en precio

De Karol G a Slipknot: cómo ha funcionado la energía eléctrica detrás de sus conciertos

Para qué sirve el puerto USB del televisor: desde reproducir música hasta actualizar el software

Ver los partidos de la Champions League en Roja Directa o Fútbol Libre expone tus datos a hackers

ENTRETENIMIENTO

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

Estuvo a punto de ser demolida pero se convirtió en un monumento histórico: así luce hoy la casa donde murió Marilyn Monroe

George R.R. Martin, autor de ‘Game Of Thrones’, revela que enfrentó un año de pérdidas y depresión: “Puede que lo peor esté por venir”

MUNDO

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen