República Dominicana
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Misión médica fortalece la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos

El operativo, coordinado por el Ministerio de Salud y el Comando Sur de Estados Unidos, se desplegará en dos centros públicos dominicanos, con consultas ambulatorias y formación clínica para fortalecer al personal local

Catorce personas, entre personal médico y militar, posan detrás de una mesa con arreglo floral, botellas de agua y copas. Banderas de dos países al fondo
Representantes del Ministerio de Salud y del Comando Sur de Estados Unidos se reúnen para anunciar la misión de seguridad sanitaria Amistad 2026 en una provincia. (Presidencia de República Dominicana)
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La misión sanitaria Amistad 2026 se realiza desde el 3 al 14 de agosto en dos hospitales de La Vega, en República Dominicana. La organizan el Ministerio de Salud dominicano y el Comando Sur de Estados Unidos, e incluye atención médica gratuita y capacitación clínica, según informó la Presidencia dominicana.

La apertura de la misión estuvo encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah, junto a autoridades provinciales, representantes de las Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos (AFSOUTH) y miembros de la Embajada estadounidense en República Dominicana. Según detalla la fuente oficial: “Estas dos semanas que van a estar aquí vamos a recibir, no solamente la ayuda para asistir a miles de personas, a miles de familias, sino también entrenamiento y el acercamiento entre los dos países”, expresó Víctor Atallah.

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El anuncio ratifica el compromiso de ambas naciones en ampliar las capacidades del personal sanitario y promover el intercambio de conocimientos técnicos.

El teniente coronel Donald Davison, representante militar estadounidense, subrayó el enfoque colaborativo de la misión: “Profesionales de la salud dominicanos y estadounidenses trabajarán lado a lado, compartiendo conocimientos, intercambiando mejores prácticas y aprendiendo unos de otros, mientras brindan atención a la comunidad local”.

Este testimonio, recogido por la página de la Presidencia, resalta el carácter bilateral del proyecto, que contempla tanto la atención a pacientes como la capacitación clínica del personal local.

Sala de hospital con personal médico, pacientes en camas, monitores, sueros intravenosos y cajas de instrumental de metal.
Personal médico atiende a pacientes en camas de una sala de emergencias de un hospital público en República Dominicana, con monitores y sueros visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa, que se desarrolla en el Hospital Regional Universitario Luis Morillo King y el Hospital Municipal Dra. Almida García, ofrece consultas gratuitas en medicina general, odontología y oftalmología, e incluye orientación en salud para los asistentes. La atención se organiza por orden de llegada y se encuentra limitada a la capacidad diaria de los equipos médicos, una medida que busca garantizar la calidad del servicio. Los organizadores confirmaron que esta edición no contempla la realización de procedimientos quirúrgicos, y concentra los recursos en la atención ambulatoria y la formación técnica.

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La segunda fase del programa en 2026

La misión Amistad 2026 representa la segunda fase de un programa diseñado para este año y da continuidad a la labor desarrollada en Paraguay durante junio. Según la información difundida por la Presidencia de la República Dominicana, el enfoque del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) se orienta a fortalecer la preparación médica operativa y contribuir al desarrollo de los sistemas de salud en los países de la región. El intercambio de experiencias clínicas y la capacitación conjunta funcionan como ejes del acuerdo, involucrando tanto a personal sanitario civil como militar, explicaron las autoridades.

Entre las autoridades presentes en el lanzamiento de la misión estuvieron Mairení Pérez, directora de la Dirección Provincial de Salud de La Vega; Luisa Jiménez, gobernadora civil de la provincia; y Amparo Custodio, alcaldesa del municipio, junto a varios viceministros del Ministerio de Salud dominicano. La directora del Hospital Regional Universitario Luis Morillo King, Haidé Paulino, valoró el impacto de la jornada para la comunidad local al señalar que “cada consulta, cada evaluación y cada paciente atendido representa una oportunidad para mejorar vidas”.

Un bebé nacido de madre haitiana recibe su primera revisión médica en un hospital local, en Santo Domingo, República Dominicana, 14 de enero de 2025. REUTERS/Erika Santelices
Un bebé nacido de madre haitiana recibe su primera revisión médica en un hospital local, en Santo Domingo, República Dominicana, 14 de enero de 2025. REUTERS/Erika Santelices

Horarios y modalidad de atención

El horario de atención en ambos hospitales se fijó de 8 a 12 y de 13:30 a las 15:00 horas, permitiendo a la población acceder de manera gratuita a los servicios médicos ofrecidos durante la misión. La atención se realizará exclusivamente hasta cubrir la capacidad diaria, lo que subraya la importancia de la organización y la logística en la operación conjunta. Participaron autoridades locales y nacionales en la iniciativa, que se integra en la agenda de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos.

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Comando Sur de Estados UnidosAtención médica gratuita

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