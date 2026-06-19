Remolacha y chicle con azúcar: la curiosa combinación que mostró un efecto positivo sobre la presión arterial

Un estudio de King’s College London asoció el consumo de remolacha seguido de chicle con azúcar con un aumento de nitrito y una baja leve de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de King’s College London observó que masticar chicle con azúcar después de consumir remolacha (y otras verduras ricas en nitrato) se asoció con un aumento de nitrito en el organismo y con una baja leve de la presión arterial.

El trabajo, publicado en la revista científica British Journal of Clinical Pharmacology, aclaró que el hallazgo no debe leerse como una recomendación terapéutica ni como un consejo de uso cotidiano.

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Según los investigadores, el ensayo incluyó a voluntarios sanos que bebieron jugo de remolacha y, después, mascaron en distintos momentos dos tipos de chicle: uno con azúcar y otro sin azúcar. La asignación fue aleatoria y el uso se extendió entre tres y seis horas. Durante ese lapso, el equipo analizó muestras de sangre y saliva y registró mediciones de presión arterial.

Qué observaron los investigadores en la saliva y la presión arterial

La comparación mostró que el chicle azucarado elevó la acidez de la saliva, lo que pareció favorecer un paso clave: la conversión del nitrato de los alimentos en nitrito, un compuesto que participa en mecanismos relacionados con el control de la presión.

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En números, el equipo reportó que, tras el jugo de remolacha, el chicle con azúcar se vinculó con un descenso cercano a 3/2 mmHg en la presión sistólica (cuando el corazón expulsa sangre) y diastólica (cuando se relaja entre latidos) frente al chicle sin azúcar.

Los investigadores aclararon que el hallazgo sobre remolacha, chicle con azúcar y presión arterial no constituye una recomendación terapéutica ni de uso cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores subrayaron que el efecto se extendió durante algunas horas, pero insistieron en que no sería apropiado trasladarlo a una práctica habitual para “tratar” la hipertensión.

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La diferencia más marcada apareció en la saliva. Cuando los participantes mascaron el chicle azucarado, el pH bucal —una escala que mide cuán ácido o alcalino es un medio— bajó con una caída de 1,4 frente al grupo que utilizó chicle sin azúcar. En términos simples: un pH más bajo implica mayor acidez, y en este caso ese cambio se asoció con más nitrito.

Esa variación coincidió con un 45% más de nitrito en la boca y un 25% más de nitrito en el organismo en comparación con el chicle sin azúcar. En paralelo, el estudio registró una reducción tanto de la presión sistólica como de la diastólica durante el periodo observado.

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Tras el jugo de remolacha, el chicle con azúcar se vinculó con una reducción cercana a 3/2 mmHg en la presión sistólica y diastólica frente al chicle sin azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Andrew Webb, profesor clínico sénior de la School of Cardiovascular & Metabolic Medicine & Sciences de King’s College London, enmarcó el resultado en una pregunta biológica central: “Si la acidez de la saliva en la boca influye, y de qué manera, en la conversión del nitrato inactivo en el nitrito más activo es una cuestión fundamental, ya que afecta a una variedad de funciones fisiológicas importantes, incluida la presión arterial”.

Qué papel tiene la saliva en el aprovechamiento del nitrato

El nitrato presente en alimentos como la remolacha, la espinaca y la col rizada llega a las verduras desde el suelo, pero el cuerpo no lo utiliza de forma directa. Para que tenga un efecto posterior, las bacterias de la boca deben transformarlo primero en nitrito. A ese conjunto de microorganismos que vive en la cavidad oral se lo conoce como microbiota bucal.

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El nitrito, a su vez, está vinculado con procesos que ayudan a relajar y ensanchar los vasos sanguíneos. Cuando los vasos se dilatan, la sangre circula con menor resistencia y eso puede contribuir a reducir la presión arterial.

La microbiota bucal cumple un papel central porque transforma el nitrato de alimentos como remolacha, espinaca y col rizada en nitrito, un compuesto ligado a la dilatación de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Webb explicó, según King’s College London, que buena parte de la investigación previa sugería que el aumento de la acidez podía frenar la conversión. “Pero esto nunca se había investigado en todo el cuerpo durante varias horas”, dijo. Además, recordó un antecedente del propio equipo: al combinar jugo de pomelo con jugo de remolacha, la acidez de la saliva bajó y se inhibió la transformación de nitrato en nitrito, lo que los llevó a evaluar si el efecto inverso podía potenciarla.

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La doctora Charlotte Mills, de la University of Reading, resumió el rol de la microbiota oral en ese circuito: “Las bacterias que viven en nuestra boca desempeñan un papel crítico en la conversión del nitrato de alimentos como la remolacha en compuestos beneficiosos que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial”.

Advertencias y una posible línea de investigación en atletas

Los científicos señalaron límites claros. “Los efectos solo fueron a corto plazo, duraron varias horas, y no se recomendaría el uso prolongado de productos con azúcar para la salud dental”, afirmó Webb, en declaraciones difundidas por King’s College London. Mills reforzó esa idea: “Desde luego, no estamos sugiriendo que la gente deba empezar a mascar chicle con azúcar de forma habitual”.

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La investigadora agregó que el consumo frecuente de azúcar puede dañar la salud dental y también afectar la salud cardiometabólica cuando es excesivo. Sin embargo, sostuvo que el estudio abre una línea para explorar alternativas que mejoren la forma en que el cuerpo procesa el nitrato de la dieta sin sumar esos riesgos.

Los autores advirtieron que el uso prolongado de chicle con azúcar puede afectar la salud dental y plantearon una futura investigación en atletas sobre nitrato, presión arterial y rendimiento deportivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo también dejó planteada una potencial aplicación en deportistas que ya recurren al nitrato como suplemento nutricional. Según Mills, si se mejora la conversión a nitrito, podría aumentar el beneficio fisiológico que los atletas obtienen de alimentos ricos en nitrato.

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Esa posibilidad, de todos modos, sigue en etapa de investigación: el próximo paso, indicó King’s College London, será ampliar el análisis con un estudio de mayor tamaño centrado en atletas para examinar con más detalle la relación entre chicle con azúcar, presión arterial y rendimiento deportivo.