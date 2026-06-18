Ciencia

Yoga miofascial: el método respaldado por la ciencia que transforma el cuidado corporal

Especialistas y publicaciones internacionales analizan cómo la integración de técnicas enfocadas en el tejido conectivo y el movimiento consciente ofrece nuevas alternativas para la movilidad, la relajación profunda y el manejo de molestias persistentes

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Ilustración de acuarela de una silueta humana sentada en posición de meditación, con tonos azules, verdes y violetas y líneas internas blancas.
El yoga miofascial integra movimiento consciente y técnicas sobre la fascia para aliviar dolores, reducir el estrés y mejorar la movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del yoga miofascial como disciplina de bienestar avalada por la ciencia está transformando la manera en que se concibe la salud. Impulsado internacionalmente por referentes como Beatrice Brunelli y difundido por medios como Vogue, se sitúa como una disciplina que integra evidencia científica y tradición, para liberar la fascia, aliviar dolores persistentes y gestionar el estrés.

Se trata de una disciplina que integra movimiento consciente y técnicas específicas dirigidas al tejido conectivo, conocido como fascia. Respaldado por avances en neurociencia y biomecánica, contribuye a mejorar la movilidad, apoyar la recuperación muscular y reducir el dolor crónico, con beneficios adicionales en el manejo del estrés y la fatiga, como destacan especialistas en anatomía y bienestar consultados por Vogue.

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La fascia constituye una red de tejido conectivo que envuelve órganos, músculos y huesos del organismo, actuando como un entramado que sostiene y conecta el cuerpo en su conjunto. Gracias a investigaciones desarrolladas en los últimos 20 años, se profundizó en el conocimiento de este tejido, y permite tratar tensiones y bloqueos físicos y el desarrollo de una mayor conciencia corporal.

¿Qué es el yoga miofascial?

Infografía sobre yoga miofascial con una figura humana en postura de yoga, líneas energéticas, elementos cerebrales y seis paneles explicativos con íconos.
La fascia es una red de tejido conectivo que envuelve órganos, músculos y huesos y sostiene la unidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pionera de la difusión del método, Beatrice Brunelli, sostiene que la fascia es para entender la unidad corporal. Tras explorar diferentes estilos de yoga y con formación científica, Brunelli afirmó a Vogue: “Este tejido, que solo se estudió en profundidad en los últimos 20 años, nos muestra que el cuerpo no está formado por partes separadas, sino que es un sistema continuo, sin interrupciones”.

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Con este enfoque, la experta replanteó el análisis de las asanas (posturas de yoga), y convierte a la fascia en protagonista. “Esta visión me dio una clave nueva para analizar las asanas”, destaca. El yoga miofascial integra movimientos que activan líneas de fuerza a lo largo del cuerpo, generando estimulación global más allá de músculos individuales.

Esta práctica invita a dejar de lado la lógica del rendimiento físico, para priorizar la percepción, la observación interna y la amabilidad corporal. Además, es adecuada tanto para deportistas como para quienes buscan afrontar dolores crónicos, rigidez o estrés derivado del ritmo de vida actual.

Respaldo científico y aplicaciones terapéuticas

Mujer en ropa deportiva gris estirándose en una colchoneta de yoga en un estudio luminoso. Está tumbada de lado con una pierna extendida y los ojos cerrados.
El respaldo científico del yoga miofascial vincula el trabajo sobre la fascia con mejoras en el dolor crónico, la relajación y la movilidad corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del yoga miofascial se apoya en avances recientes de la investigación científica, que relacionan la intervención sobre la fascia con mejoras multidimensionales en la salud. Según señala Vogue, los beneficios reportados incluyen el manejo del dolor crónico, una mejor relajación y la optimización de la movilidad corporal.

Brunelli subraya la conexión directa entre la fascia y el sistema nervioso. “Trabajar sobre la fascia significa también actuar sobre el sistema nervioso, favoreciendo la relajación y estimulando el sistema nervioso parasimpático”, indicó.

Esta disciplina se basa en el concepto de meridianos miofasciales, líneas invisibles que atraviesan el organismo y transmiten el movimiento y la energía.

Las mismas fuentes apuntan que prácticas enfocadas en el tejido fascial repercuten positivamente en la salud cardiovascular, en el sistema inmunitario y en el bienestar psicológico, ofreciendo apoyo incluso en episodios de ansiedad.

Técnicas, práctica y eventos

Seis mujeres realizan ejercicios de yoga miofascial sobre colchonetas en un estudio luminoso, utilizando rodillos de espuma y pelotas de masaje de colores.
El método de yoga miofascial combina vinyasa, rodillos de espuma, pelotas de recuperación y respiración consciente para apoyar la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método articulado por Brunelli combina la liberación fascial inspirada en vinyasa yoga con rutinas que emplean rodillos de espuma, pelotas de recuperación y técnicas de respiración consciente. Se utilizan estos accesorios para preparar zonas específicas al inicio de la sesión y facilitar la transición hacia la relajación al final, contribuyendo a la recuperación muscular y mejorando la respiración.

El control del diafragma adquiere un papel central en la práctica. La incorporación de técnicas sencillas, apoyadas en herramientas como pelotas y rodillos, permite desbloquearlo, lo cual favorece una respiración profunda y minimiza la fatiga, tanto en deportistas como en personas que buscan bienestar general.

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