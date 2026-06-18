Ciencia

Caminar descalzo: mitos, beneficios y advertencias

Expertos analizan cómo influye esta práctica en la salud y en qué situaciones puede representar una amenaza para el bienestar físico

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Vista trasera y baja de pies descalzos caminando sobre hierba verde. Se observa el talón de un pie dando un paso, rodeado de hojas de pasto.
La evidencia sobre caminar descalzo indica que el beneficio depende de quién lo hace, en qué superficie y durante cuánto tiempo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar descalzo no es una práctica “buena” o “mala” por definición: puede mejorar la sensibilidad del pie y el equilibrio en personas sanas, pero también aumenta el riesgo de cortes, infecciones y sobrecargas si se realiza en superficies duras o sin adaptación. La evidencia coincide en un punto: el beneficio depende de quién lo hace, dónde y cuánto tiempo.

En redes circulan promesas sobre “curas” y efectos metabólicos, pero la investigación disponible sugiere que lo más sólido es separar dos cosas: los beneficios de caminar como actividad física y los posibles beneficios adicionales (y riesgos) de hacerlo sin calzado. El criterio central es individual: lo que fortalece a una persona puede agravar el dolor o la inestabilidad en otra.

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Cuándo caminar descalzo puede ser útil: fuerza, propiocepción y adaptación gradual

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La adaptación para caminar descalzo requiere poco tiempo, superficies blandas y un aumento gradual para reducir el impacto en el pie - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas sin patologías del pie, caminar descalzo en entornos seguros puede aumentar la propiocepción (la capacidad de percibir el cuerpo en el espacio) y activar musculatura que suele trabajar menos con calzado muy estructurado. Una revisión de literatura publicada en Medical Research Archives analizó publicaciones que comparan caminar descalzo con caminar con calzado y describió diferencias en carga mecánica, patrón de apoyo y retroalimentación sensorial; el artículo enfatizó que el pie descalzo recibe más información del suelo y tiende a ajustar la marcha con zancadas más cortas y apoyos distintos, lo que puede ser relevante para la estabilidad.

En paralelo, National Geographic reunió evidencia y opinión de expertos en biomecánica y advirtió que los cambios de calzado deben realizarse con progresión lenta. La publicación señaló que pasar de golpe a caminar o correr con mínima protección puede sobrecargar estructuras que se adaptaron durante años a la amortiguación, con riesgo de tendinitis, fascitis plantar o fracturas por estrés.

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En términos prácticos, si una persona quiere probar, la evidencia y la experiencia clínica convergen en una regla simple: poco tiempo, superficies blandas y aumento gradual. En casa, pisos limpios y estables suelen ser más seguros que exteriores con restos cortantes o irregulares. En exterior, césped o arena pareja presentan menos impacto que cemento o baldosas.

Cuándo puede hacer daño: riesgos reales, superficies y perfiles que deberían evitarlo

La investigación distingue los beneficios de caminar como actividad física de los posibles efectos adicionales y riesgos de hacerlo sin calzado - (Gemini IA)
La investigación distingue los beneficios de caminar como actividad física de los posibles efectos adicionales y riesgos de hacerlo sin calzado - (Gemini IA)

El problema no es solo “pisar algo”. Caminar descalzo implica menos protección frente a objetos punzantes, cambios de temperatura y patógenos en superficies compartidas. En términos de salud pública y medicina del pie, hay situaciones donde el riesgo deja de ser “moderado” y pasa a ser alto.

La revisión en Medical Research Archives remarcó una contraindicación central: diabetes con neuropatía o pérdida de sensibilidad. En ese escenario, una herida pequeña puede pasar inadvertida y evolucionar a infección, sobre todo si hay compromiso vascular. También es un grupo en el que la prevención suele ser estricta: el objetivo es evitar cualquier lesión evitable en la planta del pie.

Otro punto crítico es la estructura del pie. Personas con pies planos, arco muy alto, dolor crónico o antecedentes de lesiones pueden experimentar más carga sobre fascia plantar, talón o tobillo cuando eliminan soporte y amortiguación, especialmente en superficies duras. En esos casos, caminar descalzo por períodos largos puede empeorar síntomas o acelerar sobrecargas.

A esto se suma el riesgo infeccioso: caminar sin calzado en vestuarios, duchas públicas o bordes de piscina expone a hongos y verrugas plantares. El problema no es la práctica en sí, sino el entorno: cuanto más tránsito y humedad, mayor probabilidad de contagio.

Una revisión de literatura publicada en Medical Research Archives analizó publicaciones que comparan caminar descalzo con caminar con calzado y describió diferencias en carga mecánica, patrón de apoyo y retroalimentación sensorial; el artículo enfatizó que el pie descalzo recibe más información del suelo y tiende a ajustar la marcha con zancadas más cortas y apoyos distintos, lo que puede ser relevante para estabilidad.

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