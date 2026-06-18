Mundo

Taiwán afirmó que espera una venta de armas estadounidenses por un valor de USD 14.000 millones “lo antes posible” frente a la amenaza China

El régimen chino “es el verdadero alterador del statu quo en el estrecho de Taiwán y el perturbador de la paz y la estabilidad en la región del Indopacífico”, sostuvo el mandatario isleño Lai Ching-te a la espera de avances en la negociación

Guardar
Google icon
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una sesión informativa militar en el Mando de Área de Guandu, en Taipéi (Taiwán), el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Ann Wang)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante una sesión informativa militar en el Mando de Área de Guandu, en Taipéi (Taiwán), el 16 de junio de 2026 (REUTERS/Ann Wang)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, expresó el jueves su expectativa de que Estados Unidos apruebe “lo antes posible” una venta de armas valorada en USD 14.000 millones de dólares, y reiteró que la isla “rechaza la unificación” con China.

Taiwán depende en gran medida del apoyo estadounidense para fortalecer su capacidad de disuasión ante un potencial ataque chino, y Washington instó a Taipéi a incrementar su gasto en defensa. La venta de armas, sin embargo, complica las relaciones con Beijing, que se opone a estos acuerdos. En mayo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que el acuerdo estaba “en revisión”.

PUBLICIDAD

“Esperamos que la compra de armas se apruebe lo antes posible”, manifestó Lai Ching-te ante la prensa en Taipéi. El mandatario añadió: “Los esfuerzos de Taiwán por salvaguardar su seguridad nacional, defender su estilo de vida democrático y libre, y rechazar la unificación y el gobierno del Partido Comunista Chino no deben considerarse una provocación contra China ni una fuente de disturbios en la región”.

Estados Unidos reconoce oficialmente solo a China, pero la legislación estadounidense obliga a proporcionar a Taiwán los medios para su autodefensa. Las autoridades de Washington señalaron el mes pasado que estaban evaluando el paquete de venta para asegurar que el ejército estadounidense mantuviera suficientes municiones para sus propias operaciones, incluidas las previstas en Irán.

PUBLICIDAD

El gobierno de Lai se comprometió a elevar el gasto en defensa a más del 3% del PIB este año y propuso un presupuesto de 1,25 mil millones de dólares taiwaneses (unos USD 40.000 millones) para la compra de armas, incluyendo sistemas desarrollados en Estados Unidos, drones fabricados en la isla y otros equipos.

Miembros del Grupo Hai Feng (Hoja de Mar) de la Armada de Taiwán posan frente al lanzamisiles móvil Hsiung Feng III durante la visita del presidente taiwanés Lai Ching-te a la base, en respuesta a las recientes maniobras militares chinas, en Taoyuan (Taiwán) (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
Miembros del Grupo Hai Feng (Hoja de Mar) de la Armada de Taiwán posan frente al lanzamisiles móvil Hsiung Feng III durante la visita del presidente taiwanés Lai Ching-te a la base, en respuesta a las recientes maniobras militares chinas, en Taoyuan (Taiwán) (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

No obstante, los legisladores taiwaneses mantienen diferencias respecto a la magnitud del gasto. El mes pasado, la oposición —que ostenta la mayoría parlamentaria— aprobó un presupuesto especial de defensa de USD 25.000 millones, un tercio menos que la propuesta del partido gobernante.

China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y no descarta el uso de la fuerza para lograr la unificación, se opuso sistemáticamente tanto a la venta de armas estadounidenses como a los contactos oficiales con la isla.

Taiwán instó a sus vecinos a instaurar una “defensa colectiva” frente a China

Lai Ching-te, instó este jueves a los países del Indopacífico a implementar una defensa colectiva y un reparto de responsabilidades frente a las “tácticas amenazantes” de China, al asegurar que la “expansión militar” de Beijing en la región se intensificó en las últimas semanas.

“No basta con hacer frente a las incursiones en la zona gris, contrarrestar la infiltración o combatir la desinformación y la guerra cognitiva; en lo que respecta a la paz y la estabilidad regionales, con mayor razón debemos implementar una defensa colectiva y un reparto de responsabilidades”, afirmó Lai en una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.

El mandatario añadió: “Solo así podremos potenciar la efectividad de cada parte y evitar que China nos derrote uno a uno”.

China es el verdadero alterador del statu quo en el estrecho de Taiwán y el perturbador de la paz y la estabilidad en la región del Indopacífico. Por lo tanto, si todos compartimos este consenso, debemos unirnos y cooperar; solo así será posible estabilizar la región”, sostuvo el presidente isleño.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece un discurso mientras pasa revista a reservistas en un entrenamiento militar en el condado Ilan, Taiwán Oriental, el martes 2 de diciembre de 2025 (AP/Chiang Ying-ying, Archivo)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ofrece un discurso mientras pasa revista a reservistas en un entrenamiento militar en el condado Ilan, Taiwán Oriental, el martes 2 de diciembre de 2025 (AP/Chiang Ying-ying, Archivo)

Y lamentó: “Que yo, en representación de la República de China (nombre oficial de Taiwán), visite a nuestros aliados diplomáticos es algo del todo normal en el ámbito internacional; sin embargo, China intenta obstaculizar incluso este tipo de actividades”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

TaiwánEstados UnidosEEUUWashingtonSeúlÚltimas noticias AméricaLai Ching-teDonald TrumpChinaRégimen chino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los precios del petróleo se desploman tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

En las primeras horas de este jueves, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó 3,4% y se ubicó en 74,18 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 3,02% hasta los 77,15 dólares por barril

Los precios del petróleo se desploman tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

Los ministros de Defensa de la alianza mantendrán conversaciones este jueves para coordinar la respuesta europea al reajuste estratégico de Washington, que reducirá parte de los recursos convencionales asignados a la seguridad del continente, aunque conservará sus compromisos de defensa colectiva y protección nuclear

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

Shehbaz Sharif explicó que la implementación del entendimiento comenzará con medidas concretas destinadas a restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo

El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

El encuentro en Evian expuso el peso del sector privado en la agenda geopolítica de la inteligencia artificial

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria

En Colombo, las carteras sanitarias sellaron un compromiso con derechos y equidad como marco, y dejaron una señal sobre qué quedará en el centro de las reformas para la vejez

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llevarán a juicio a un integrante de la “Banda del Millón” por robar mientras se encontraba bajo libertad condicional

Llevarán a juicio a un integrante de la “Banda del Millón” por robar mientras se encontraba bajo libertad condicional

Mary de Dinamarca envía palabras de ánimo a la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: “Estoy muy feliz de oír eso”

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

INFOBAE AMÉRICA

Tanto nadar para morir en la orilla

Tanto nadar para morir en la orilla

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

Cáncer de riñón: por qué es un tumor silencioso y qué señales pueden alertar a tiempo

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

ENTRETENIMIENTO

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

Hollywood suspende en diversidad: las plataformas han abandonado la representación de las mujeres y a las personas ‘racializadas’