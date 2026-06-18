Mundo

Zelensky destacó “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania tras conversar telefónicamente con Trump y Macron

El mandatario ucraniano le agradeció a su par estadounidense “el interés y su disposición a contribuir a acercar la paz” para su país, en medio del avance de las tropas rusas sobre el Donbás

Guardar
Google icon
Volodimir Zelensky, en la cumbre del G7 en Francia (Europa Press)
Volodimir Zelensky, en la cumbre del G7 en Francia (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el miércoles la posibilidad de “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania en medio de la invasión rusa tras mantener una conversación telefónica con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, en la que analizaron los contactos realizados en la cumbre del G7 celebrada esta semana en Évian, Francia.

“Acabo de hablar con Donald Trump y Emmanuel Macron. Fue una importante llamada de coordinación que puede generar cambios significativos. Revisamos los resultados de nuestras conversaciones en la cumbre del G7”, comunicó Zelensky vía redes sociales.

PUBLICIDAD

El mandatario agradeció al presidente estadounidense “su interés en Ucrania y su disposición a contribuir a acercar la paz” y al presidente francés “la excelente organización de la cumbre y los esfuerzos conjuntos, siempre decididos”. “Estamos trabajando para fortalecer Ucrania, nuestra cooperación y las perspectivas diplomáticas”, añadió.

“Necesitamos la paz. Y estamos haciendo todo lo posible para acercarla. ¡Gracias!”, reiteró Zelensky.

El mismo miércoles, Macron destacó que la cumbre del G7 consolidó el retorno de Estados Unidos a una posición común sobre la guerra en Ucrania. En ese sentido, remarcó que Trump reconoció la falta de voluntad de Rusia para detener el conflicto y respaldó mantener el apoyo militar a Kiev.

PUBLICIDAD

(De izq. a der.) El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. 16 de junio de 2026 (Thibault Camus/ REUTERS)
(De izq. a der.) El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. 16 de junio de 2026 (Thibault Camus/ REUTERS)

En las conclusiones de la cumbre, los líderes del G7 se comprometieron a “aumentar la presión” sobre la “economía de guerra rusa” mediante el fortalecimiento de sanciones al gas y petróleo de Moscú. Esto marcó un cambio respecto a la postura anterior de Washington, que había evitado señalar a Rusia en declaraciones del G7 por el tercer aniversario de la invasión en 2025, lo que generó divisiones internas en el bloque.

Trump supeditó la imposición de nuevas sanciones al petróleo ruso al precio que marquen los mercados internacionales, tras señalar que el acuerdo con Irán podría devolver cierta estabilidad al sector. “Estamos viendo hasta dónde baja el precio del petróleo. Está cayendo en picado”, afirmó.

Los precios del crudo registraron una caída notable desde el anuncio del acuerdo entre Washington e Irán a comienzos de semana, aunque permanecen por encima de los niveles previos al inicio de la guerra. A principios de año, el Gobierno estadounidense se vio obligado a flexibilizar algunas sanciones al crudo ruso como respuesta a la crisis energética originada por el conflicto con Irán y Israel. Estas medidas de excepción expiran al cierre de esta semana.

Trump evitó pronunciarse sobre la falta de interés en un acuerdo de paz que el presidente ucraniano atribuye a su par ruso, Vladimir Putin. “No quiero hacer comentarios al respecto porque estoy tratando de resolverlo, y eso no lo facilita”, aseguró.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a una cena para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrada en el Palacio de Versalles, cerca de París (Francia), el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, dan la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, a una cena para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrada en el Palacio de Versalles, cerca de París (Francia), el 17 de junio de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Por otra parte, Trump confirmó que su administración analiza la propuesta de Ucrania para obtener licencias que le permitan fabricar misiles Patriot en su propio territorio. “Les gustaría poder hacerlo. Lo estudiaremos”, afirmó el mandatario, un día después de que Zelensky expresara optimismo sobre el tema. “Trump apoya esta idea (...) Espero que cuando da una respuesta positiva, signifique sí”, comentó el presidente ucraniano.

Hasta ahora, Kiev recibe misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot adquiridos en Estados Unidos, con financiación aportada mayoritariamente por sus aliados europeos. Los misiles antibalísticos que Ucrania busca incorporar en mayor cantidad para reforzar su defensa solo se producen en territorio estadounidense.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaVolodimir ZelenskyRusiaUcraniaG7Estados UnidosFranciaEmmanuel MacronDonald Trump

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los precios del petróleo se desploman tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

En las primeras horas de este jueves, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó 3,4% y se ubicó en 74,18 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 3,02% hasta los 77,15 dólares por barril

Los precios del petróleo se desploman tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

Los ministros de Defensa de la alianza mantendrán conversaciones este jueves para coordinar la respuesta europea al reajuste estratégico de Washington, que reducirá parte de los recursos convencionales asignados a la seguridad del continente, aunque conservará sus compromisos de defensa colectiva y protección nuclear

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

Shehbaz Sharif explicó que la implementación del entendimiento comenzará con medidas concretas destinadas a restablecer la normalidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo

El primer ministro de Pakistán confirmó la firma del acuerdo de paz entre EEUU e Irán y anunció su entrada en vigor inmediata

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

El encuentro en Evian expuso el peso del sector privado en la agenda geopolítica de la inteligencia artificial

Trump no fue solo al G7: lista completa de directivos de Google, OpenAI y más bigtech que lideran

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria

En Colombo, las carteras sanitarias sellaron un compromiso con derechos y equidad como marco, y dejaron una señal sobre qué quedará en el centro de las reformas para la vejez

Envejecimiento saludable: las claves del acuerdo de la OMS que apunta a cambiar la atención primaria
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llevarán a juicio a un integrante de la “Banda del Millón” por robar mientras se encontraba bajo libertad condicional

Llevarán a juicio a un integrante de la “Banda del Millón” por robar mientras se encontraba bajo libertad condicional

Mary de Dinamarca envía palabras de ánimo a la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: “Estoy muy feliz de oír eso”

El calendario para ahorrar en compras del hogar: los meses más baratos para comprar muebles, lavadoras, televisiones o aspiradoras

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 18 de junio: estados y ciudades donde continuarán las lluvias

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

INFOBAE AMÉRICA

Tanto nadar para morir en la orilla

Tanto nadar para morir en la orilla

La OTAN se reúne en Bruselas para debatir cómo cubrir el vacío militar de EEUU mientras prepara la próxima cumbre en Ankara

Cáncer de riñón: por qué es un tumor silencioso y qué señales pueden alertar a tiempo

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

ENTRETENIMIENTO

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

Hollywood suspende en diversidad: las plataformas han abandonado la representación de las mujeres y a las personas ‘racializadas’