Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 18 de junio de 2026

El cronograma habilita el depósito para quienes perciben haberes previsionales básicos, mientras se aplica la actualización mensual y se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre

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Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Una jubilada sonriente recibe su pensión de Anses de manos de una empleada en una oficina pública, mientras otras personas esperan su turno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cronograma de pagos de laAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza durante junio de 2026, permitiendo que millones de beneficiarios accedan a sus haberes de acuerdo a la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy, jueves 18 de junio, corresponde el turno de cobro a diversos grupos de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, en un mes marcado por la actualización de los montos y el pago del medio aguinaldo.

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Quiénes cobran hoy, 18 de junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

En esta jornada cobran su haber quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y tienen su DNI terminado en 7. Estos beneficiarios forman parte del segmento que recibe su pago entre el 8 y el 22 de junio, con fechas escalonadas según el último número del documento.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Corresponde el turno de cobro a diversos grupos de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, en un mes marcado por la actualización de los montos y el pago del medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Corresponde el turno de cobro a diversos grupos de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, en un mes marcado por la actualización de los montos y el pago del medio aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También está previsto el pago para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 7.

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Abarca a familias con hijos menores de 18 años o con discapacidad. La AUH está destinada a trabajadores informales, desocupados o quienes perciben ingresos bajos, mientras que la Asignación Familiar corresponde a trabajadores registrados y monotributistas.

El pago se acredita por cada menor a cargo. En el caso de la AUH, el monto mensual incluye una retención del 20% que solo se libera una vez presentada la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud requeridos.

Además, los titulares de la AUH reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, sin necesidad de un trámite adicional.

Asignación por Embarazo

En la misma jornada, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 5 también reciben su prestación. Este beneficio está dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, quienes perciben el monto mensual actualizado según la fórmula de movilidad previsional.

anses y jubilados
La jubilación mínima de junio de 2026 sube a $403.317,99 brutos y se complementa con un bono de $70.000 y el medio aguinaldo (NA)

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos ($1.316.264,78 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.879.475,78 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

planes sociales ANSES fila
La AUH y la AUE ascienden a $144.932 en junio de 2026, mientras que las Asignaciones Familiares y las APU varían según ingreso o trámite aprobado

Para quienes perciben AUH por Discapacidad, el monto mensual es de $471.915. En este caso, el beneficiario cobra $377.532 por mes y se le retienen $94.383 hasta que se acredite la documentación correspondiente. Este beneficio está destinado a familias con hijos con discapacidad, y no tiene límite de edad para el menor a cargo.

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

  • Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
  • Por Matrimonio, asciende a $126.489;
  • Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

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