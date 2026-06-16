Descubren nuevos beneficios del omega-3: podría tener efecto analgésico contra el dolor neuropático

La investigación reportó una reducción del 25 por ciento en la hiperalgesia térmica tras la administración de omega-3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El omega-3 podría aliviar el dolor neuropático al actuar sobre la percepción periférica del dolor, según un estudio de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) publicado en Journal of Pharmacy and Pharmacology.

En modelos preclínicos, el equipo argentino informó una disminución de 112% en la sensibilidad al contacto físico doloroso, un dato que sugiere una posible vía terapéutica para afecciones crónicas que comprometen los nervios.

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La investigación se realizó en animales con afecciones en el nervio ciático y no en pacientes humanos, un punto que limita el alcance clínico inmediato del hallazgo.

El trabajo fue encabezado por Carlos Laino, bioquímico, doctor en farmacología y director del Instituto de Biotecnología de la UNLaR, quien centró la búsqueda en efectos analgésicos de ácidos grasos presentes en salmónidos, sardinas y anchoas.

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La neuropatía periférica afecta a los nervios fuera del cerebro y la médula espinal, de acuerdo con Cleveland Clinic de Estados Unidos. Esa institución señaló que alcanza al 2,4% de la población mundial y que en personas de 45 años o más la frecuencia sube a entre 5% y 7%.

Laino ya había hecho una investigación con un concentrado de cannabis disponible para tratar epilepsia, del que él había encontrado un segundo efecto positivo en pacientes con migraña crónica.

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El estudio midió dolor, temperatura y movilidad

El omega-3 redujo la sensibilidad al dolor físico en un 112 por ciento en ratas con lesión de nervio ciático, según la UNLaR (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el laboratorio de la UNLaR, los investigadores evaluaron animales con compromiso del nervio ciático. El resultado más marcado apareció en la alodinia mecánica, una forma de dolor ante el contacto físico, que cayó 112% tras la administración de un concentrado de omega-3.

El mismo estudio registró una reducción del 25% en la hiperalgesia térmica y un aumento del 20% en la recuperación motora.

La hiperalgesia térmica es un síntoma en el que se experimenta dolor en situaciones donde es normal sentirlo, pero con mucha mayor intensidad. Se produce debido a alteraciones en los procesos de dolor del cuerpo. Esto suele ocurrir con quemaduras y muchas otras lesiones y afecciones, explicó Cleveland Clinic.

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Según los autores, esos datos sugieren que el aceite de pescado enriquecido no solo calmó el dolor, sino que también se asoció con una mejora de funciones nerviosas dañadas.

Qué descubrieron y por qué importa

El omega-3 presente en salmónidos sardinas y anchoas fue el compuesto analizado por el equipo de la Universidad Nacional de La Rioja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la UNLaR halló que el omega-3 tuvo un efecto analgésico en dolor neuropático experimental y que esa acción pareció darse a nivel periférico.

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El resultado importa porque este tipo de dolor se vincula con lesiones o enfermedades de los nervios y suele requerir tratamientos prolongados.

La línea de investigación comenzó hace dos años, cuando el grupo buscó indagar sospechas científicas previas sobre el potencial analgésico de los ácidos grasos. La elección de este compuesto natural se justificó por la ausencia de alternativas de tratamiento disponibles.

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Qué es la neuropatía periférica

La neuropatía periférica afecta al 2,4 por ciento de la población mundial según Cleveland Clinic de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic describió la neuropatía periférica como un término general para las enfermedades de los nervios periféricos. Puede afectar a un solo nervio, a grupos de nervios relacionados o a varios nervios en distintas zonas del cuerpo.

Las causas mencionadas incluyen traumatismos, infecciones, afecciones hereditarias, complicaciones por diabetes, herpes zóster, secuelas de accidentes, tratamientos oncológicos y amputaciones que derivan en dolor fantasma. Los síntomas también cambian según el tipo de señal nerviosa afectada.

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Según Cleveland Clinic, el abordaje más común incluye medicamentos en distintas presentaciones: inyecciones, comprimidos orales, parches cutáneos y formulaciones de liberación prolongada. Cuando el dolor no mejora con terapias convencionales, especialistas en dolor pueden recurrir a acupuntura, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, inyecciones o cirugía para implantar un estimulador de la médula espinal.

El próximo paso será un ensayo doble ciego

El estudio de la Universidad Nacional de La Rioja sugiere que el omega-3 podría abrir vías terapéuticas para el dolor neuropático crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las conclusiones de los investigadores fueron que “la administración de aceite de pescado enriquecido con ácidos grasos omega-3 alivia eficazmente la hiperalgesia térmica y la alodinia mecánica, y también mejora el proceso de recuperación en ratas con lesión por compresión crónica del nervio ciático. Estos hallazgos podrían contribuir a nuevos enfoques terapéuticos que incluyan ácidos grasos omega-3 en el tratamiento del dolor neuropático".

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El equipo argentino ya puso en marcha un estudio clínico de fase 2 para trasladar estos resultados a humanos. A fines de junio, previó iniciar un ensayo doble ciego con 40 personas sometidas a cirugía de vesícula, un contexto en el que el uso de morfina está estandarizado.

El objetivo será combinar omega-3 y morfina para reducir la dosis necesaria del opioide. Estudios previos del mismo grupo indicaron que el omega-3 ayudó a disminuir efectos adversos de la morfina, como la constipación y la depresión respiratoria, sin generar adicción.