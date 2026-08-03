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Un estudio logró reconstruir melodías imaginadas a partir de señales cerebrales

El trabajo, publicado en eNeuro, analizó señales neuronales de pacientes con epilepsia mientras completaban mentalmente canciones infantiles. Los resultados aportan pistas sobre cómo el cerebro organiza sonidos internos que no llegan a escucharse

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio publicado en eNeuro logró reconstruir melodías imaginadas a partir de señales cerebrales registradas en la corteza cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque nadie escuche una nota, el cerebro puede “cantarla” por dentro. Esa experiencia —tararear mentalmente una canción mientras caminás o recordar una melodía sin mover los labios— suele parecer imposible de traducir en datos.

Sin embargo, un estudio realizado en Corea del Sur logró un avance: a partir de señales neuronales registradas directamente en la corteza cerebral (la capa externa del cerebro, donde se procesa información sensorial y el lenguaje), un equipo reconstruyó los cambios de una melodía imaginada en un grupo pequeño de pacientes.

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La investigación, dirigida por Jii Kwon y Chun Kee Chung en la Universidad Nacional de Seúl y difundida por Society for Neuroscience, se publicó en la revista eNeuro. Los científicos analizaron el “contorno melódico”, es decir, la secuencia de subidas y bajadas de las notas a lo largo del tiempo.

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El experimento combinó la escucha inicial de una canción infantil, la continuación mental de la melodía y el tarareo final de cada participante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarea es compleja porque, al imaginar una canción, no hay un sonido real que llegue al oído. Sin embargo, esa experiencia deja señales medibles en el cerebro. La clave está en que una melodía puede reconocerse aunque cambie de altura: “Feliz cumpleaños”, por ejemplo, sigue siendo la misma canción aunque se interprete en un registro más agudo o más grave.

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Kwon explicó a Society for Neuroscience que “el modelo que creamos decodifica clases de tono relativo, como do, re, mi, fa, sol y la, en lugar de tonos exactos y absolutos”. En otras palabras, el sistema buscó identificar la relación entre las notas y no su frecuencia exacta.

Cómo se hizo el experimento

La prueba se realizó con 10 pacientes con epilepsia que ya tenían electrodos colocados sobre la superficie del cerebro como parte de un monitoreo clínico. Esa condición permitió registrar actividad neuronal mediante electrocorticografía (ECoG), una técnica intracraneal que capta señales de la corteza con alta resolución temporal.

Una persona yace con electrodos conectados a su cabeza en una sala de laboratorio. Un monitor muestra un mapa cerebral coloreado y un técnico observa al fondo.
La investigación de la Universidad Nacional de Seúl analizó señales neuronales de 10 pacientes con epilepsia mediante electrocorticografía (ECoG) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño del estudio combinó tres momentos. Primero escucharon el inicio de una canción infantil; después siguieron la melodía “en la cabeza”; y al final la tararearon. Con esos registros, el equipo entrenó un modelo para cada participante y así identificar patrones neuronales vinculados con la tarea.

El resumen del estudio indicó que la muestra incluyó tres hombres y siete mujeres, con una media de edad de 27,3 años.

Qué buscó leer el modelo en el cerebro

El análisis se alimentó de rasgos neuronales obtenidos en zonas de la corteza cerebral que se activaron durante la imaginación musical. Con esos datos, los investigadores intentaron descifrar, nota por nota, clases de tono relativo dentro de la melodía imaginada.

El resultado técnico fue acotado: la precisión para identificar una nota individual fue modesta, aunque superó de forma fiable el azar. En otras palabras, el sistema no “adivinó” una canción completa a partir de una única señal, ni se comportó como una traducción perfecta. Pero sí encontró información útil en la actividad cerebral.

Detalle de una red de neuronas con múltiples ramificaciones azules, un nodo central brillante que emite luz blanca sobre un fondo negro oscuro.
La precisión para reconocer una nota individual fue modesta, aunque las señales cerebrales superaron de forma fiable el azar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precisión mejoró al analizar la secuencia completa. Al combinar las predicciones a lo largo del tiempo, el modelo reconstruyó el contorno general de las melodías imaginadas.

Qué aporta frente a estudios anteriores

Según el material difundido por Society for Neuroscience, investigaciones previas se habían concentrado sobre todo en detectar si una persona imaginaba música o en capturar rasgos musicales generales. En cambio, este trabajo intentó recuperar la estructura de la melodía en sí: no solo confirmar que el cerebro está “pensando” una canción, sino acercarse a qué canción podría ser, al menos en términos de su patrón.

Una pantalla muestra cuatro cortes axiales de resonancia magnética funcional cerebral con zonas de activación roja y amarilla. Dos manos enguantadas señalan la pantalla.
La reconstrucción mejoró al analizar la secuencia completa y permitió recuperar el patrón general de las melodías imaginadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia está en el tipo de información que se busca extraer. En vez de exigir al sistema un dato absoluto (una frecuencia exacta), se priorizó un principio básico de la percepción musical: las relaciones de ascenso y descenso entre notas. Ese cambio metodológico —mirar la melodía como secuencia y no como puntos sueltos— explicó por qué el contorno resultó más estable que la predicción de cada nota por separado.

Límites del estudio y posibles aplicaciones

Los autores acotaron el alcance de sus resultados. El trabajo se basó en melodías infantiles familiares y no propone una lectura completa de cualquier canción imaginada. Tampoco presentó una aplicación clínica inmediata: se trató de una prueba de concepto basada en registros de electrocorticografía humana.

Aun así, el trabajo dejó una línea de investigación abierta. Según Society for Neuroscience, esta base podría servir para explorar si métodos similares pueden ampliarse a música más compleja o a otros atributos musicales, como el tempo y la dinámica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo se enfocó en decodificar tonos relativos de la melodía imaginada y no frecuencias exactas de cada nota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kwon planteó además una expectativa de más largo plazo: los hallazgos podrían ayudar en el futuro a desarrollar formas de reconstruir melodías imaginadas en personas con poca formación musical o en pacientes que no pueden articular lo que imaginan, como quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica. En ese escenario, una tecnología capaz de interpretar patrones internos —aunque sea de manera parcial— podría convertirse en una vía alternativa para expresar contenido mental que hoy queda encerrado.

Por ahora, el mensaje central es más modesto y, a la vez, relevante: la actividad cerebral asociada a imaginar música no es un ruido indescifrable. Bajo ciertas condiciones experimentales, y si el análisis se organiza como una secuencia de tonos relativos, puede revelar el patrón que forma una melodía, incluso cuando la canción solo “suena” en la mente.

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