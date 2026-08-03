“Puede ser beneficioso”: cuántas tazas de café al día recomiendan los expertos en salud cardiovascular

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda límites claros para la ingesta diaria de cafeína en adultos sanos (Freepik)

Guardar

El consumo de café con cafeína es desde hace años motivo de debate por sus posibles efectos en la salud.

Ahora, un nuevo comunicado de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) aportó claridad al recomendar que los adultos pueden consumir hasta cinco tazas de café con cafeína al día de forma segura.

PUBLICIDAD

Según la organización, esta cantidad no solo es inocua para la mayoría de los adultos, sino que podría asociarse a beneficios en la salud cardiovascular.

Un cambio en las recomendaciones sobre el café

Estudios recientes asocian el consumo habitual de café con ciertos beneficios cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la AHA, los datos más recientes sugieren que el consumo de hasta 400 miligramos de cafeína al día, equivalentes a cinco tazas de café estándar de 240 ml, no representa un riesgo para la salud del adulto promedio. Esta postura marca un giro respecto a recomendaciones previas más restrictivas. El comunicado se basa en el análisis de grandes estudios de cohorte como el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-Up Study, que siguieron a miles de personas durante décadas.

PUBLICIDAD

La noticia fue destacada por The Harvard Gazette, que entrevistó a Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Harvard y coautor del comunicado. Hu afirmó que “para las personas que ya toman café, los datos son muy tranquilizadores: de dos a cinco tazas al día no solo es seguro, sino que puede ser beneficioso para la salud en términos de un menor riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas”.

Beneficios potenciales del café en la salud cardiovascular

El análisis de grandes cohortes permitió descartar efectos negativos a largo plazo en la presión arterial atribuibles al café (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración de la AHA subraya que quienes consumen entre dos y cinco tazas de café con cafeína al día presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Aunque los especialistas advierten que no se recomienda que quienes no consumen café comiencen a hacerlo con el único objetivo de prevenir enfermedades, los hallazgos respaldan que el consumo regular y moderado puede formar parte de un estilo de vida saludable.

PUBLICIDAD

Los investigadores señalan que estos efectos favorables no se deben únicamente a la cafeína. El café contiene también polifenoles y ácido clorogénico, compuestos bioactivos que, según Frank Hu en declaraciones recogidas por The Harvard Gazette, “pueden reducir el estrés oxidativo y la inflamación crónica, e incluso pueden tener efectos beneficiosos sobre la sensibilidad a la insulina”. El metabolismo de los polifenoles por parte de las bacterias intestinales produce metabolitos que contribuyen a estos efectos.

El papel de los compuestos bioactivos en el café

Los compuestos bioactivos presentes en el café podrían influir de manera positiva en la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café, tanto regular como descafeinado, aporta una variedad de compuestos bioactivos. Entre ellos destaca el ácido clorogénico, que demostró reducir la absorción de glucosa y mejorar su metabolismo. Estos compuestos, presentes tanto en café tradicional como en mezclas sin cafeína, amplían el abanico de opciones para quienes buscan reducir su ingesta de cafeína sin renunciar a los posibles beneficios.

PUBLICIDAD

Según la explicación de Frank Hu, “el café no solo contiene cafeína, sino numerosos compuestos bioactivos como los polifenoles”. Estudios recientes también apuntan a que el metabolismo de estos compuestos por la flora intestinal puede tener un impacto positivo en la salud metabólica y cardiovascular.

Diferencias clave entre café y bebidas energéticas

La declaración científica destaca la importancia de diferenciar entre las fuentes de cafeína en la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de la AHA advierte que las conclusiones sobre la seguridad del café no pueden extrapolarse a las bebidas energéticas. Estas bebidas suelen contener cantidades más elevadas de cafeína, junto con altos niveles de azúcares añadidos, taurina y otros estimulantes. Según Frank Hu, “los posibles daños no provienen únicamente de la alta dosis de cafeína, sino también de otros componentes”. The Harvard Gazette subraya que estas bebidas no contienen compuestos bioactivos beneficiosos como los polifenoles.

PUBLICIDAD

La organización pone como ejemplo que una sola lata de estas bebidas, de 473 ml, puede proporcionar hasta 300 miligramos de cafeína. Estas cifras se acercan al límite diario recomendado por la AHA en una sola bebida, lo que puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial y arritmias, especialmente en personas sensibles o con antecedentes cardíacos.

Importancia de la moderación y el tamaño de la taza

El exceso de azúcar o crema en el café puede disminuir los posibles efectos benéficos de la bebida (Pexels)

El tamaño de la taza y la forma de preparar el café también influyen en su impacto sobre la salud. Frank Hu precisó en The Harvard Gazette que “si se usa la taza estándar de 355 ml, serían como tres tazas al día. No como un café con leche grande de una cafetería”. Además, el agregado excesivo de azúcar y crema puede neutralizar los posibles efectos benéficos del café.

PUBLICIDAD

La recomendación de la AHA es clara: para adultos sanos, el consumo de hasta 400 miligramos de cafeína diarios, distribuido en varias tazas de café tradicional, se considera seguro. En cambio, las bebidas energéticas y el café con grandes cantidades de azúcar y crema deben evitarse.

Qué propone la investigación a futuro

La AHA aclara que no se recomienda comenzar a tomar café solo por motivos preventivos si no se tiene el hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre la cafeína y la salud cardiovascular es compleja. Si bien los datos actuales respaldan la seguridad del consumo moderado de café, la AHA reconoce que se necesita más investigación para comprender de manera plena cómo las distintas fuentes de cafeína afectan al organismo y cómo puede variar el impacto entre diferentes personas.

PUBLICIDAD

El comunicado científico señala que las respuestas individuales pueden diferir según factores genéticos, hábitos de vida y condiciones preexistentes. Por ello, aunque las recomendaciones aportan una guía para la mayoría de los adultos, cada persona debe adaptar su consumo según sus necesidades y, en caso de dudas, consultar con un profesional de la salud.

La postura de la Asociación Estadounidense del Corazón marca un precedente en la valoración del café dentro de una dieta equilibrada y refuerza la importancia de distinguir entre las fuentes de cafeína y los hábitos asociados a su consumo. Las investigaciones continúan, y futuras actualizaciones podrían aportar nuevas claves sobre el papel del café en la salud pública.

PUBLICIDAD