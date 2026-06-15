Ciencia

Estrés mundialista: por qué el cortisol de los futbolistas de élite se dispara desde la mañana del partido

Un estudio realizado en deportistas de alto rendimiento midió la hormona en una jornada de competición y halló niveles hasta tres veces más altos que en días de descanso. Cuál es la causa y cómo el dato puede usarse para prevenir lesiones

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Futbolista masculino joven sentado en campo de césped verde bajo el sol, estirando la pierna izquierda, tocando su zapato azul con las manos. Al fondo, árboles y portería.
En días de descanso, el aumento fue del 24,7%, según los resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los futbolistas de élite elevan el cortisol ni bien abren los ojos en las mañanas de partido. Según un estudio liderado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España, y publicado en la revista científica Psychoneuroendocrinology, registraron un incremento del 82,1% en días de competición, frente al 24,7% en jornadas de descanso.

Los autores analizaron muestras de saliva de 190 atletas de élite y concluyeron que la Respuesta del Cortisol al Despertar (CAR, por sus siglas en inglés) se activó como un mecanismo anticipatorio: movilizó energía, aumentó el estado de alerta y preparó los sistemas metabólico y nervioso desde el primer minuto de la mañana de competición.

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Qué es la respuesta del cortisol al despertar y por qué importa

Joven deportista desayuna en un hotel con vistas a la ciudad, tiene huevos revueltos, tostadas, bayas, zumo y café en la mesa, junto a un móvil mostrando un partido.
El estudio registró un incremento del 82,1% en el cortisol al despertar en mañanas de partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación describió la CAR como un mecanismo neuroendocrino que se activa al iniciar el día y que, en escenarios de máxima exigencia, puede intensificarse para preparar al organismo antes de un esfuerzo competitivo.

En términos prácticos, los deportistas no empezaron a competir cuando pisaron el césped: el proceso fisiológico se disparó al despertar.

El estudio encuadró ese comportamiento en la llamada “Hipótesis de la Anticipación”: la CAR no operó como una reacción tardía a un estresor, sino como una respuesta biológica previa que ajustó el cuerpo a las demandas del partido.

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El dato central del estudio: 82,1% en competición frente a 24,7% en descanso

Hombre joven sentado en una cama en penumbra al amanecer, con las manos entrelazadas y la vista baja; junto a él, una mesita con un vaso de agua y un cuaderno.
La Respuesta del Cortisol al Despertar (CAR) se asoció con un mecanismo anticipatorio de activación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo principal fue nítido: los futbolistas de élite experimentaron un incremento del 82,1% en sus niveles de cortisol al despertar en mañanas de competición, frente al 24,7% en días de descanso. La producción hormonal, según el texto, multiplicó por tres la respuesta biológica habitual.

Manuel Jiménez, investigador de la UNIR y primer autor del trabajo, lo explicó en estos términos: “El estudio desvela que la respuesta del cortisol al despertar podría ser una activación anticipatoria, una movilización urgente y aguda, vinculada a la estimación subjetiva de los desafíos que afrontaremos ese día”.

En la misma línea, agregó: “En términos biológicos, el cerebro actúa como un sistema predictivo: anticipa la importancia del desafío que está por venir y pone en marcha una respuesta en cascada que prepara al cuerpo para rendir al máximo incluso antes de que comience la competición”.

Cómo se midió: muestras de saliva, 190 atletas y diseño cruzado

Primer plano de una persona recolectando una muestra de saliva con un gotero. En el escritorio se ven un pequeño vial y un embudo de plástico translúcidos.
El análisis se basó en muestras de saliva recolectadas al despertar y 30 minutos después (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación analizó muestras de saliva de 190 atletas de élite de primera división de varias disciplinas, incluidos futbolistas profesionales de las mejores ligas europeas. La muestra incluyó 58 mujeres y 132 hombres de siete disciplinas olímpicas y profesionales.

El diseño fue cruzado dentro del mismo sujeto: cada atleta actuó como su propio control. Los participantes proporcionaron muestras al despertar (T0) y 30 minutos después (T30), tanto en un día de competición como en un día de descanso. El CAR se cuantificó como cambio (T30 − T0) y se evaluó con valores transformados logarítmicamente y con valores brutos.

Fútbol y deportes individuales: la élite “unifica” la respuesta biológica

Una atleta de piel morena con camiseta blanca y pantalón corto azul corre a toda velocidad en una pista de atletismo roja con líneas blancas, con el fondo borroso.
El estudio no halló diferencias en la respuesta entre deportes individuales y de equipo en la élite (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio no encontró diferencias significativas entre atletas de deportes individuales y de equipo. En otras palabras, el patrón de activación biológica en la mañana de competición se mantuvo consistente en la élite, independientemente del tipo de disciplina.

Jiménez abordó ese punto desde una lectura comparativa: “Solemos pensar que los futbolistas sienten menos presión porque la responsabilidad se comparte entre 11 jugadores en el campo. Sin embargo, este estudio demuestra que, en el nivel de élite mundial, el cuerpo de un futbolista se activa con la misma intensidad por la mañana que el de un atleta que compite solo. La élite unifica la presión biológica”.

Qué pueden hacer los cuerpos técnicos con este indicador

Un cuerpo técnico de fútbol y jugadores vestidos con uniformes negros y azules se reúnen en un campo de césped. Un entrenador mayor gesticula en el centro.
Preparadores físicos y psicólogos deportivos podrían usar la medición para ajustar rutinas previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores propusieron la monitorización del CAR como herramienta científica para medir la disposición competitiva real. El estudio reportó una variabilidad individual del 47,3% respecto a la media, lo que, según el texto, confirmó que cada jugador tenía un “reloj de activación” propio.

La utilidad operativa apuntó a decisiones de intervención rápida: si un futbolista presentó una respuesta atenuada (falta de activación) o exagerada (estrés perjudicial) la mañana de un partido clave, preparadores físicos y psicólogos deportivos podrían aplicar estrategias correctoras inmediatas para que el deportista compitiera dentro de su ventana óptima.

Jiménez lo planteó como una ventaja competitiva: “En el deporte profesional, conseguir que la CAR de cada individuo se ajuste con precisión a las necesidades reales del desafío que tiene por delante representa, sin duda, una ventaja competitiva fundamental”. Y advirtió: “Una sobreactivación o una hipoactivación de los sistemas neuroendocrinos podría ser desadaptativa y dificultar la capacidad del deportista para batir a sus rivales”.

Riesgo de lesiones: estrés, descanso y regularidad horaria

Un futbolista con camiseta a rayas azules y blancas yace en el césped con una lesión en la rodilla, siendo atendido por un médico con polo rojo.
El estudio advirtió que el exceso de estrés y las alteraciones del descanso en concentraciones pueden desajustar la respuesta endocrina matinal, afectar el rendimiento y asociarse con un mayor riesgo de lesiones musculares en el fútbol profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En torneos internacionales, el estudio vinculó la estabilidad del “reloj biológico” con el rendimiento y con variables asociadas a la salud física del jugador. El cortisol actuó como mediador para preparar al cuerpo, pero el sistema exigió una regularidad horaria estricta.

Jiménez lo sintetizó así: “Si el jugador se somete a un exceso de estrés o sufre alteraciones en su descanso, algo habitual en las concentraciones de los grandes torneos, su sistema endocrino puede ver alterada su capacidad de respuesta, lo que afecta a su rendimiento y se asocia directamente con un mayor riesgo de sufrir lesiones musculares”.

El texto también consignó que, en estudios previos del investigador, el estrés fue el responsable de una de cada tres lesiones musculares en el fútbol profesional.

El estudio reforzó la interpretación de la CAR como respuesta anticipatoria robusta en atletas de élite y dejó planteadas líneas de lectura sobre posibles influencias relacionadas con el entrenamiento. En el propio resumen del trabajo, los autores también apuntaron que la reducción gradual de la carga hacia la competición podría afectar el CAR.

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