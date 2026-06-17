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El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

Los aficionados expresaron su malestar con las interrupciones obligatorias

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La pausa de rehidratación es uno de los puntos más discutidos del fútbol en el último tiempo y en el Mundial 2026, donde se impuso su obligatoriedad, la controversia se profundizó debido a su larga extensión.

Los cuestionamientos a los “cooling breaks” quedaron expuestos durante el partido de este miércoles entre Inglaterra y Croacia, en el estadio de Dallas, donde el malestar de los hinchas de ambos países se hizo oír con abucheos cada vez que el árbitro interrumpió el juego.

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La escena se repitió tanto en el primer tiempo como en el segundo: el silbato del árbitro francés Clément Turpin marcó la pausa cerca de los 22 minutos en cada etapa y el público respondió con una sonora desaprobación.

Los abucheos resonaron en todo el estadio y reflejaron una resistencia que ya se había anticipado en redes sociales, donde seguidores ingleses habían convocado a manifestarse contra el nuevo reglamento.

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Thomas Tuchel da indicaciones a sus dirigidos durante la pausa de hidratación (REUTERS/Issei Kato)
Thomas Tuchel da indicaciones a sus dirigidos durante la pausa de hidratación (REUTERS/Issei Kato)

La FIFA justificó estas pausas de tres minutos como un recurso para proteger la salud de los futbolistas ante el calor del verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, la medida generó debate desde el primer día.

Parte de los aficionados y analistas consideran que la obligatoriedad rompe el ritmo del partido y transforma la estructura tradicional del juego, dividiendo los encuentros en cuatro segmentos.

La polémica se intensificó durante el partido de ayer entre Noruega e Irak en la ciudad de Boston, donde la temperatura rondaba los 23 °C (73 °F) y, pese a las condiciones benignas, se aplicó el mismo protocolo y la reacción del público fue similar.

Ese juego tuvo un intenso inicio, pero el equipo iraquí perdió el equilibrio tras el parate, recibió un gol pocos minutos después y, finalmente, cayó por 4-1.

El "cooling break" fue abucheado por los fanáticos en ambas etapas (REUTERS/Hannah Mckay)
El "cooling break" fue abucheado por los fanáticos en ambas etapas (REUTERS/Hannah Mckay)

Entre los protagonistas, el escepticismo crece y las opiniones son diversas. Roberto Martínez, entrenador de Portugal, fue consultado al respecto en la conferencia previa al duelo de hoy ante República Democrática del Congo. En su caso, el español evitó pronunciarse a favor o en contra, aunque sí remarcó la necesidad de tener uniformidad en el torneo y contó cómo afecta su labor: señaló que el nuevo formato los obliga a modificar rutinas de trabajo y estrategias.

“El juego cambia. Si necesitamos pausas de hidratación, que a veces sí las necesitamos, en el mismo torneo debemos tener pausas de juego en todos los partidos. No puede haber excepciones”, sostuvo Martínez.

Y subrayó: “No es mi opinión decir que las necesitamos, pero cuando las tenemos cambia mucho cómo trabajamos durante los partidos. Ahora son cuatro partes. Es distinto para los jugadores y para el cuerpo técnico, tenemos que usar un periodo de tres minutos para trabajar aspectos tácticos, cosa que ya vemos en otros deportes y ayuda mucho”.

En el encuentro entre Inglaterra y Croacia hubo más de 70 mil espectadores (REUTERS/Issei Kato)
En el encuentro entre Inglaterra y Croacia hubo más de 70 mil espectadores (REUTERS/Issei Kato)

El descontento también responde a una percepción cada vez más extendida de que la medida tiene fines comerciales, alterando la esencia del espectáculo.

En esa línea, Néstor Lorenzo, que dirige a Colombia, hizo una distinción entre cómo se comenzó a implementar esta normativa y cómo se desarrolla en este torneo.

“Comenzamos viendo a los entrenadores hablando con sus jugadores. Ahora lo que vemos son comerciales durante tres o cuatro minutos, y eso ya desnaturaliza el juego, ya tiene otro sentido y es donde llegamos a preguntarnos cuál es el verdadero fin de esa pausa”, dijo el DT argentino.

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