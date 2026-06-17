Salud

El secreto nutricional de las cáscaras de frutas y verduras: beneficios, usos y precauciones

Diversos estudios científicos confirman que estas cubiertas exteriores concentran antioxidantes, fibra y vitaminas en proporciones que, en varios casos, superan ampliamente a las de la propia pulpa

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Ilustración digital de siete franjas verticales con una fruta o verdura pelada a la mitad en cada una: manzana roja, zanahoria, papa, kiwi, plátano, sandía y naranja.
Las cáscaras de frutas y verduras concentran fibra, antioxidantes y compuestos bioactivos que pueden mejorar la nutrición y reducir el desperdicio alimentario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cáscaras de frutas y verduras suelen ser vistas como desechos en la cocina cotidiana. Muchas personas las retiran por costumbre, preferencia o por motivos relacionados con la limpieza y la seguridad alimentaria. Sin embargo, la ciencia y la nutrición han comenzado a cuestionar esta práctica, revelando que las capas exteriores concentran una parte significativa de sus nutrientes, fibras y compuestos bioactivos.

Este debate despierta cada vez más interés entre especialistas y consumidores. La cubierta de estos alimentos vegetales concentran fibra, antioxidantes y nutrientes clave, además de ser una herramienta contra el desperdicio alimentario, explican expertos.

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Más allá de la alimentación, también han encontrado usos alternativos: pueden emplearse en recetas y también en actividades domésticas, como la elaboración de tintes naturales o compostaje. Este enfoque no solo mejora la nutrición y la variedad en la dieta, sino que también ayuda a reducir el desperdicio, un problema ambiental de escala global.

¿Hay que pelar las frutas y verduras?

Varios alimentos de origen vegetal pueden ser consumidos con o sin cáscara, siempre y cuando esta sea lavada. Si bien se puede tratar de una cuestión práctica, comer una manzana o cocinar papas con su respectiva capa exterior va más allá y podría beneficiar a las personas. Consumir frutas y verduras de esta manera suele aportar más vitaminas, minerales y fibra que pelarlas, pero no todas son comestibles ni seguras.

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Primer plano de unas manos pelando una zanahoria con un pelador de metal sobre una tabla de cortar de madera, con las cáscaras ya retiradas a la vista.
No todas las cáscaras son comestibles, y la presencia de residuos de pesticidas, la digestibilidad y la dificultad de limpieza obligan a evaluar cada alimento antes de consumirlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión debe basarse en el tipo de producto, la facilidad de limpieza y el posible contenido de residuos de pesticidas. Existen excepciones: de este modo, algunas pueden resultar indigestas, tener sabor desagradable o contener compuestos irritantes o tóxicos.

Numerosos estudios indican que las cáscaras presentan mayores concentraciones de nutrientes. Por ejemplo, una manzana con piel contiene hasta 332% más vitamina K y 142% más vitamina A que una pelada, indica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La capa de la papa aporta hasta 175% más vitamina C que el tubérculo sin piel. Según la dietista Michelle Routhenstein, a Verywell Health, “el kiwi entero, incluida la piel, ofrece el doble de fibra y dosis adicionales de vitamina C, vitamina E y polifenoles”.

Wan Na Chun, también dietista, explicó a la revista que “las cáscaras de tomate son ricas en licopeno, un antioxidante que contribuye a la protección contra el daño solar”. Las cáscaras de zanahoria y manzana destacan por su aporte de fibra y antioxidantes. De igual manera, la piel de la uva y la cáscara de sandía contienen compuestos que favorecen la salud cardiovascular e inmunológica.

En una mesada de madera, una manzana pelada con sus cáscaras y un cuchillo. Al lado, una manzana roja entera con gotas de agua visible.
Consumir frutas y verduras con cáscara puede aportar más vitaminas, minerales y fibra que pelarlas, siempre que la limpieza garantice la seguridad alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio, publicado en Current Research in Food Science, reveló que las cubiertas de las manzanas y duraznos son más ricas en antioxidantes que la propia pulpa o semilla. Incluso, otra investigación explicó que fabricantes aprovechan estos compuestos para enriquecer alimentos como panes o galletitas. En cuanto a la zanahoria, un metaanálisis publicado en MDPI detalla que, a pesar de solamente representar el 11% del peso total, contiene un 54% de ácidos fenólicos que actúan como protectores ante el daño celular, además de carotenoides, vitamina K y niacina.

El consumo de cáscaras también incide en el impacto ambiental. Según BBC, aproximadamente un tercio de los alimentos globales termina desperdiciado, y gran parte de este descarte son partes comestibles como cáscaras. The Conversation indica que esta pérdida contribuye hasta un 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

¿Qué se puede hacer con las cáscaras de frutas y verduras?

Si bien no todas las cáscaras pueden ser aprovechadas para el consumo directo, en algunos casos se pueden utilizar para elaborar otros alimentos. Según la BBC, la cáscara de naranja puede usarse en mermeladas, confituras o ralladuras; la piel de la banana puede sumarse en panes y bizcochos para aumentar la fibra y los nutrientes, aprovechando una fracción importante de la fruta que habitualmente se descarta. En tanto, la piel de calabaza, bien cocida y asada, puede convertirse en snacks crujientes junto con las semillas.

Una papa completamente pelada de color amarillo pálido se encuentra en una tabla de cortar de madera, junto a un montón de sus cáscaras.
El aprovechamiento de cáscaras de frutas y verduras ayuda a reducir el impacto ambiental de los alimentos y el aporte del desperdicio a las emisiones de gases de efecto invernadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta que incluya frutas y verduras con cáscara aporta mayor cantidad de nutrientes y fibra, pero exige valorar la seguridad, el método de limpieza y la posibilidad de cocinar aquellas cáscaras más duras. Informarse sobre cada producto y aprovechar creativamente las partes comestibles favorece una alimentación más variada y responsable con el medioambiente.

Incorporar la cáscara en recetas, infusiones o snacks puede transformar residuos en recursos y hacer la dieta más completa, sin renunciar al sabor ni a la seguridad alimentaria. Explorar nuevas formas de añadir la capa exterior de verduras y frutas al consumo diario permite sumar beneficios para la salud y el medioambiente en pequeños pasos.

Excepciones y precauciones al consumir cáscaras

Pese a los beneficios, no todas las cáscaras son aptas para el consumo. Productos como la palta, el ananá, la cebolla, el ajo y el mango tienen cubiertas poco digeribles o con compuestos potencialmente tóxicos, según Healthline y Verywell Health.

Primer plano de una mano sosteniendo un plátano amarillo maduro, parcialmente pelado, con la pul pulpa expuesta. El fondo es una cocina borrosa con una mesa y frutas.
Las cáscaras de naranja, banana y calabaza pueden incorporarse a mermeladas, panes, bizcochos, infusiones y snacks para sumar fibra y diversificar la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra preocupación es la presencia de residuos de pesticidas. The Conversation señala que, aunque el lavado elimina gran parte de estos residuos, algunos permanecen en la superficie o bajo la piel. Healthline precisa que el pelado puede retirar hasta el doble de residuos en comparación con el lavado solo con agua. Sin embargo, el riesgo suele ser bajo cuando se higienizan adecuadamente y los niveles se mantienen dentro de los límites legales.

Además, algunas cáscaras presentan sabor intenso, textura poco agradable o dificultad para limpiarse. Los especialistas aconsejan informarse sobre cada alimento, lavar con esmero y pelar solamente cuando sea necesario por seguridad o preferencia. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aconsejan que la seguridad y el gusto personal deben ser prioritarios.

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