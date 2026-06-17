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La decisión de River Plate con Galarza Fonda que terminó impactando en la selección de Paraguay en el Mundial

El mediocampista es uno de los cambios que planea el entrenador Gustavo Alfaro, pero el comunicado con el que el Millonario lo ubicó en la lista de prescindibles lo habría golpeado emocionalmente

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Matías Galarza Fonda estaría golpeado anímicamente tras la decisión de River de no tenerlo en cuenta

El comunicado de River Plate que descartó a Matías Galarza Fonda del viaje a la pretemporada en Alicante habría afectado el estado anímico del mediocampista paraguayo en plena disputa del Mundial 2026, al punto de que su titularidad ante Turquía —que el técnico Gustavo Alfaro tenía prácticamente definida— quedó en duda, según señalaron periodistas de Rock And Pop Paraguay.

El club de Núñez publicó el lunes 16 de junio un comunicado en el que precisó que Galarza se reincorporará al plantel en el grupo de relegados una vez que Paraguay concluya su participación en el torneo, siempre y cuando el Atlanta United no haga uso de su opción de compra. La frase equivale a una señal de salida para el jugador, que supo ser una de las apuestas del ciclo anterior en el Millonario.

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Según consignó ABC Color, Alfaro preparaba dos variantes para el partido del viernes en Santa Clara, California, frente a Turquía —válido por la segunda fecha del Grupo D—, y Galarza era uno de los elegidos para ingresar al equipo titular en el mediocampo, en reemplazo de Damián Bobadilla. La otra modificación prevista era el ingreso de Isidro Pitta por Antonio Sanabria en el ataque.

Matías Galarza Fonda era uno de los apuntados por Alfaro para revertir la imagen que dejó Paraguay frente a Estados Unidos (Daniel Jefferson-Imagn Images)
Matías Galarza Fonda era uno de los apuntados por Alfaro para revertir la imagen que dejó Paraguay frente a Estados Unidos (Daniel Jefferson-Imagn Images)

Sin embargo, el comunicado del club habría golpeado el ánimo del jugador. Ante ese escenario, los periodistas de Rock And Pop Paraguay Bruno Pont, Federico Arias y Carlín Correa debatieron al respecto con visiones divergentes.

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“Esta generación de cristal, hermano querido”, disparó Pont. “Yo recuerdo antes a jugadores que se enteraban antes de jugar un partido que su papá murió e igual entraban a jugar”, agregó.

Arias fue más directo con su cuestionamiento: “¿Qué mejor que responder a ese comunicado haciendo un buen partido en el Mundial?” “Pero es una tontería. ¿Dónde está el espíritu de un jugador que dijo: ‘Vamos a pelear la Copa del Mundo’?”, preguntó.

Correa, en tanto, aportó un argumento pragmático sobre lo que el propio Galarza podría ganar con una buena actuación: “Si él juega y hace un buen partido, va a meter una gran presión. En Argentina los hinchas van a decir: ‘¿Cómo vas a dejar al paraguayo con el Mundialazo que hizo?’”.

El mediocampista, nacido en Puerto Rico, Paraguay, llegó al Millonario junto a Juan Portillo en una operación por la que el club desembolsó 8,5 millones de dólares a Talleres, haciéndose con el 70% de su pase. En total, disputó 14 partidos con la camiseta de River —seis como titular y ocho desde el banco— sin convertir goles ni repartir asistencias, un rendimiento muy por debajo del que había exhibido en Córdoba.

La saturación del mediocampo del equipo, con nombres como Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Aníbal Moreno, entre otros, le cerró las puertas de la titularidad. Además, un error en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 frente a Racing terminó por sellar su destino: a principio de temporada, River decidió cederlo a préstamo a Atlanta United de la MLS.

Por otro lado, Paraguay y Turquía llegan al encuentro del viernes con la necesidad de sumar tras sus derrotas, en la primera fecha, frente a Estados Unidos y Australia, respectivamente. Una victoria mantendría vivas las chances de clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

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