Cuándo un olvido deja de ser normal: las señales que identifican los neurocientíficos

Los pequeños olvidos en la vida adulta forman parte del envejecimiento natural y solo preocupan si alteran la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la adultez, es común tener pequeños olvidos, como no recordar el motivo por el que se subió una escalera o perder objetos en lugares insólitos. Según Ulman Lindenberger, neurocientífico citado en New Scientist, estos lapsos forman parte del envejecimiento natural. No deben generar preocupación, ya que reflejan el funcionamiento esperado del cerebro con el paso del tiempo. Estos olvidos solo adquieren relevancia si afectan de manera notable la vida diaria.

El deterioro de la memoria episódica, que implica recordar hechos, lugares y momentos específicos, suele hacerse evidente en la mayoría de los adultos desde los 60 años. Lindenberger señala que este proceso afecta todas las fases de la memoria, desde la codificación hasta la evocación de recuerdos.

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Aprender y recordar asociaciones nuevas o previas depende de mecanismos cerebrales cada vez menos fiables con la edad. Por eso, es normal que ciertos despistes sean previsibles y frecuentes con el envejecimiento.

Un estudio de 2025 con más de 3.700 adultos sanos vinculó el deterioro de la memoria con la pérdida de conexiones entre regiones cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios cerebrales y deterioro de la memoria con la edad

El deterioro de la memoria asociado a la edad se explica principalmente por cambios estructurales y funcionales en el cerebro, que comienzan en la mediana edad y se aceleran con el paso del tiempo. Un estudio publicado en 2025 y realizado por Lindenberger y colegas, con más de 3.700 adultos cognitivamente sanos, demostró que el declive de la memoria relacionado con la edad está estrechamente vinculado al deterioro de las conexiones entre regiones cerebrales.

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Este fenómeno se relaciona con la degradación progresiva de la capa grasa que recubre las neuronas y con la reducción del tamaño del hipocampo, una región clave para la formación de nuevos recuerdos. Según Lindenberger, estos cambios no deben ser motivo de preocupación en sí mismos: forman parte de un proceso natural en el que la maquinaria cerebral para crear y mantener asociaciones pierde fiabilidad conforme avanza la edad adulta.

El envejecimiento reduce la fiabilidad de la maquinaria cerebral por la degradación de la mielina y la disminución del hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre olvido normal y señales de alerta

Distinguir entre un olvido habitual y una señal de alerta puede ser complejo. Los neurólogos suelen prestar atención cuando la tendencia a olvidar se convierte en un patrón que interfiere con las actividades cotidianas, especialmente si se trata de olvidar cosas que antes no costaba recordar o de perder citas importantes.

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Ronald Petersen, neurólogo de la Mayo Clinic en Minnesota, señala que la preocupación surge cuando los episodios de olvido se hacen recurrentes y las personas cercanas también los notan: “Nos preocupamos cuando los individuos empiezan a olvidar información importante como citas médicas o salidas programadas para jugar al golf. Cuando esto se vuelve un patrón y quienes los rodean lo advierten, quizá sea momento de buscar ayuda”.

Petersen sugiere que un buen indicador es la frecuencia con la que una persona tiende a repetirse sin darse cuenta. Si esto ocurre con regularidad, puede ser un signo de que la función de la memoria está disminuyendo de forma acelerada. No se trata solo de olvidar detalles menores, sino de repetir preguntas o comentarios en la misma tarde, lo cual puede indicar que la información nunca se almacenó correctamente, una señal de alerta relevante.

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Los neurólogos consideran una señal de alerta que los olvidos se vuelvan un patrón, hagan perder citas médicas y sean advertidos por personas cercanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la atención y factores externos en los olvidos

Muchos fallos cotidianos de memoria no se deben a un problema de almacenamiento, sino a una cuestión de atención. Si una persona olvida dónde dejó las llaves, puede deberse a que, en ese momento, su mente estaba distraída o sometida a estrés, lo que impidió que la información se codificara adecuadamente. En estos casos, no hay un recuerdo disponible para recuperar después.

El artículo destaca que factores como la ansiedad, el estrés, la depresión, la menopausia o el consumo de ciertos medicamentos pueden afectar temporalmente la atención y la memoria episódica. Por ello, antes de interpretar cualquier signo de deterioro cognitivo, es fundamental considerar estas circunstancias externas.

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El estrés, la ansiedad, la depresión, la menopausia y algunos medicamentos pueden afectar la atención y la memoria episódica sin implicar demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultad para distinguir entre envejecimiento y demencia

Trazar una línea clara entre el deterioro normal de la memoria por la edad y la aparición de una demencia resulta especialmente difícil, tanto desde el punto de vista conductual como biológico. Lindenberger apunta que, en la vejez avanzada, la frontera entre el rango inferior de la memoria normal y el inicio de una patología como la demencia es difusa.

En el caso de enfermedades como el Alzheimer, los primeros cambios suelen afectar el hipocampo y la corteza entorrinal, áreas responsables de la formación y consolidación de nuevos recuerdos. Por eso, las personas con deterioro cognitivo leve o demencia incipiente muestran más dificultades para crear recuerdos recientes —como mantener una conversación— que para evocar hechos antiguos.

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Repetir la misma pregunta varias veces en una tarde puede ser un indicio de que el recuerdo nunca se consolidó, lo que enciende una señal de alarma.

Distinguir entre envejecimiento, deterioro cognitivo leve y demencia es difícil, pero preocupa más un declive rápido que interfiere con las rutinas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ansiedad por la memoria y su impacto en la interpretación de los síntomas

El temor a desarrollar demencia puede influir en la forma en que las personas interpretan sus olvidos. Un estudio de 2025 citado en el artículo revela que los adultos mayores con altos niveles de “preocupación por la demencia” tienden a considerar los lapsos de memoria cotidianos como señales de un deterioro cognitivo inminente. Esta actitud, a su vez, puede asociarse con desenlaces negativos para la salud.

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La realidad es que ni siquiera los neurólogos pueden determinar con facilidad qué es normal y cuándo hay motivo para preocuparse por la memoria en la vejez. Lindenberger propone una regla práctica: “Hay razón para preocuparse cuando el declive es rápido y comienza a interferir con las rutinas diarias”.