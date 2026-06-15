Llevaba a su nieto a una consulta con la psicopedagoga y le robaron el auto a punta de pistola en La Plata

Vista de la Calle 54 en Villa Elisa, La Plata, escenario del reciente robo de auto sufrido por una jubilada y su nieto (Google Maps)

Una mujer de 71 años y su nieto de 11 vivieron momentos de máxima tensión en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, cuando fueron interceptados por tres delincuentes armados al llegar a una consulta psicopedagógica.

El hecho ocurrió en la zona de calle 54 entre 5 y 6, donde los asaltantes abordaron violentamente a las víctimas y se apoderaron de un Audi Q3. Tras una serie de amenazas, los ladrones escaparon rápidamente del lugar.

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La secuencia se inició cuando la jubilada arribó al sitio junto al menor, a bordo del vehículo de alta gama. Apenas estacionaron, los tres agresores, portando armas de fuego, se aproximaron y exigieron de inmediato las llaves del automóvil. Según se informó, los asaltantes mostraron una actitud intimidante y no dudaron en presionar a la mujer para lograr su objetivo.

Frente a la imposibilidad de poner en marcha el Audi Q3 por sus propios medios, los delincuentes recurrieron a un método más agresivo: obligaron a la víctima a reingresar al automóvil y encenderlo. De este modo, consiguieron finalmente darle arranque el vehículo y, sin perder tiempo, huyeron en dirección Parque Pereyra Iraola.

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Después del asalto, y según informó el portal 0221, la mujer y su nieto lograron resguardarse en una vivienda cercana, donde permanecieron a salvo hasta la llegada de ayuda. Vecinos de la zona llamaron al 911 para informar sobre el robo y solicitar la presencia de las autoridades. El rápido accionar de los residentes permitió que las víctimas recibieran contención en los minutos posteriores al episodio.

En el lugar, miembros de la fuerza policial iniciaron un operativo de búsqueda y relevaron las primeras declaraciones de testigos.

Horas después del robo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires encontró el auto en Florencio Varela

Horas después del asalto, el Audi Q3 robado fue localizado por la policía en Florencio Varela, partido vecino al lugar del hecho. El hallazgo se produjo luego de un operativo de rastreo coordinado por efectivos de la comisaría Decimosegunda. Según los primeros informes, el vehículo fue encontrado abandonado, sin ocupantes y en condiciones aptas para la circulación.

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Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el caso. La investigación sigue en curso, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada tras el robo. Para esto, las autoridades trabajan en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad urbanas y privadas.

La comisaría Decimosegunda de Villa Elisa quedó al frente de la investigación. El personal policial trabaja en coordinación con otras dependencias de seguridad y la fiscalía interviniente para reconstruir los movimientos de los asaltantes antes, durante y después del ataque.

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