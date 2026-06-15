Crimen y Justicia

Violencia familiar en La Plata: un hombre atacó a tiros a su hermana y terminó detenido

Tras amenazar y abrir fuego contra un vehículo familiar, el agresor fue localizado y arrestado por la Policía Bonaerense. En el domicilio hallaron un revólver, una escopeta y más de 50 municiones

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Una calle residencial con casas de un piso, árboles, un coche y varias motocicletas estacionadas al borde. El cielo es parcialmente azul con algunas nubes
Una vista de la calle en Villa Elvira, La Plata, donde un hombre fue detenido por efectuar disparos contra su hermana en un incidente familiar (Google Maps)

Un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana junto a otros familiares.

El hecho ocurrió el viernes pasado y terminó con el acusado detenido tras un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en su domicilio. El incidente dejó una secuencia de amenazas, disparos y tensión, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

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Según la denuncia presentada por la mujer de 33 años, el conflicto se desató cuando se disponía a retirarse de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 80 y 3. En ese momento, observó a su hermano salir armado a la vereda. Las amenazas verbales precedieron a los disparos: el acusado efectuó al menos tres detonaciones contra el automóvil Fiat Punto donde se encontraba la denunciante junto a otras personas de la familia.

Una de las balas destrozó una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otra impactó en una de las puertas. Pese a la cercanía de los disparos y la agresión directa, ninguna de las personas presentes resultó herida.

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Tras la denuncia y según informó el portal 0221, la Justicia dispuso tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. El procedimiento fue ejecutado el sábado por personal de la Policía Bonaerense, quienes localizaron al hombre dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque.

Durante la requisa, los agentes encontraron al sospechoso armado: portaba en la cintura un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones. Además, se incautaron otras armas en el domicilio, incluyendo un pistolón marca Rexto, una escopeta doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo el material quedó secuestrado como evidencia en el marco de la investigación.

El acusado, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata. Ahora, la fiscalía deberá analizar la situación procesal del detenido y determinar los próximos pasos judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, lo que habría motivado el accionar violento.

Policía de la provincia de Buenos Aires en Departamental La Matanza. Autopista y camino de cintura 1920
La Policía detuvo al agresor tras un allanamiento en su domicilio (Gustavo Luis Gavotti)

Un tenso episodio tuvo lugar durante la madrugada del sábado en La Plata, donde un sospechoso de 22 años protagonizó un tiroteo contra el frente de una casa ubicada en la localidad de Ensenada. El hecho, captado por un testigo, fue denunciado al 911 y derivó en un operativo policial en el que el joven resultó detenido. Tras identificarlo, se constató que tenía un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se desplegó en las calles 127 entre 40 y 41 de El Dique. A dicha intersección se movilizó personal del Grupo Motorizado Departamental, junto con efectivos de la Comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, que localizaron al sospechoso, identificado como R.G.H. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, motivando un despliegue mayor.

Mientras intentaba escapar, el tirador ingresó por una zona de difícil acceso e intentó esconderse en una casa. Pero los agentes, que lo seguían de cerca, captaron su maniobra, ingresaron a la vivienda y lo interceptaron. Allí el sospechoso quedó reducido por los policías y fue detenido.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un revólver calibre 22 largo, color gris, con un cartucho intacto. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso ofreció resistencia durante el procedimiento y lesionó levemente a uno de los oficiales, a quien le propinó una patada en la mano derecha.

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