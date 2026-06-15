Ciencia

Cómo las redes sociales pueden influir en el desarrollo de trastornos alimentarios

Una revisión internacional de 50 investigaciones en 17 países halló que la exposición a ideales de delgadez y fitness se relaciona con mayor insatisfacción corporal y conductas restrictivas en adolescentes y adultos jóvenes

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Ilustración cenital de 12 jóvenes en círculo con móviles proyectando luz. En el centro, una persona se cubre la cara, rodeada de 'delgadez', 'likes', 'fit', 'dieta', 'validación'.
Un estudio internacional publicado en PLOS Global Public Health vinculó el uso de redes sociales con un mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria entre jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales se han transformado en el eje de la vida cotidiana para millones de jóvenes, generando preocupación entre especialistas por su impacto en la imagen corporal y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Un estudio internacional liderado por Aarushi Dane y Kriti Bhatia y publicado en la revista PLOS Global Public Health, analiza este vínculo.

El trabajo analiza pruebas de 50 investigaciones realizadas en 17 países. Sus conclusiones apuntan a que el uso de redes sociales es un factor de riesgo plausible para el desarrollo de conductas alimentarias de riesgo y trastornos alimentarios entre jóvenes, debido a dinámicas de comparación social, internalización de ideales de delgadez y “fit”, y auto-objetivación. La exposición cotidiana a estos contenidos afecta la percepción y el cuidado del propio cuerpo.

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Trastornos alimentarios
El tiempo de uso y la exposición a contenido con cuerpos delgados o musculosos aumentan la insatisfacción corporal y favorecen conductas alimentarias de riesgo (Freepik)

Cómo influyen el tiempo de uso y la comparación social

Ambos subrayan que importan la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en las redes sociales y, especialmente, el tipo de contenido consumido. La exposición constante a imágenes que promueven cuerpos delgados o musculosos potencia la comparación social, identificada como uno de los mecanismos que explican el aumento de la insatisfacción corporal. Cuanto mayor es la exposición a estos modelos, mayor es la tendencia a adoptar conductas restrictivas o patrones alimentarios de riesgo.

Las comparaciones ocurren tanto con celebridades como con personas conocidas, generando una competencia intragrupal que afecta la autoestima. El estudio muestra que la presión de los pares en entornos digitales puede ser igual o incluso más fuerte que la de los medios tradicionales.

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En ese sentido, el contacto repetido con ideales estéticos poco realistas y la comparación constante predicen un mayor deseo de delgadez y el monitoreo obsesivo del propio cuerpo.

El peso de la validación externa en redes

El informe remarca que la interacción activa en redes —publicar fotografías, recibir comentarios o acumular “me gusta”— refuerza la dependencia de la validación externa. Los jóvenes que buscan aprobación a través de estas interacciones presentan mayor vulnerabilidad a restringir su alimentación, especialmente si su autoestima depende de la respuesta digital.

La investigación analiza tendencias como “fitspiration” o “thinspiration”, que promueven la delgadez extrema o la obsesión por el fitness, contribuyendo al desarrollo de síntomas alimentarios. También se observa preocupación patológica por la imagen, manifestada tanto en contenido compartido como en la autoevaluación privada, por ejemplo, a través de la toma y análisis de selfies, aunque no se publiquen.

El seguimiento de cuentas centradas en dietas estrictas, ejercicio extremo o ideales estéticos poco realistas incrementa el riesgo de conductas alimentarias insalubres. Dane y Bhatia advierten sobre la existencia de comunidades online que normalizan y promueven trastornos como la anorexia o la bulimia, facilitando que estas prácticas pasen inadvertidas para el entorno cercano.

trastornos alimentarios
Las tendencias de fitspiration y thinspiration, junto con el análisis constante de selfies, se asociaron con síntomas alimentarios y preocupación patológica por la imagen corporal

Diferencias por género y contexto cultural

Los autores destacan que la vulnerabilidad a los TCA varía según el género y el contexto cultural. Las mujeres jóvenes siguen siendo el grupo más afectado, pues tienden a utilizar redes sociales para actividades relacionadas con la imagen corporal y la comparación social, mientras que los hombres suelen orientarse hacia la ampliación de su red de amistades.

Sin embargo, la presión para alcanzar estándares de perfección física también se observa en aumento entre los varones, impactando sus niveles de satisfacción corporal y hábitos alimentarios.

El análisis muestra que la globalización digital ha extendido los cánones de belleza occidentales a contextos donde la incidencia de TCA era baja. Al mismo tiempo, ciertas identidades culturales pueden ofrecer protección, promoviendo una visión de la belleza corporal y reduciendo la incidencia de insatisfacción y conductas alimentarias patológicas.

Trastornos alimentarios
El estudio advirtió que las mujeres jóvenes son el grupo más afectado por los TCA en redes sociales y propuso prevención con alfabetización mediática y atención de familias, educadores y profesionales de la salud (Pexels)

Qué medidas de prevención plantea el estudio

El estudio destaca que comprender la relación entre redes sociales y TCA permite diseñar estrategias de prevención. No se trata de demonizar la tecnología, sino de promover una alfabetización mediática crítica que permita a los jóvenes identificar y cuestionar los ideales visuales presentes en las plataformas digitales.

Los especialistas recomiendan que profesionales de la salud, familias y educadores presten atención a señales de riesgo, como el monitoreo obsesivo del cuerpo o la participación en comunidades digitales que promueven conductas alimentarias peligrosas.

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