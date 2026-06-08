Ciencia

Descubren la clave química que ayudaría al cerebro a romper hábitos y adaptarse

Un reciente estudio en Okinawa revela cómo una señal cerebral permite modificar conductas tras la decepción, ofreciendo nuevas pistas para tratar trastornos como adicciones, TOC y Parkinson

Guardar
Google icon
Una mujer adulta de mediana edad, con el pelo rubio recogido y una camisa blanca, mira una visualización 3D de una doble hélice de ADN con regiones luminosas y redes. Al fondo, se ve un cerebro humano con conexiones neuronales activas.
Los autores señalan que la acetilcolina se altera en tratamientos de trastornos neuropsiquiátricos y que entender su papel en los hábitos podría orientar futuras estrategias terapéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST) anunció el hallazgo de una señal cerebral que permite a los seres vivos romper rutinas y ajustar su comportamiento cuando el entorno cambia de manera inesperada.

De acuerdo con el reporte difundido por la institución, los investigadores identificaron que la acetilcolina, un neurotransmisor, actúa como detonante para abandonar viejos hábitos tras una decepción o revés.

PUBLICIDAD

El estudio, publicado en la revista Nature, fue realizado con ratones entrenados para navegar en un laberinto virtual.

Cómo la decepción activa la flexibilidad cerebral

Infografía ilustra el cerebro humano con conexiones neuronales y diagramas sobre la acetilcolina, ratones en laberintos y redes cerebrales.
Un estudio del OIST en Okinawa identifica la acetilcolina como clave para que el cerebro rompa hábitos y adapte su comportamiento, abriendo vías para tratar trastornos neurológicos como adicciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el profesor y jefe de la Unidad de Investigación en Neurobiología del OIST, Jeffery Wickens, la adaptación a nuevas situaciones requiere una coordinación compleja entre distintas áreas del cerebro. Hasta ahora, los mecanismos precisos detrás de este proceso no estaban claros.

PUBLICIDAD

“Los mecanismos cerebrales que subyacen a los cambios de comportamiento han permanecido esquivos, porque la adaptación a un escenario determinado es muy compleja desde el punto de vista neurológico. Requiere una actividad interconectada en múltiples áreas del cerebro”, afirmó Wickens en declaraciones recogidas por el el portal Science Daily.

En el experimento, los ratones aprendieron a recorrer un laberinto virtual y a asociar ciertas rutas con recompensas. Cuando los científicos cambiaron las reglas y retiraron inesperadamente la recompensa, los animales experimentaron una decepción. Mediante técnicas avanzadas de imagen, el equipo observó un aumento en la liberación de acetilcolina en áreas específicas del cerebro.

El doctor Gideon Sarpong, primer autor del estudio, detalló que este incremento estuvo directamente relacionado con la probabilidad de que los ratones modificaran su estrategia y exploraran rutas alternativas.

“Cuanto mayor era el aumento de acetilcolina, mayor era la probabilidad de que los ratones modificaran sus decisiones futuras. Nuestros resultados demostraron la importancia de la acetilcolina para romper hábitos y facilitar la toma de nuevas decisiones”, declaró.

El papel de la acetilcolina y la memoria de hábitos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En ratones, algunas neuronas colinérgicas respondieron poco y podrían preservar recuerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de investigadores evaluó si la acetilcolina era el factor determinante de la flexibilidad conductual. Para ello, bloqueó la producción del neurotransmisor en algunos ratones, lo que provocó que los animales persistieran en estrategias obsoletas y mostraran menor disposición a cambiar tras un resultado inesperado. El hallazgo confirmó que la acetilcolina desempeña un papel esencial en la adaptación cerebral al cambio.

Aunque la mayoría de las interneuronas colinérgicas —las células responsables de liberar acetilcolina— aumentaron su actividad ante la decepción, algunos grupos celulares presentaron una respuesta débil o incluso redujeron su actividad. Esta diversidad en la reacción podría, según los investigadores, ayudar a conservar información sobre estrategias previamente exitosas.

“Esto indica que los ratones no necesariamente olvidan la vía anterior para obtener la recompensa, sino que retienen esta información en caso de que la situación cambie de nuevo”, explicó Sarpong en la misma publicación.

Implicaciones para adicciones y trastornos neurológicos

Mujer mayor de cabello gris con suéter azul claro sentada a una mesa de madera, mirando un vaso de agua que sostiene en su mano izquierda. Su puño derecho está cerrado.
Los resultados podrían influir en el desarrollo de terapias para afecciones como la adicción, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa sugiere que la flexibilidad conductual depende de una red cerebral mucho más extensa que un solo neurotransmisor o tipo de célula. No obstante, la acetilcolina emerge como un componente central, especialmente en el cuerpo estriado, una región clave para la toma de decisiones y el aprendizaje de hábitos.

“Los niveles de acetilcolina suelen alterarse en los tratamientos para trastornos neuropsiquiátricos como la enfermedad de Parkinson o la esquizofrenia, por lo que comprender la función de este neurotransmisor es esencial para tratar muchos trastornos neuropsiquiátricos”, señaló Wickens. Según el equipo, los resultados podrían influir en el desarrollo de terapias para afecciones como la adicción, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el Parkinson.

El avance representa un aporte clave para la neurociencia básica y el diseño futuro de estrategias terapéuticas. Los investigadores seguirán explorando cómo distintas regiones y sistemas químicos cerebrales trabajan en conjunto para permitir la adaptación a cambios repentinos del entorno.

Temas Relacionados

NeurocienciaDopaminaJapónOkinawaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cambio climático amenaza la producción de té en la India, según un estudio

Una reciente investigación sobre el impacto de la variabilidad climática en las principales regiones productoras de té del país, con consecuencias directas para millones de trabajadores y para la economía nacional

El cambio climático amenaza la producción de té en la India, según un estudio

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Investigadores de Australia y Reino Unido analizaron los metabolitos que se forman cuando los fármacos se degradan. El hallazgo, publicado en Nature Water, sugiere cambios en las evaluaciones de riesgo ambiental y mejoras en el tratamiento del agua

Los antibióticos pueden generar resistencia bacteriana incluso después de descomponerse en el agua

Un medicamento para la diabetes podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con predisposición genética

Se trata de dapagliflozina, un fármaco para la diabetes tipo 2, que podría funcionar como una herramienta preventiva en algunas personas. Un estudio publicado en Nature Medicine reveló que en portadores de variantes asociadas a miocardiopatía, las hospitalizaciones bajaron del 16% al 3%

Un medicamento para la diabetes podría reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con predisposición genética

El CONICET inicia una nueva expedición submarina para explorar la biodiversidad del océano a 600 km de la costa de Chubut

Infobae accedió a todos los detalles de la campaña Talud Continental V, tras el boom de la misión del año pasado, en Mar del Plata, que dejó más de 40 nuevas especies submarinas

El CONICET inicia una nueva expedición submarina para explorar la biodiversidad del océano a 600 km de la costa de Chubut

Guía para ver el “beso cósmico” de Júpiter y Venus, un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2028

Consejos sencillos permiten aprovechar al máximo la ventana de observación. Los otros eventos que habrá en el mes

Guía para ver el “beso cósmico” de Júpiter y Venus, un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2028

DEPORTES

Bryant Park recibe a los fans de los Knicks tras el cierre de la plaza del Madison Square Garden y las entradas inaccesibles para el Juego 3

Bryant Park recibe a los fans de los Knicks tras el cierre de la plaza del Madison Square Garden y las entradas inaccesibles para el Juego 3

Josh Hart critica el precio de las entradas y advierte que muchos hinchas de los Knicks no podrán estar en las finales de la NBA

Los tiernos gestos entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian durante el Gran Premio de Mónaco: besos, sonrisas y champagne

Una demanda judicial busca frenar la pelea de UFC en la Casa Blanca durante el cumpleaños 80 de Trump

Quico reveló el lujoso objeto que le regaló a Messi durante su encuentro en Miami: la reacción del ídolo que lo sorprendió

TELESHOW

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

Benjamín Vicuña celebró los 14 de Beltrán con una carta pública llena de amor: “Doy mi vida para que seas feliz”

Pablo Echarri contó como besó por primera vez a Nancy Dupláa en el film El desvío: “Yo se lo pedí al director”

El dolor que María Rosa Fugazot nunca pudo superar: la muerte de su hijo René Bertrand marcó sus últimos días

La actriz Cristina Tejedor despidió a su compañera María Rosa Fugazot: “Ella lo único que hacía era hablar y recordar a René”

INFOBAE AMÉRICA

Femicidio en Uruguay: una joven fue asesinada a puñaladas por un compañero de liceo que dijo que la odiaba

Femicidio en Uruguay: una joven fue asesinada a puñaladas por un compañero de liceo que dijo que la odiaba

A 55 años de su desaparición en Panamá, el recuerdo del padre Gallego se desvanece con el tiempo

“El calor extremo obliga a rediseñar equipos”: Ismael Sánchez advierte sobre el consumo eléctrico en El Salvador

Honduras: Decomisan cargamento de droga tras persecución en Pimienta, Cortés

Rodrigo Paz promulga la ley que regula los estados de excepción en medio de una ola de protestas