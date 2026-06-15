Los 8 destinos de diseño que marcarán tendencia en 2026, según expertos en interiorismo

House Beautiful reúne ocho destinos donde la creatividad contemporánea dialoga con la historia y la arquitectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista House Beautiful, especializada en diseño de interiores, ha publicado una selección de ocho destinos de diseño recomendados por diseñadores internacionales que, según expertos consultados, están transformando la inspiración creativa y definirán las tendencias de viaje en 2026.

Estos destinos emergentes destacan por su capacidad para fusionar historia, arquitectura y creatividad contemporánea. Han sido seleccionados por su potencial para inspirar a quienes buscan ideas originales, autenticidad y escenarios culturales distintos a los tradicionales lugares de referencia en el mundo del diseño.

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1. Rajasthan: inspiración en la tradición y la artesanía

Rajasthan destaca por sus ciudades inspiradoras y su celebración de lo imperfecto y humano. (Wikipedia)

Rajasthan, en la India, lidera la lista por sus edificios imponentes y la riqueza que aporta la artesanía local en los interiores.

La diseñadora Blair Moore, citada por el medio, resalta la autenticidad de estos espacios, donde los procesos artesanales y la imperfección celebran lo humano frente a la perfección industrial. Entre las ciudades más inspiradoras de la región se encuentran Jaipur, Udaipur y Jodhpur.

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2. Nueva Orleans, el alma creativa del sur

Nueva Orleans impulsa un estilo ecléctico que prioriza la personalidad por encima de la corrección. (Wikipedia)

En los Estados Unidos, Nueva Orleans se distingue por su historia multicultural y su personalidad audaz. La diseñadora Sarah Stacey vincula su propio estilo ecléctico a la influencia de esta ciudad. “Nueva Orleans no actúa para nadie, es excesiva y se entrega al placer simplemente porque puede hacerlo”, afirmó en diálogo con el medio citado.

Su carácter genuino y sin filtros la convierte en un referente creativo para quienes valoran la libertad de expresión en el diseño.

3. Kioto, minimalismo y detalles cautivadores

Kioto propone una estética sobria donde los detalles pequeños sostienen la belleza cotidiana. (Freepik)

Kioto combina minimalismo y artesanía refinada en entornos modernos y tradicionales. Según Ashley Wilkins, de Islyn Studio, cada día esta ciudad japonesa revela una nueva forma de belleza a través de pequeños detalles y momentos de quietud.

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El diseño de la ciudad equilibra la sobriedad con una atención cuidadosa al detalle, lo que la ha posicionado como musa para propuestas elegantes y discretas.

4. San Miguel de Allende, pasado y presente en armonía

San Miguel de Allende combina patrimonio y colaboración con creadores locales en piezas funcionales (Wikimedia).

San Miguel de Allende, México, ha fascinado a la diseñadora Emily Janak por su diversidad arquitectónica y casi 500 años de historia como sitio Patrimonio de la Humanidad.

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Janak resalta que la arquitectura y la artesanía consciente son el principal atractivo. Además, la colaboración con creadores locales aporta funcionalidad y fuerza visual, elementos que la diseñadora traslada a sus propios trabajos, según explicó a House Beautiful.

5. Marrakech, entre colores y detalles eternos

Marrakech construye un lenguaje visual basado en mosaicos, color y una sensación de intemporalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Marrakech, Marruecos, el diseño cobra vida a través de construcciones coloridas, mosaicos y una atmósfera que la diseñadora Abigail Marcelo considera “atemporal”.

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Marcelo, fundadora de Casa Marcelo, señaló al medio citado que la cultura y la arquitectura existen en una especie de bella suspensión, transmitiendo una sensación de intemporalidad. El color, en particular la tonalidad Marrakesh, define un lenguaje visual inolvidable en cada rincón de la ciudad.

6. Bangkok, color y dinamismo en el sudeste asiático

Bangkok muestra cómo la alegría cromática y la tradición pueden convivir en espacios urbanos. Freepik

La capital de Tailandia, Bangkok, es señalada por la diseñadora Samah Nawar como el lugar donde un espacio puede ser alegre sin justificación.

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La ciudad logra unir tradición y modernidad, integrando matices del entorno que aportan vida a su vida urbana vibrante. “Los ambientes más inspiradores son los creados por quienes conocen el origen de sus colores”, comentó Nawar al medio.

7. Venecia, historia viva y escenario de creatividad

Venecia ofrece un modelo de reinvención donde el pasado se vuelve escenario para la innovación. REUTERS/Fabrizio Bensch

Venecia, en Italia, destaca por el diálogo entre su herencia histórica y la innovación actual. La Bienal de Venecia es, según la diseñadora Géraldine Dohogne, el momento en que el esplendor del pasado se convierte en escenario de expresión contemporánea.

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La ciudad reúne estilos arquitectónicos que abarcan desde el periodo bizantino hasta el barroco, haciendo de ella un modelo para quienes buscan inspiración en la reinvención de las tradiciones.

8. Ciudad de México, creatividad en continua evolución

La Ciudad de México proyecta una escena de diseño en evolución con coherencia entre materiales, composición y color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México atrae a diseñadores de todo el mundo gracias a su fusión de pasado y presente, así como por su escena cultural contemporánea.

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Marie Cloud, aunque aún no ha visitado la capital mexicana, sigue con atención su arquitectura y diseño interior, resaltando la coherencia entre materiales, color y composición de los espacios.

Coco Greenblum añade, en declaraciones recogidas por House Beautiful, que la convivencia de historia y modernidad en hoteles y restaurantes permite percibir la cultura local de una manera instantánea.