Los 8 destinos de diseño que marcarán tendencia en 2026, según expertos en interiorismo

La revista House Beautiful, especializada en diseño de interiores, ha publicado una selección de ocho destinos de diseño recomendados por diseñadores internacionales que, según expertos consultados, están transformando la inspiración creativa y definirán las tendencias de viaje en 2026.
Estos destinos emergentes destacan por su capacidad para fusionar historia, arquitectura y creatividad contemporánea. Han sido seleccionados por su potencial para inspirar a quienes buscan ideas originales, autenticidad y escenarios culturales distintos a los tradicionales lugares de referencia en el mundo del diseño.
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1. Rajasthan: inspiración en la tradición y la artesanía
Rajasthan, en la India, lidera la lista por sus edificios imponentes y la riqueza que aporta la artesanía local en los interiores.
La diseñadora Blair Moore, citada por el medio, resalta la autenticidad de estos espacios, donde los procesos artesanales y la imperfección celebran lo humano frente a la perfección industrial. Entre las ciudades más inspiradoras de la región se encuentran Jaipur, Udaipur y Jodhpur.
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2. Nueva Orleans, el alma creativa del sur
En los Estados Unidos, Nueva Orleans se distingue por su historia multicultural y su personalidad audaz. La diseñadora Sarah Stacey vincula su propio estilo ecléctico a la influencia de esta ciudad. “Nueva Orleans no actúa para nadie, es excesiva y se entrega al placer simplemente porque puede hacerlo”, afirmó en diálogo con el medio citado.
Su carácter genuino y sin filtros la convierte en un referente creativo para quienes valoran la libertad de expresión en el diseño.
3. Kioto, minimalismo y detalles cautivadores
Kioto combina minimalismo y artesanía refinada en entornos modernos y tradicionales. Según Ashley Wilkins, de Islyn Studio, cada día esta ciudad japonesa revela una nueva forma de belleza a través de pequeños detalles y momentos de quietud.
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El diseño de la ciudad equilibra la sobriedad con una atención cuidadosa al detalle, lo que la ha posicionado como musa para propuestas elegantes y discretas.
4. San Miguel de Allende, pasado y presente en armonía
San Miguel de Allende, México, ha fascinado a la diseñadora Emily Janak por su diversidad arquitectónica y casi 500 años de historia como sitio Patrimonio de la Humanidad.
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Janak resalta que la arquitectura y la artesanía consciente son el principal atractivo. Además, la colaboración con creadores locales aporta funcionalidad y fuerza visual, elementos que la diseñadora traslada a sus propios trabajos, según explicó a House Beautiful.
5. Marrakech, entre colores y detalles eternos
En Marrakech, Marruecos, el diseño cobra vida a través de construcciones coloridas, mosaicos y una atmósfera que la diseñadora Abigail Marcelo considera “atemporal”.
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Marcelo, fundadora de Casa Marcelo, señaló al medio citado que la cultura y la arquitectura existen en una especie de bella suspensión, transmitiendo una sensación de intemporalidad. El color, en particular la tonalidad Marrakesh, define un lenguaje visual inolvidable en cada rincón de la ciudad.
6. Bangkok, color y dinamismo en el sudeste asiático
La capital de Tailandia, Bangkok, es señalada por la diseñadora Samah Nawar como el lugar donde un espacio puede ser alegre sin justificación.
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La ciudad logra unir tradición y modernidad, integrando matices del entorno que aportan vida a su vida urbana vibrante. “Los ambientes más inspiradores son los creados por quienes conocen el origen de sus colores”, comentó Nawar al medio.
7. Venecia, historia viva y escenario de creatividad
Venecia, en Italia, destaca por el diálogo entre su herencia histórica y la innovación actual. La Bienal de Venecia es, según la diseñadora Géraldine Dohogne, el momento en que el esplendor del pasado se convierte en escenario de expresión contemporánea.
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La ciudad reúne estilos arquitectónicos que abarcan desde el periodo bizantino hasta el barroco, haciendo de ella un modelo para quienes buscan inspiración en la reinvención de las tradiciones.
8. Ciudad de México, creatividad en continua evolución
La Ciudad de México atrae a diseñadores de todo el mundo gracias a su fusión de pasado y presente, así como por su escena cultural contemporánea.
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Marie Cloud, aunque aún no ha visitado la capital mexicana, sigue con atención su arquitectura y diseño interior, resaltando la coherencia entre materiales, color y composición de los espacios.
Coco Greenblum añade, en declaraciones recogidas por House Beautiful, que la convivencia de historia y modernidad en hoteles y restaurantes permite percibir la cultura local de una manera instantánea.
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