Mundo

El estereotipo de la “loca de los gatos” se mantiene como un prejuicio de género en Occidente

Un análisis publicado por The Guardian sostiene que la etiqueta funciona como un mecanismo de control social que estigmatiza la autonomía de las mujeres

Guardar
Google icon
Ilustración de acuarela de una anciana en cama leyendo un libro, rodeada por más de veinte gatos de diversos colores y tamaños. Algunos duermen en el edredón y otros en el tocador.
El estigma de la “loca de los gatos” funciona como un control social sobre la autonomía femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estereotipo de “la loca de los gatos” permanece vigente en la cultura popular, describiendo a mujeres solitarias y supuestamente obsesionadas con los felinos.

Esta etiqueta expone prejuicios de género profundos que han servido durante siglos para delimitar la autonomía femenina. Aunque ha evolucionado, sigue presente en sociedades occidentales, según The Guardian.

PUBLICIDAD

El estereotipo de “la loca de los gatos” surge de la histórica relación entre mujeres y gatos, desde la veneración a deidades felinas en civilizaciones antiguas hasta la demonización en la Edad Media.

Habitación equipada con rascadores, juguetes, repisas, muebles y árboles para gatos, espacio adecuado para el juego y descanso de felinos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La relación entre mujeres y felinos pasa de lo sagrado en la Antigüedad a lo peyorativo en la modernidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta figura, que en su origen simbolizaba poder y fertilidad, pasó a adquirir un sentido peyorativo y funciona como un mecanismo de control social asociado a la independencia femenina fuera de los roles tradicionales.

PUBLICIDAD

El origen y significado verdadero del concepto se relaciona con la conexión ancestral entre mujeres y gatos. Este vínculo ha transitado de ser símbolo de fertilidad y poder en la Antigüedad, a representar una supuesta excentricidad castigada socialmente. Así, el estereotipo refleja la persistencia de actitudes misóginas y la estigmatización de la autonomía femenina.

Origen histórico del estereotipo de “la loca de los gatos”

Un gato atigrado de color jengibre duerme acurrucado en un escritorio de madera, al lado de una laptop plateada con la pantalla en negro.
La televisión populariza el cliché y lo consolida como burla misógina persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la antigüedad, la relación entre las mujeres y los gatos ha estado marcada por símbolos y creencias. En el antiguo Egipto, deidades como Bastet y Sekhmet representaban a la vez la fertilidad y el poder protector femenino.

Durante la Edad Media europea, la percepción cambió drásticamente. Las mujeres consideradas rebeldes eran asociadas a los gatos, sobre todo los negros, vistos como “familiares” o compañeros de las llamadas brujas. La bula Vox in Rama, emitida en 1233, legitimó la persecución y exterminio de gatos acusados de maldad o herejía.

El prejuicio tomó fuerza en los siglos siguientes. Medios estadounidenses del siglo XIX, como el New York Times en 1872, calificaron a mujeres como Rosalie Goodman de “acumuladoras de gatos”, vinculando esta conducta con la demencia.

Un gato atigrado de pelaje grisáceo y bigotes largos está acostado en un sillón tapizado de color mostaza, con la luz del sol brillando sobre él.
La independencia y la resistencia al control explican el paralelo histórico entre mujeres y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personajes ficticios como Eleanor Abernathy en Los Simpson y otros en la televisión multiplicaron la difusión del cliché. Según The Guardian, el estereotipo terminó consolidándose como una expresión singular de misoginia orientada a limitar la independencia femenina.

Por qué persiste el estigma hacia las mujeres que viven con gatos

Investigadoras como Irina Frasin, citada por el medio, destacan que “los gatos y las mujeres comparten un lugar en la historia; no están completamente domesticados... Lo que une su historia es la independencia y la resistencia al control humano”.

Ilustración de una mujer mayor con pelo gris y delantal rosa, cubierta de varios gatos de diferentes colores, caminando en una calle suburbana
Eleanor Abernathy, conocida como la “loca de los gatos” en Los Simpson, aparece como un personaje recurrente que refuerza el estereotipo: una mujer desaliñada que suele cargar muchos gatos y a veces los arroja o grita frases incoherentes. (The Simpsoms)

A lo largo de la historia, la sociedad ha estigmatizado tanto a las mujeres que desafiaban las normas tradicionales como a los gatos, por ser percibidos como seres libres y poco sometidos. Frasin subraya que características antes veneradas han sido convertidas en defectos por el patriarcado.

Esta percepción se traduce hoy en juicios y rechazos, sobre todo hacia mujeres que conviven con varios gatos, mientras que la relación de los hombres con estos animales suele ser menos cuestionada.

Desde una perspectiva psicológica, el etólogo Dennis Turner corrobora que este estigma refuerza la exclusión social, aunque el contacto con gatos genera beneficios emocionales: “Los dueños de gatos suelen ser menos temerosos, menos depresivos y más extrovertidos”.

Nutrición felina, calorías adecuadas, peso ideal, dieta balanceada, croquetas para gatos, cuidado alimenticio, metabolismo felino, salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vínculo con gatos aporta beneficios emocionales y reduce temores y depresión en sus cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos positivos son especialmente notorios en mujeres, para quienes el gato puede suplir el apoyo de una pareja masculina.

Para Turner, el vínculo mujer-gato está anclado tanto en la cultura como en patrones de conducta. Las mujeres interactúan con los gatos en el suelo y vocalizan más, lo que propicia una respuesta particular de los animales. Esta interacción reproduce en parte la estructura matriarcal de las colonias felinas, donde prevalecen la cooperación y el cuidado entre hembras.

Historias y testimonios de quienes desafían el cliché

lynea lattanzio capturas
Lynea Lattanzio funda en California un santuario sin jaulas y sostiene un rescate de largo aliento

Si bien el mito de la “loca de los gatos” conserva fuerza, voces actuales lo desafían y revalorizan la relación humano-felino. Lynea Lattanzio, fundadora del mayor santuario sin jaulas de California, ha rescatado a 44.000 gatos en 33 años y dirige un espacio donde viven actualmente 700 felinos con atención integral.

Lattanzio asume con humor algunas características del estereotipo y reconoce que, tras un divorcio difícil, decidió centrar su vida en el bienestar animal.

Otra historia ilustrativa es la de Liz Richter, quien enfrenta rechazo en aplicaciones de citas por convivir con tres gatas. “Es el estigma. Cuando dices que tienes gatos, dejan de responder”, relató a The Guardian.

En ese sentido, defiende la independencia femenina y atribuye a sus gatas un papel esencial durante su proceso de divorcio.

lynea lattanzio capturas
Lynea Lattanzio dirige un espacio con cientos de felinos y convierte el cuidado animal en un proyecto de vida

No solo las mujeres cuestionan el estereotipo. Chris Poole, conocido como Cat Man Chris, es una figura reconocida en redes sociales por alimentar y rescatar a decenas de gatos callejeros a diario.

Poole considera que compartir su vida con gatos es satisfactorio y no ha recibido comentarios negativos, a diferencia de muchas mujeres en situación similar. Sin embargo, admite que ellas suelen ser blanco de más prejuicios.

Cuando una persona logra que un gato abandonado recupere la salud y encuentre un nuevo hogar, experimenta una satisfacción profunda que trasciende los prejuicios y pone en valor la presencia de estos animales en la vida humana.

Temas Relacionados

MisoginiaAutonomía FemeninaRescate AnimalGatosMascotasMujeresBrujasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

La cumbre comienza apenas horas después del anuncio del pacto entre Washington y Teherán. El presidente francés, Emmanuel Macron, anticipó “el objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura duradera de Ormuz y, por supuesto, la conclusión de un acuerdo sobre las actividades nucleares y balísticas en Irán”

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

EN VIVO | Pakistán confirmó que Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

“Esperamos con interés la ceremonia formal de firma el 19 de junio en Ginebra”, escribió el canciller Ishaq Dar, al referirse al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán. Además, sostuvo que el entendimiento “proporciona la confianza y la estabilidad tan necesarias para los mercados mundiales y la economía global”

EN VIVO | Pakistán confirmó que Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Los cuatro países consideraron “vital” que las negociaciones detalladas entre Washington y Teherán concluyan con éxito y que el pacto se implemente de manera rápida e integral, al tiempo que reiteraron que la República Islámica “jamás debe hacerse con un arma nuclear”

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expresaron su disposición a levantar las sanciones a Irán tras el acuerdo con EEUU

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania, sufrió daños significativos y un incendio de gran magnitud como consecuencia de los ataques, según informó el jefe de la Administración Militar, Tymur Tkachenko. El funcionario acusó a Moscú de atacar deliberadamente “el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos”

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente

Tras el anuncio de Pakistán, la República Islámica confirmó que el texto del memorando de entendimiento ha sido completado y que la firma oficial tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Santa Marta declara calamidad pública por calor extremo: temperaturas alcanzan 37,2 °C y preocupa el agua

Santa Marta declara calamidad pública por calor extremo: temperaturas alcanzan 37,2 °C y preocupa el agua

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y agresión

Reino Unido prohibirá el uso de las redes sociales a menores de 16 años: “Están haciendo infelices a los niños”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

Celos en MasterChef México: Daniela Parra preocupada por reacción de su novio ante cercanía con Pablo Villagrán

INFOBAE AMÉRICA

Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica

Miedo a gobernar respetando la ley es un estigma del socialismo del siglo 21 en gobiernos democráticos de Latinoamérica

La desnutrición crónica infantil: la batalla que América Latina no puede postergar

Hay momentos de definición

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

EN VIVO | Pakistán confirmó que Ginebra será la sede de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

ENTRETENIMIENTO

Milly Alcock revela que la capa de ‘Supergirl’ se hizo con la misma tela que de la Christopher Reeve: “Se encontraron 16 metros y ahora la llevo yo”

Milly Alcock revela que la capa de ‘Supergirl’ se hizo con la misma tela que de la Christopher Reeve: “Se encontraron 16 metros y ahora la llevo yo”

Muere Anne Schedeen a los 77: interpretó a la madre de ALF, el extraterrestre que protagonizó la mítica serie de los años ochenta

Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1

Russell Crowe revela por qué se negó a una escena de sexo con Connie Nielsen en ‘Gladiador’: “Había mucha presión”

Rod Stewart desata críticas tras aparecer en un partido de futbol horas después de suspender un show en California