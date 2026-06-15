El estereotipo de la “loca de los gatos” se mantiene como un prejuicio de género en Occidente

El estigma de la “loca de los gatos” funciona como un control social sobre la autonomía femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estereotipo de “la loca de los gatos” permanece vigente en la cultura popular, describiendo a mujeres solitarias y supuestamente obsesionadas con los felinos.

Esta etiqueta expone prejuicios de género profundos que han servido durante siglos para delimitar la autonomía femenina. Aunque ha evolucionado, sigue presente en sociedades occidentales, según The Guardian.

PUBLICIDAD

El estereotipo de “la loca de los gatos” surge de la histórica relación entre mujeres y gatos, desde la veneración a deidades felinas en civilizaciones antiguas hasta la demonización en la Edad Media.

La relación entre mujeres y felinos pasa de lo sagrado en la Antigüedad a lo peyorativo en la modernidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta figura, que en su origen simbolizaba poder y fertilidad, pasó a adquirir un sentido peyorativo y funciona como un mecanismo de control social asociado a la independencia femenina fuera de los roles tradicionales.

PUBLICIDAD

El origen y significado verdadero del concepto se relaciona con la conexión ancestral entre mujeres y gatos. Este vínculo ha transitado de ser símbolo de fertilidad y poder en la Antigüedad, a representar una supuesta excentricidad castigada socialmente. Así, el estereotipo refleja la persistencia de actitudes misóginas y la estigmatización de la autonomía femenina.

Origen histórico del estereotipo de “la loca de los gatos”

La televisión populariza el cliché y lo consolida como burla misógina persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la antigüedad, la relación entre las mujeres y los gatos ha estado marcada por símbolos y creencias. En el antiguo Egipto, deidades como Bastet y Sekhmet representaban a la vez la fertilidad y el poder protector femenino.

PUBLICIDAD

Durante la Edad Media europea, la percepción cambió drásticamente. Las mujeres consideradas rebeldes eran asociadas a los gatos, sobre todo los negros, vistos como “familiares” o compañeros de las llamadas brujas. La bula Vox in Rama, emitida en 1233, legitimó la persecución y exterminio de gatos acusados de maldad o herejía.

El prejuicio tomó fuerza en los siglos siguientes. Medios estadounidenses del siglo XIX, como el New York Times en 1872, calificaron a mujeres como Rosalie Goodman de “acumuladoras de gatos”, vinculando esta conducta con la demencia.

PUBLICIDAD

La independencia y la resistencia al control explican el paralelo histórico entre mujeres y gatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personajes ficticios como Eleanor Abernathy en Los Simpson y otros en la televisión multiplicaron la difusión del cliché. Según The Guardian, el estereotipo terminó consolidándose como una expresión singular de misoginia orientada a limitar la independencia femenina.

Por qué persiste el estigma hacia las mujeres que viven con gatos

Investigadoras como Irina Frasin, citada por el medio, destacan que “los gatos y las mujeres comparten un lugar en la historia; no están completamente domesticados... Lo que une su historia es la independencia y la resistencia al control humano”.

PUBLICIDAD

Eleanor Abernathy, conocida como la “loca de los gatos” en Los Simpson, aparece como un personaje recurrente que refuerza el estereotipo: una mujer desaliñada que suele cargar muchos gatos y a veces los arroja o grita frases incoherentes. (The Simpsoms)

A lo largo de la historia, la sociedad ha estigmatizado tanto a las mujeres que desafiaban las normas tradicionales como a los gatos, por ser percibidos como seres libres y poco sometidos. Frasin subraya que características antes veneradas han sido convertidas en defectos por el patriarcado.

Esta percepción se traduce hoy en juicios y rechazos, sobre todo hacia mujeres que conviven con varios gatos, mientras que la relación de los hombres con estos animales suele ser menos cuestionada.

PUBLICIDAD

Desde una perspectiva psicológica, el etólogo Dennis Turner corrobora que este estigma refuerza la exclusión social, aunque el contacto con gatos genera beneficios emocionales: “Los dueños de gatos suelen ser menos temerosos, menos depresivos y más extrovertidos”.

El vínculo con gatos aporta beneficios emocionales y reduce temores y depresión en sus cuidadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos positivos son especialmente notorios en mujeres, para quienes el gato puede suplir el apoyo de una pareja masculina.

Para Turner, el vínculo mujer-gato está anclado tanto en la cultura como en patrones de conducta. Las mujeres interactúan con los gatos en el suelo y vocalizan más, lo que propicia una respuesta particular de los animales. Esta interacción reproduce en parte la estructura matriarcal de las colonias felinas, donde prevalecen la cooperación y el cuidado entre hembras.

PUBLICIDAD

Historias y testimonios de quienes desafían el cliché

Lynea Lattanzio funda en California un santuario sin jaulas y sostiene un rescate de largo aliento

Si bien el mito de la “loca de los gatos” conserva fuerza, voces actuales lo desafían y revalorizan la relación humano-felino. Lynea Lattanzio, fundadora del mayor santuario sin jaulas de California, ha rescatado a 44.000 gatos en 33 años y dirige un espacio donde viven actualmente 700 felinos con atención integral.

Lattanzio asume con humor algunas características del estereotipo y reconoce que, tras un divorcio difícil, decidió centrar su vida en el bienestar animal.

Otra historia ilustrativa es la de Liz Richter, quien enfrenta rechazo en aplicaciones de citas por convivir con tres gatas. “Es el estigma. Cuando dices que tienes gatos, dejan de responder”, relató a The Guardian.

PUBLICIDAD

En ese sentido, defiende la independencia femenina y atribuye a sus gatas un papel esencial durante su proceso de divorcio.

Lynea Lattanzio dirige un espacio con cientos de felinos y convierte el cuidado animal en un proyecto de vida

No solo las mujeres cuestionan el estereotipo. Chris Poole, conocido como Cat Man Chris, es una figura reconocida en redes sociales por alimentar y rescatar a decenas de gatos callejeros a diario.

Poole considera que compartir su vida con gatos es satisfactorio y no ha recibido comentarios negativos, a diferencia de muchas mujeres en situación similar. Sin embargo, admite que ellas suelen ser blanco de más prejuicios.

Cuando una persona logra que un gato abandonado recupere la salud y encuentre un nuevo hogar, experimenta una satisfacción profunda que trasciende los prejuicios y pone en valor la presencia de estos animales en la vida humana.