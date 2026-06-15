Crimen y Justicia

Dos hermanos murieron apuñalados durante una pelea familiar en Córdoba

Sergio y Germán Cuello fallecieron durante la madrugada de ayer domingo en el domicilio de su madre en la localidad de San Clemente. En el enfrentamiento se habrían utilizado armas blancas

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Edificio rojo de la Comuna de San Clemente con un cartel de madera que dice "COMUNA SAN CLEMENTE", rodeado de césped, árboles y rocas
Vista de la Comuna de San Clemente, Córdoba, localidad sacudida por la muerte de dos hermanos en una violenta discusión familiar (El Doce.tv)

Dos hermanos murieron durante una pelea familiar en la localidad de San Clemente, provincia de Córdoba. Ahora, las autoridades investigan cómo fueron los hechos, para descartar la participación de terceros.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Cuello y Germán Cuello, ambos de la misma edad. El hecho tuvo lugar en una zona alejada del centro de San Clemente, en el domicilio donde reside la madre de ambos hermanos.

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Según los primeros datos, el desencadenante habría sido una discusión surgida durante una reunión familiar. Las circunstancias exactas bajo las cuales el conflicto escaló, así como el modo en que se desarrolló la secuencia de hechos, continúan bajo análisis de las autoridades.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, en el altercado se habrían utilizado tanto armas blancas como de fuego, aunque los detalles precisos sobre cómo se emplearon estos elementos aún son materia de investigación.

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Desde la madrugada, personal policial y judicial se desplegó en la vivienda, manteniendo un operativo en el sitio hasta el mediodía del domingo. Los efectivos trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios a fin de reconstruir la dinámica de los hechos.

La Policía trabajó en el lugar del hecho
La Policía trabajó en el lugar del hecho

El procedimiento incluyó la intervención de gabinetes judiciales especializados, que colaboraron en la recopilación de elementos de interés para la causa. Los investigadores pusieron especial atención en la identificación de posibles armas utilizadas y en la obtención de indicios materiales que permitan esclarecer el enfrentamiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, desde donde se dispuso una serie de pesquisas y peritajes. El objetivo central es determinar de manera fehaciente cómo se originó y desarrolló la pelea que culminó con la muerte de los hermanos Cuello.

Uno de los puntos clave para los investigadores es el análisis de los resultados de las autopsias, las cuales permitirán conocer con exactitud la causa de muerte de cada uno de los hermanos y aportar datos relevantes sobre los instrumentos empleados en el hecho.

Las autoridades judiciales aguardan la información pericial para avanzar en la imputación o deslinde de responsabilidades. Además, se llevan adelante entrevistas con familiares y allegados que estuvieron presentes o tienen conocimiento de los hechos, con el propósito de reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

Hace una semana, un hombre murió apuñalado en la vía pública de Las Varillas, localidad del departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, durante una pelea que estalló en la calle San Martín al 600. El hecho ocurrió pasadas las 17 del lunes 8 de junio.

Vecinos que presenciaron la discusión dieron aviso a los servicios de emergencia y a la Policía. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, la víctima ya no tenía signos vitales: presentaba una herida punzante en el pecho.

La identidad del fallecido no fue difundida de forma oficial. Según las primeras informaciones recabadas por los investigadores, el hombre mantuvo un altercado con otra persona antes de recibir el puntazo en el pecho.

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