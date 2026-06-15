Ciencia

Los 5 alimentos que ayudan a proteger la memoria y mantener el cerebro saludable, según expertos

Diversos estudios confirman que una dieta equilibrada, rica en nutrientes y compuestos específicos, contribuye a mantener la función cerebral y a prevenir el deterioro cognitivo en adultos y personas mayores

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Mujer sonriente de 51 años en mesa blanca, comiendo un bol con brócoli, tomates, aguacate, frijoles, nueces, arándanos y quinua. Hay aceite de oliva.
Un informe difundido por la Cleveland Clinic resume estudios que vinculan el consumo regular de pescado graso, hojas verdes, frutos rojos y frutos secos con un mejor rendimiento cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación basada en productos frescos y específicos puede ayudar a preservar la memoria y reducir el riesgo de deterioro cognitivo, según investigaciones recientes difundidas por el centro médico académico Cleveland Clinic.

Los especialistas de esta institución destacan que el consumo regular de pescado graso, hojas verdes, frutos rojos, frutos secos y café se asocia a un mejor funcionamiento cerebral y a una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

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El informe detalla que los ácidos grasos omega 3 presentes en pescados como el salmón, la caballa y las sardinas favorecen los procesos de aprendizaje y memoria. Las hojas verdes (como espinaca, kale y brócoli) aportan vitamina K y folato, dos nutrientes esenciales que contribuyen a la protección de las neuronas y la producción de neurotransmisores.

Además, los frutos rojos contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular en el cerebro, mientras que los frutos secos y las semillas se destacan por su aporte de grasas saludables y compuestos antiinflamatorios.

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El café, por su parte, contiene compuestos bioactivos que, de acuerdo con la entidad académica, pueden mejorar la atención y la memoria, y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. El té verde, con su combinación de cafeína y L-teanina, también figura entre las bebidas recomendadas para favorecer la función cognitiva.

Evidencia experimental sobre los efectos de la dieta en el cerebro

Infografía que muestra un cerebro como un árbol rodeado de alimentos como pescado, hojas verdes, frutos rojos, frutos secos, café y té, con consejos dietéticos.
Una dieta equilibrada rica en pescado graso, hojas verdes, frutos rojos y frutos secos puede preservar la memoria y la agilidad mental, reduciendo el riesgo de deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, un estudio experimental de la Universidad de Carolina del Norte (UNC), publicado en la revista Neuron en 2025, profundizó en el vínculo entre la alimentación y la salud cerebral. Los investigadores observaron que una dieta alta en grasas puede alterar en poco tiempo el funcionamiento del hipocampo, la región cerebral clave para la memoria y el aprendizaje.

Según el documento, el consumo excesivo de grasas saturadas modifica conexiones neuronales y aumenta el riesgo de disfunción cognitiva, incluso tras exposiciones breves a este tipo de dieta.

El equipo de la UNC advirtió que estos cambios pueden ser reversibles, siempre que se modifique la alimentación a tiempo y se adopten pautas saludables. Los autores del estudio subrayaron la importancia de la intervención temprana: “Nuestros resultados abren la puerta a estrategias nutricionales para prevenir la pérdida de memoria relacionada con la dieta”, explicaron en el artículo difundido por la propia universidad.

Recomendaciones para una alimentación protectora del cerebro

La evidencia recopilada por la Cleveland Clinic y la UNC coincide en que la clave para mantener la agilidad mental reside en una dieta variada, con énfasis en productos frescos y de origen vegetal, y la reducción de alimentos ultraprocesados y ricos en grasas saturadas. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

  • Consumir pescado graso al menos dos veces por semana para obtener omega 3.
  • Incorporar diariamente hojas verdes como espinaca, kale y acelga, ricas en vitamina K y folato.
  • Añadir frutos rojos (arándanos, frutillas y moras) y frutos secos (nueces, almendras, semillas) a la dieta habitual.
  • Beber café o té verde de manera regular, sin exceder las cantidades recomendadas.
  • Evitar las dietas altas en grasas saturadas y reducir el consumo de alimentos procesados.
Vista aérea de un plato dividido con ensalada, brócoli, coles de Bruselas, sopa de verduras, salmón, aguacate, yogur con frutos secos, huevo, arroz integral, pan y batatas.
El exceso de grasas saturadas se vinculó con cambios neuronales en el hipocampo; los autores sostienen que una intervención temprana podría revertir parte de esos efectos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de ambas instituciones resaltan que la alimentación saludable no solo beneficia al cerebro, sino que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas, creando un círculo virtuoso para la salud integral.

Explican que los mismos alimentos recomendados para optimizar la función mental —como el pescado, las verduras de hoja, los frutos rojos y los frutos secos— también contribuyen a reducir la inflamación sistémica, controlar los niveles de colesterol, regular la presión arterial y favorecer una mejor respuesta inmunológica.

El enfoque en una dieta equilibrada permite abordar de manera simultánea varios factores de riesgo, lo que, según los especialistas, repercute en una mayor longevidad y una mejor calidad de vida en todas las etapas. La evidencia científica muestra, además, que los hábitos alimentarios saludables pueden retardar la aparición de enfermedades crónicas y mejorar el bienestar físico y mental.

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