Edema y retención: por qué manos y pies se inflaman al terminar la jornada

Pasar muchas horas sentado o de pie favorece el edema en tobillos, pies y dedos porque la sangre y el líquido tienden a estancarse - (Freepik)

La hinchazón de dedos y tobillos al final de la jornada suele deberse a edema: acumulación de líquido en los tejidos que aumenta con la gravedad, el tiempo de estar sentado o de pie, el consumo de sal o ciertos medicamentos. Aun así, también puede ser un signo de problemas circulatorios o de órganos, por lo que importa identificar el patrón y los síntomas asociados.

Ese patrón es común porque el cuerpo pasa horas en posiciones que favorecen el “estancamiento” de líquidos en extremidades. A medida que avanza el día, el sistema venoso y linfático puede drenar más lento, sobre todo si hubo poca movilidad, calor o comidas con alto sodio. Según Harvard Health Publishing, el edema puede afectar tobillos, pies y dedos, y suele ser más probable con la edad por el desgaste de las válvulas venosas, lo que facilita la retención de líquido en las piernas.

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La publicación también menciona que la inactividad y algunos fármacos —como antiinflamatorios no esteroideos (AINE), ciertos antidepresivos, algunos medicamentos para la presión arterial o esteroides— pueden aumentar la predisposición a hincharse.

El punto importante es que “edema” describe el síntoma (la hinchazón), no la causa única. Por eso, aunque lo más frecuente sea algo benigno y relacionado con postura, sal o calor, también puede tratarse de una pista de problemas de circulación o de órganos. En ese sentido, el dato central no es solo “se me hincha”, sino cómo se hincha: si ocurre todos los días, si aparece de forma repentina, si es en un solo lado, si duele, si hay calor o enrojecimiento, y si se acompaña de falta de aire u otros signos.

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Causas frecuentes (y las más subestimadas)

Algunos medicamentos, como antiinflamatorios no esteroideos, antihipertensivos, antidepresivos, esteroides y tratamientos hormonales, pueden aumentar el edema - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación “más cotidiana” es mecánica: a lo largo del día, la gravedad favorece que el líquido se desplace hacia las zonas más bajas del cuerpo, sobre todo si se pasan muchas horas sin movimiento. Según Harvard Health Publishing, el edema puede verse en tobillos, pies y dedos, y se vuelve más probable con la edad por el desgaste de las válvulas venosas, que facilita la acumulación de líquido en piernas y tobillos. También menciona como factores la inactividad, el exceso de sal y el uso de fármacos como antiinflamatorios no esteroideos (AINE), algunos antidepresivos, ciertos medicamentos para la presión arterial o esteroides.

El “por qué” suele ser una suma de piezas pequeñas:

Tiempo prolongado de pie o sentado : la sangre y el líquido tienden a “estancarse” en piernas y pies; en manos y dedos puede notarse más en días calurosos o si hubo retención de líquidos.

Sal (sodio) : favorece la retención de agua, lo que empeora la hinchazón al cierre del día.

Medicamentos : algunos antihipertensivos, AINE y tratamientos hormonales pueden aumentar la retención de líquido.

Ciclo menstrual, embarazo: cambios hormonales y de volumen circulante pueden aumentar la hinchazón.

Como marco general, Cleveland Clinic explica que el edema es la hinchazón por líquido atrapado en los tejidos y que puede tener causas benignas (como estar mucho tiempo quieto) o causas médicas relevantes (corazón, hígado, riñón, problemas venosos o coágulos). La institución recomienda consultar si aparece sin causa clara, si afecta varias zonas, si es repentino o si se acompaña de signos de alarma.

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Señales de alerta y qué dice la evidencia reciente sobre aliviarlo

La hinchazón persistente o repentina puede estar asociada con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, insuficiencia venosa o trombosis venosa profunda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay un punto clave: no es lo mismo hinchazón ocasional que hinchazón persistente. Según Mayo Clinic, el edema puede aparecer por causas leves (estar mucho tiempo sentado o de pie, comer salado) pero también por condiciones como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, insuficiencia venosa o una trombosis venosa profunda (DVT). La recomendación es buscar atención si la hinchazón es marcada, aparece de golpe, duele, está roja/caliente o se acompaña de falta de aire.

En cuanto a medidas para reducir la hinchazón cuando la causa es postural o venosa leve, un enfoque común es la compresión. Y hay evidencia reciente: un ensayo cruzado publicado en Applied Ergonomics evaluó edema de pierna baja durante dos horas de estar de pie y encontró que usar medias de compresión redujo de forma significativa el edema medido, tanto en personas sanas como en pacientes con insuficiencia venosa crónica (con mayor reducción con compresión más alta, aunque con diferencias en comodidad).

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Cuándo conviene consultar “antes de la próxima cita”

Es importante solicitar unaa evaluación médica sin demora si hay:

Falta de aire, dolor de pecho o tos con sangre.

Hinchazón repentina y marcada, sobre todo si es de una sola pierna.

Dolor, calor, enrojecimiento, fiebre.

Hinchazón que no baja con descanso/elevación o que empeora día tras día.