La Cámara de Diputados de Brasil aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

Una vista de la Cámara de Diputados de Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. La iniciativa ahora será tratada en el Senado.

El proyecto recibió apoyo mayoritario de casi todo el arco parlamentario. Incluso la mayoría de los diputados del Partido Liberal (PL), liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro, que en principio rechazaba la medida, terminó votando a favor ante la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

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Luego de la primera votación, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, defendió la propuesta señalando que promueve el “derecho de vivir, no de sobrevivir” y que garantiza la salud de los trabajadores. Motta recordó: “La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó”.

El texto, acordado entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Motta, incluye la eliminación del trabajo los sábados y una reducción gradual de la jornada semanal de 44 a 40 horas.

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El plan establece que, a los 60 días de promulgada la enmienda, la jornada máxima será de 42 horas semanales, con dos días de descanso, preferentemente uno de ellos en domingo. Tras doce meses, la jornada máxima se fijará en 40 horas semanales.

El legislador y pastor Sargento Isidorio sostiene un cartel en apoyo al fin de la semana laboral de seis días en Brasil, que dice en portugués: "Los trabajadores tienen familias y no son robots. ¡Ya debemos implementar la jornada laboral 5x2!", durante una sesión especial del comité que analizaba la propuesta en la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Brasilia, Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)

La propuesta mantiene vigentes los acuerdos colectivos y los regímenes especiales de ciertos sectores esenciales, como salud, seguridad, transporte y limpieza urbana. En estos casos, se podrán establecer escalas propias, respetando el límite de ocho horas diarias y dos días de descanso.

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Además, se prevé que una ley complementaria defina reglas especiales para microemprendedores individuales, micro y pequeñas empresas, con el objetivo de proteger el empleo.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá recibir la aprobación de una mayoría calificada en el Senado en dos votaciones.

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El avance de esta reforma coincide con la campaña de Lula, quien incluyó la reducción de la jornada laboral como uno de los ejes de su programa de Gobierno para las elecciones, en las que buscará un cuarto mandato.

La reducción de la jornada laboral ha sido una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos, pero enfrenta el rechazo de sectores productivos y de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que advierte que la medida podría elevar los costos laborales formales hasta un 7% anual.

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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los brasileños trabajan en promedio 38,9 horas semanales y presentan una productividad de 21,2 dólares por hora, ubicando al país en el puesto 94 a nivel mundial.