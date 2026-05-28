América Latina

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas semanales

El proyecto recibió apoyo mayoritario de casi todo el arco parlamentario. Ahora será tratado en el Senado

Guardar
Google icon
Una vista de la Cámara de Diputados de Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Una vista de la Cámara de Diputados de Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales. La iniciativa ahora será tratada en el Senado.

El proyecto recibió apoyo mayoritario de casi todo el arco parlamentario. Incluso la mayoría de los diputados del Partido Liberal (PL), liderado por el ex presidente Jair Bolsonaro, que en principio rechazaba la medida, terminó votando a favor ante la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre.

PUBLICIDAD

Luego de la primera votación, el presidente de la Cámara baja, Hugo Motta, defendió la propuesta señalando que promueve el “derecho de vivir, no de sobrevivir” y que garantiza la salud de los trabajadores. Motta recordó: “La historia nos muestra que los avances civilizatorios siempre enfrentan resistencias, fue así cuando se creó la cartilla de trabajo, fue así cuando se abolió la esclavitud, los contrarios decían que el país no lo soportaría, pero Brasil avanzó”.

El texto, acordado entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Motta, incluye la eliminación del trabajo los sábados y una reducción gradual de la jornada semanal de 44 a 40 horas.

PUBLICIDAD

El plan establece que, a los 60 días de promulgada la enmienda, la jornada máxima será de 42 horas semanales, con dos días de descanso, preferentemente uno de ellos en domingo. Tras doce meses, la jornada máxima se fijará en 40 horas semanales.

El legislador y pastor Sargento Isidorio sostiene un cartel en apoyo al fin de la semana laboral de seis días en Brasil, que dice en portugués: "Los trabajadores tienen familias y no son robots. ¡Ya debemos implementar la jornada laboral 5x2!", durante una sesión especial del comité que analizaba la propuesta en la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Brasilia, Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)
El legislador y pastor Sargento Isidorio sostiene un cartel en apoyo al fin de la semana laboral de seis días en Brasil, que dice en portugués: "Los trabajadores tienen familias y no son robots. ¡Ya debemos implementar la jornada laboral 5x2!", durante una sesión especial del comité que analizaba la propuesta en la Cámara de Diputados, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Brasilia, Brasil (AP Foto/Eraldo Peres)

La propuesta mantiene vigentes los acuerdos colectivos y los regímenes especiales de ciertos sectores esenciales, como salud, seguridad, transporte y limpieza urbana. En estos casos, se podrán establecer escalas propias, respetando el límite de ocho horas diarias y dos días de descanso.

Además, se prevé que una ley complementaria defina reglas especiales para microemprendedores individuales, micro y pequeñas empresas, con el objetivo de proteger el empleo.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá recibir la aprobación de una mayoría calificada en el Senado en dos votaciones.

El avance de esta reforma coincide con la campaña de Lula, quien incluyó la reducción de la jornada laboral como uno de los ejes de su programa de Gobierno para las elecciones, en las que buscará un cuarto mandato.

La reducción de la jornada laboral ha sido una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos, pero enfrenta el rechazo de sectores productivos y de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que advierte que la medida podría elevar los costos laborales formales hasta un 7% anual.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los brasileños trabajan en promedio 38,9 horas semanales y presentan una productividad de 21,2 dólares por hora, ubicando al país en el puesto 94 a nivel mundial.

Temas Relacionados

Brasildiputados de Brasiljornada laboralÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador comparte sus medidas coordinadas contra el crimen transnacional ante ParlAmericas

El equipo parlamentario salvadoreño explicó la coordinación de medidas entre el poder legislativo y el ejecutivo para dificultar la operación de grupos ilícitos y proteger las fronteras nacionales en un contexto de desafíos regionales

El Salvador comparte sus medidas coordinadas contra el crimen transnacional ante ParlAmericas

Altas temperaturas que azotan Panamá afectan en su mayoría a trabajadores agrícolas y de la construcción

Alertan sobre mantenerse hidratados, realizar pausas, descansar bajo sombra, y acudir a controles médicos

Altas temperaturas que azotan Panamá afectan en su mayoría a trabajadores agrícolas y de la construcción

El sector gastronómico de El Salvador es reconocido por su aporte al desarrollo y la proyección internacional

La ceremonia celebró la labor colectiva de restaurantes, productores y trabajadores, enfatizando la necesidad de fortalecer la industria para mejorar la calidad y visibilidad del país en el escenario mundial

El sector gastronómico de El Salvador es reconocido por su aporte al desarrollo y la proyección internacional

El Salvador Olympic Run llenará de deporte el Centro Histórico

Inscripciones abiertas para atletas, familias y mascotas en una jornada que celebra el movimiento olímpico y el turismo, con experiencias interactivas, festival y la oportunidad de compartir con destacados deportistas salvadoreños

El Salvador Olympic Run llenará de deporte el Centro Histórico

Guatemala: El Ministerio de Trabajo inicia verificación masiva de derechos laborales en empresas estratégicas

La fiscalización que coordina la dependencia involucra a entidades de gobierno y busca comprobar el respeto a la normativa laboral, la cobertura de prestaciones y la aplicación de medidas de seguridad para los trabajadores en sectores clave de la economía

Guatemala: El Ministerio de Trabajo inicia verificación masiva de derechos laborales en empresas estratégicas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Búsqueda de Agostina Vega, en vivo: el abogado de la madre dijo que la adolescente “estaría con vida y en Córdoba”

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

Sorteo de La Tinka del miércoles 27 de mayo 2026: rusultados, números ganadores y pozo millonario

Naim Darrechi y Katy Cardona, conocida como La Blanquita, desmientieron supuesto video íntimo y culparon a la inteligencia artificial

Mundial 2026: Tacos de suadero y postres callejeros: los sabores que debes probar si vas al Estadio Azteca

INFOBAE AMÉRICA

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Más de 50 millones de personas bajo alerta por lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste de EEUU

Cómo será la nueva novela policial de Leonardo Padura entre Cuba y España

Un nuevo sistema solar transformaría el agua del mar en recurso valioso y seguro para el consumo

La industria de defensa ucraniana impulsó una nueva fase en la guerra: los drones que llevan el conflicto a la casa de los rusos

Guatemala acordó ataques conjuntos con Estados Unidos contra el narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por la salud de su hija Violet tras inesperada visita a urgencias

Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por la salud de su hija Violet tras inesperada visita a urgencias

La juventud de James Bond divide a los fans tras el lanzamiento de “007 First Light”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

El diminuto top de Bianca Censori vuelve a robar miradas durante una cita con Kanye West en Los Ángeles

David Bowie, el tritono prohibido y la despedida que desafía a la muerte: el último enigma de “Lazarus” y su armonía sin resolución